İŞKUR ve TOBB'dan iş arayanlara büyük fırsat! NİYEP ile meslek öğrenene günde 850 lira verilecek

28 Ocak 2025 10:33 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:15

İŞKUR ile TOBB ortaklaşa projesiyle yeni bir istihdam modeli hayata geçiriliyor. Belli sektörleri kapsayacak mesleki eğitim kurslarında eğitim görecek kursiyerler üstüne 850 lira da günlük yevmiye alacak. NİYEP ismi verilen kursların avantajları bununla da sınırlı değil.. İşte detaylar...

Hükümet'ten kadın çalışanlara asgari ücret kadar destek: Her ay 22 bin 104 lira verilecek! İşte başvuru şartları

Hükümet'ten kadın çalışanlara asgari ücret kadar destek: Her ay 22 bin 104 lira verilecek! İşte başvuru şartları

İŞKUR ve TOBB birçok sektördeki nitelikli ara eleman açığını karşılamak için büyük bir istihdam projesi başlatıyor. Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP) ismi verilen programa katılanlara bazı meslekler için günlük 850 lira, bazıları için 595 lira günlük ödeme yapılacak. Kursiyerlerin sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.

NİYEP NEDİR?

İŞKUR ve TOBB arasında 23 Eylül 2024 tarihinde imzalanan protokolle başlatılan NİYEP, nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir mesleki eğitim programı olarak planlandı. Program sayesinde iş gücü piyasasında gerekli yetkinliklere sahip bireyler yetiştirilerek istihdamın artırılması hedefleniyor. Kursiyerlerin eğitimleri, teorik ve pratik olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

NİYEP KURSLARI NE KADAR SÜRECEK?

NİYEP kursları, haftada en fazla 45 saat olacak şekilde planlanacak. Kurslar, teorik ve pratik eğitim olmak üzere iki aşamalı olarak verilecek ve toplamda 160 günü geçmeyecek. Eğitimler, günlük 5 ila 8 saat arasında olacak ve aynı hafta içinde teorik ile pratik eğitim bir arada yapılmayacak. Kurslar, Türkiye’nin dört bir yanındaki farklı iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir meslek yelpazesinde sunulacak.

NİYEP KURSLARI GÜNLÜK ÜCRETLERİ

NİYEP kurslarına katılanlar, belirlenen mesleklerde günlük 850,16 TL ödeme alacak. Bu meslekler arasında telekomünikasyon mühendisliği, gıda ürünleri makine operatörlüğü, marangozluk, camcılık, tesisatçılık gibi 118 farklı meslek bulunuyor. Diğer meslekler için ise günlük ödeme 595,11 TL olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, kursiyerlerin sağlık sigortası ve iş kazası sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.

NİYEP KURSLARI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Müdürlük tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

Kursa başlama tarihinden önceki son on beş günde adına uzun vadeli sigorta prim bildirimi yapılmamış olmak,

15 yaşını tamamlamış ve Genel Müdürlük tarafından belirlenecek üst yaş sınırını aşmamış olmak,

Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

Kurum tarafından aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

Emekli olmamak,

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

Kurslara katılmama yönünde yasaklılık uygulanmıyor olmak gerekmektedir.

NİYEP KURSLARI BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

NİYEP kursları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunabilmektedirler.