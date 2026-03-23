İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik alımı iş ilanları 2026! İŞKUR personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi personel ilanları yoğun ilgi görüyor. Türkiye’nin birçok farklı ilinde kamu kurumları ve özel kurumlar, açık kadrolarına yönelik ilanlar yayınlıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden iş arayan kaydı oluşturarak kişisel bilgiler, eğitim, meslek bilgileri doldurulacak iş ilanlarına başvuru yapılabiliyor. İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi işçi alımı ilanlarının başvuru şartları, başvuru tarihleri, iller açılan ilanlara göre farklılık gösteriyor. Aktif olarak İŞKUR üzerinde 72 bin 417 açık iş sayısı bulunuyor. İş ilanları tam zamanlı veya yarım zamanlı olabiliyor. Peki İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımları 2026 ne zaman, şartları neler? İşte, ilanlara ilişkin bilgiler…

GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 14:31

ilanlarına başvuru yapabilmek için ilk olarak adayların kayıt oluşturması gerekiyor. Başarılı bir iş eşleştirmesi için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması gerekiyor. Türkiye İş Kurumu üzerinden kamu kurumları ve özel sektör firmaları işçi statüsüyle çalıştırmak amacıyla personel alımı gerçekleştiriyor. İŞKUR üzerinden özellikle temizlik personeli ve alımları yoğun ilgi görüyor. İŞKUR üzerinden kullanıcıların ilanlara başvuru yapabilmesi için özgeçmiş oluşturması, tecrübe, iş geçmişi vb. bilgilerini paylaşması gerekiyor. Peki İŞKUR ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? İşte, başvurulara ilişkin detaylar…

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımlarına başvuru yapabilmesi için İŞKUR üzerinden kullanıcıların kayıt oluşturması gerekiyor. Temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımlarında özel kurumların ve kamu kurumların başvuru tarihleri farklılık gösteriyor.

Kırklareli, Antalya, İzmir, Sakarya, Edirne, Kocaeli, Mardin, Rize, Hatay, Ankara, Kahramanmaraş, Antalya ve diğer birçok ilde güvenlik görevlisi ve temizlik işçisi alımları yapılıyor.

Temizlik işçisi ve güvenlik görevlisi alımlarına başvuru işlemleri esube.iskur.gov.tr adresinden iş arayan girişi üzerinden başvuru yapılabilecek.

İŞKUR kaydı olmayanlar ise iskur.gov.tr kayıt bölümünden kayıt oluşturarak, eğitim, kişisel bilgiler, adres, özgeçmiş vb. bilgileri doldurarak açılan ilanlara başvuru yapabilecek.

İŞKUR KAYDI NASIL YAPILIR?

Özellikle kamu ilanlarına başvuru yapabilmek için öncelikle esube.iskur.gov.tr adresinden “üye ol” seçeneğine tıklayarak gerekli bilgileri doldurarak kayıt için ilk adımı atabilirsiniz.

Ardından özgeçmiş sayfasında bulunan eğitim bilgileri, mesleki bilgileri, kişisel bilgiler alanında yer alan “İş Arama Stastüsü’ne tıklayarak iş arama statüsünü aktife almanız gerekiyor.

Özgeçmiş sayfası doldurulduktan sonra iş arama statüsü aktif hale getirilerek iş ilanları sekmesine tıklayarak başvurusu devam eden kamu veya özel sektör işçi
alım ilanlarına ulaşabilirsiniz.

İŞKUR İŞ İLANLARI FİLTRELEME YAPILABİLİYOR

Özgeçmiş işlemleri tamamlandıktan sonra iş ilanları sekmesine tıklanarak çalışma yeri, il, ilçe, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü, kişisel durum, çalışma periyodu, vardiya, işyeri unvanı gibi bilgiler doldurularak açılan kadrolara başvuru yapılabilir. Türkiye genelinde başvurusu devam eden tüm kamu ve özel işçi ilanları listelenecek.

