İŞKUR İşgücü Uyum Programı başvuru detayı ve maaşı belli oldu! Engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler müjde

05 Eylül 2024 10:13 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 10:15

İŞKUR, engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşlar için müjdeyi verdi. İşgücü Uyum Programı başvuruları açıldı. Kontenjan 120 bin kişiyle sınırlı olacak. Programa kabul edilen katılımcılar, toplamda 140 fiili gün süreyle eğitim görecek ve 8 bin TL ödeme alacak. İŞKUR programına son başvurular 8 Eylül’e kadar yapılacak.

İlgili Haberler İŞKUR TYP kalktı İUP geldi! İşçi alımı başvuruları başlıyor

Gözler İŞKUR İşgücü Uyum Programı'na çevrilmişti. Beklenen istihdam programı açıldı. Engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşlara can suyu olacak İşgücü Uyum Programına (İUP) son başvuru tarihi 8 Eylül. İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI (İUP) BAŞVURU DETAYLARI Engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşların iş gücüne katılımını ve istihdamı artırmak amacıyla hayata geçirilen İşgücü Uyum Programı başladı. İstihdam programı için 120 bin kontenjan ayrıldı. Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) duyurduğu program 81 ilde başladı. İŞKUR MAAŞI 8 BİN TL OLACAK Bu programda katılımcılar, toplamda 140 fiili gün süreyle eğitim görüp 8 bin TL ödeme alacak. Programların ilk 4 haftası haftada 37.5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22.5 saat (3 gün) olacak. Başvurular, İŞKUR e-şubesi, Alo 170, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile İŞKUR Hizmet Merkezleri üzerinden yapılacak. İUP BAŞVURU ŞARTLARI Programdan yararlanmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş, emekli olmamış ve son bir aydır sigortalı olmaması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olması gerekiyor. İlgili Haberler İŞKUR TYP kalktı İUP geldi! İşçi alımı başvuruları başlıyor