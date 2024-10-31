İŞKUR iş ilanını açtı! 3 bin personel alınacak: İşte şartlar

31 Ekim 2024 09:48 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 09:55

İŞKUR, yeni bir personel alımıyla ilgili ilan yayımladı. İŞKUR, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı cami ve müftülüklerde görevlendirilmek üzere toplamda 3 bin personel alınacağını açıkladı. İşte İŞKUR'un yayınladığı ilanın detayları ve şartları...

İŞKUR, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı cami ve müftülüklere toplam 3000 personel alımı yapacağını duyurdu. İş Gücü Uyum Programı (İUP) kapsamında gerçekleştirilecek bu alımlarla, farklı şehirlerdeki cami ve Kur'an kurslarında temizlik görevlisi olarak personel istihdam edilecek. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanın detayları ve şartları da belli oldu.

İŞKUR tarafından yayımlanan İUP personel alım ilanına göre; farklı şehirlerde istihdam edilmek üzere 3000 İUP personeli alınacak. Kontenjan dağılımına göre alımlar camiler ve Kur'an kursları için yapılacak.

İŞKUR İŞ İLANI (29 EKİM 2024) KONTENJAN VE İŞ İLANI NO

Toplam alınacak kişi sayısı: 897

92 Kişi Isparta - İş İlanı No: 2253

15 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2324

11 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2318

20 Kişi Bursa - İş İlanı No: 2361

20 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2326

194 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2317

81 Kişi Amasya - İş İlanı No: 2319

5 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2329

25 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2320

33 Kişi Şırnak - İş İlanı No: 2252

30 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2328

5 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2322

310 Kişi Rize - İş İlanı No: 2333

36 Kişi Şırnak - İş İlanı No: 2332

20 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2330

İŞKUR İŞ İLANI (1 KASIM 2024) KONTENJAN VE İŞ İLANI NO

5 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 2262

5 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 2373

55 Kişi Yalova - İş İlanı No: 2392

400 Kişi Ankara - İş İlanı No: 2353

50 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2368

5 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 2369

5 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 2374

30 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2377

50 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2378

50 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2382

7 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 2363

5 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 2364

15 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 2371

50 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2376

80 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2381

74 Kişi Uşak - İş İlanı No: 2351

143 Kişi Eskişehir - İş İlanı No: 2346

40 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2350

40 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2356

50 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2360

9 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 2365

5 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 2370

61 Kişi Bolu - İş İlanı No: 2339

30 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2344

288 Kişi Trabzon - İş İlanı No: 2352

40 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2379

50 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2348

40 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2375

50 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2389

5 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 2366

351 Kişi Diyarbakır - İş İlanı No: 2367

50 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2385

İŞKUR İŞ İLANINA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Yaşlılık veya malullük aylığı almamak, Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın

fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve

yan kuruluşlarının çalışanı olmamak, eBaşvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak, Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı

sayılmamak, Hane gelir şartını sağlamak, Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar ilk olarak tarayıcılarına "https://esube.iskur.gov.tr/" adresini girmeleri gerekiyor. Daha sonrasında İŞKUR sistemine e-Devlet şifresiyle ya da İŞKUR kayıt bilgisi ile sisteme giriş yapıp gerekli şartlar karşılanıyorsa başvurunuzu yapabilirsiniz.