Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için heyecan dolu bekleyiş tamamlanıyor. Türkiye’nin birçok ilinde yapılan yeni hastaneler ve eksik kadrolar için hem personel alımı hem de işçi alımı gerçekleştirilecek. 38 bin hekim dışı personel alımında ihtiyaç doğrultusunda işçi alımı için kadro ayrılacak. Özellikle geçtiğimiz yıllarda temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı gibi kadrolara ağırlık verilmişti. Sağlık Bakanlığı işçi alımında şahsen yapılan başvurular değerlendirmeye alınmazken İŞKUR üzerinden veya alo 170 üzerinden müracaatlar dikkate alınacak. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları olumsuz olarak değerlendirilecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımına İŞKUR üzerinden toplanacak başvuruları yapabilmek için adayların profil oluşturması gerekiyor. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı yapılacak iller ve kadro dağılımı açıklandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı detayları….

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HABERİN ÖZETİ İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanı 2026 ve alım yapılacak iller! Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde yeni hastaneler ve eksik kadrolar için 38 bin hekim dışı personel alımı kapsamında işçi alımı gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç doğrultusunda işçi alımı yapacak ve özellikle temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı gibi kadrolara ağırlık verilecek. İşçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden veya Alo 170 aracılığıyla yapılacak, şahsen yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. İl ve kadro dağılımı henüz açıklanmadı, ancak kontenjanın bu yıl 3 ila 5 bin arasında olması bekleniyor. Başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları olumsuz değerlendirilecek. Başvuruların ardından gerekli şartları sağlayan adaylar, noter huzurunda kura çekimi yöntemiyle belirlenecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı yapılacak iller ve kadro dağılımı henüz ilanlar yayınlanmadığı için belli olmadı. 2025 yılında yapılan alımlarda 3 bine yakın kontenjan ayrılırken geride kalan 2 yıllık sürede birçok şehir hastanesi projesi hayata geçirildi. Buralardaki eksik kadroların güçlendirilmesi amaçlanırken belirlenen kontenjanda işçi alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımında kontenjanın bu yıl 3 ila 5 bin arasında değişiklik göstermesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda alıma ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelindiğini vurguladı. 38 bin hekim dışı personel alımının içerisinde işçi kadroları da yer alırken işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden, personel alımı başvuruları ise ÖSYM üzerinden alınacak. Başvuru işlemlerinin Aralık ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı ihtiyaçlar doğrultusunda belirleniyor. Geçtiğimiz yıllarda en fazla kontenjan güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadrolarına ayrılmıştı. Bu yılda özellikle alımlarda güvenlik görevlisi (silahlı veya silahsız) ve temizlik personeli alımına ağırlık verilmesi bekleniyor. Kadro dağılımı, İŞKUR üzerinden yayınlanacak ilanlarla birlik il özelinde belli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru tarihleri, illere göre yayımlanan ilanlarda farklılık gösterebilecek. Adaylardan özel ve genel şartları sağlaması beklenirken (yaş, eğitim, sınav vb.) başvuru işlemleri ise İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

İŞKUR üzerinden açılan ilanlara müracaat edilebilmesi için vatandaşların profil oluşturması gerekiyor. esube.iskur.gov.tr adresinden kimlik numarası, ad, soyad, baba adı, doğum tarihi, telefon ve diğer kişisel bilgiler doldurularak açılan ilanlara başvuru yapılabilecek. Alternatif olarak internet üzerinden başvuru yapamayanlar Alo 170 üzerinden destek alabilirler.

İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI KURA ÇEKİMİ YÖNTEMİYLE BELİRLENECEK

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları toplandıktan sonra gerekli şartları sağlayan adaylar kura çekimine katılacak. Kura çekiminde genellikle ilan edilen toplam kadronun 4 katı kadar asıl ve yedek aday belirleniyor. Noter huzurunda canlı yayında yapılan kura çekiminin ardından asıl olarak hak kazanan adaylar, gerekli belgelerini teslim ederek iş başı yapabilecek.