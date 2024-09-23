İŞKUR İşgücü Uyum Programı harçlığı yükselecek! Vedat Işıkhan duyurdu

23 Eylül 2024 15:49 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 16:03

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizliği azaltma ve istihdamı artırma hedefiyle İşgücü Uyum Programı'na ilgi her geçen gün artıyor. İş gücüne katılımı artırmak için çeşitli eğitimler ve uygulamalı iş deneyimleri sunan İUP, 2024 yılı için katılımcılara 566,73 TL cep harçlığı veriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son yaptığı açıklamaya göre İşgücü Uyum Programı harçlığı artıralacak.

İŞKUR​ İşgücü Uyum Programı uzun süreli işsizler, kadınlar​, engelliler​ ve eski hükümlüler gibi dezavantajlı gruplara yönelik olarak başladı. Kamu kurumlarıyla da işbirliği yapan programa ilgi büyüyor. Programa katılanlara günlük 566,73 TL cep harçlığı ve yüzde 5,5 oranında sosyal güvenlik primi ödeniyor. Gelen son dakika haberine göre, İşgücü Uyum Programı harçlığının artırılması noktasında çalışmalar başladı.

İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI NEDİR?

İşsizlerin işgücü piyasasına geçişini sağlayacak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak düzenlenen programdır.

Program süresi en fazla 10 ay olup, katılımcılar toplamda 140 fiili gün bu programdan yararlanabiliyor. İlk dört hafta boyunca haftada beş gün ve 37,5 saat, sonraki haftalarda ise haftada üç gün ve 22,5 saat eğitimlere katılım sağlıyorlar.

AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI NELERDİR?

Temel aktif işgücü hizmetleri şöyle;

Mesleki Eğitim Kursları

Girişimcilik Eğitim Programları

İşbaşı Eğitim Programları

Toplum Yararına Programlar

İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI MAAŞI NE KADAR?

Katılımcılara katılım sağladıkları günler için olarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için belirlen 566,73 TL cep harçlığı ödeniyor.

HARÇLIKLARDA ARTIŞ OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesince basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, İşgücü Uyum Programı harçlığının günlük 566 liranın az bulunmasına ilişkin konuştu.

Işıkhan, “Çalışma içerisindeyiz ücretin artırılması noktasında çalışma içerisindeyiz” dedi.