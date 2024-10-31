İŞKUR iş ilanını açtı! 3 bin personel alınacak: İşte şartlar
İŞKUR, yeni bir personel alımıyla ilgili ilan yayımladı. İŞKUR, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı cami ve müftülüklerde görevlendirilmek üzere toplamda 3 bin personel alınacağını açıkladı. İşte İŞKUR'un yayınladığı ilanın detayları ve şartları...
İŞKUR, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı cami ve müftülüklere toplam 3000 personel alımı yapacağını duyurdu. İş Gücü Uyum Programı (İUP) kapsamında gerçekleştirilecek bu alımlarla, farklı şehirlerdeki cami ve Kur'an kurslarında temizlik görevlisi olarak personel istihdam edilecek. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanın detayları ve şartları da belli oldu.
İŞKUR tarafından yayımlanan İUP personel alım ilanına göre; farklı şehirlerde istihdam edilmek üzere 3000 İUP personeli alınacak. Kontenjan dağılımına göre alımlar camiler ve Kur'an kursları için yapılacak.
İŞKUR İŞ İLANI (29 EKİM 2024) KONTENJAN VE İŞ İLANI NO
Toplam alınacak kişi sayısı: 897
- 92 Kişi Isparta - İş İlanı No: 2253
- 15 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2324
- 11 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2318
- 20 Kişi Bursa - İş İlanı No: 2361
- 20 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2326
- 194 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2317
- 81 Kişi Amasya - İş İlanı No: 2319
- 5 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2329
- 25 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2320
- 33 Kişi Şırnak - İş İlanı No: 2252
- 30 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2328
- 5 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2322
- 310 Kişi Rize - İş İlanı No: 2333
- 36 Kişi Şırnak - İş İlanı No: 2332
- 20 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2330
İŞKUR İŞ İLANI (1 KASIM 2024) KONTENJAN VE İŞ İLANI NO
- 5 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 2262
- 5 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 2373
- 55 Kişi Yalova - İş İlanı No: 2392
- 400 Kişi Ankara - İş İlanı No: 2353
- 50 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2368
- 5 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 2369
- 5 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 2374
- 30 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2377
- 50 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2378
- 50 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2382
- 7 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 2363
- 5 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 2364
- 15 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 2371
- 50 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2376
- 80 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2381
- 74 Kişi Uşak - İş İlanı No: 2351
- 143 Kişi Eskişehir - İş İlanı No: 2346
- 40 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2350
- 40 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2356
- 50 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2360
- 9 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 2365
- 5 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 2370
- 61 Kişi Bolu - İş İlanı No: 2339
- 30 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2344
- 288 Kişi Trabzon - İş İlanı No: 2352
- 40 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2379
- 50 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2348
- 40 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2375
- 50 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2389
- 5 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 2366
- 351 Kişi Diyarbakır - İş İlanı No: 2367
- 50 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 2385
İŞKUR İŞ İLANINA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kuruma kayıtlı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
- Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın
fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve
yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
- eBaşvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
- Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı
sayılmamak,
- Hane gelir şartını sağlamak,
- Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak
İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar ilk olarak tarayıcılarına "https://esube.iskur.gov.tr/" adresini girmeleri gerekiyor. Daha sonrasında İŞKUR sistemine e-Devlet şifresiyle ya da İŞKUR kayıt bilgisi ile sisteme giriş yapıp gerekli şartlar karşılanıyorsa başvurunuzu yapabilirsiniz.