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 | İrem Çınar

İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere yeni istihdam fırsatları! Başvurular başladı: İşte proje detayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli ve eski hükümlülere yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor. Kendi işini kurmak isteyen bireylere hibe desteği sağlarken, destekli istihdam projeleriyle de işgücüne katılımı artırmayı hedefliyor. Mesleki eğitimden korumalı işyeri uygulamalarına kadar birçok alanda sunulan bu fırsatlar için başvurular başladı. Peki, kimler bu desteklerden yararlanabilecek, ne kadar hibe verilecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

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İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere yeni istihdam fırsatları! Başvurular başladı: İşte proje detayları
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 11:23

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla engelli ve eski hükümlülere yönelik önemli bir istihdam adımını duyurdu. Bakan Işıkhan, özellikle serebral palsili, Down sendromlu ve otizmli bireylerin de aralarında bulunduğu tüm zihinsel engelli bireyler için "Destekli İstihdam Projesi" başvurularının başladığını açıkladı.

İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere yeni istihdam fırsatları! Başvurular başladı: İşte proje detayları

İŞKUR’DAN ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE İSTİHDAM FIRSATI

İŞKUR tarafından yürütülen proje ile dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına daha güçlü bir şekilde katılması hedefleniyor. Proje kapsamında; kendi işini kurmak isteyenlere hibe desteği verilecek, işe yerleştirme süreçleri desteklenecek ve iş ortamına uyum süreci için danışmanlık sağlanacak. Ayrıca destek teknolojileri, mesleki eğitim ve rehabilitasyon programları ile korumalı işyeri projeleri de teşvik kapsamında olacak.

Destekli İstihdam Projesi'ne başvurular 27 Haziran 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Bu proje, engelli bireylerin sadece iş gücüne katılımını değil, aynı zamanda toplumsal hayata aktif şekilde dahil olmalarını amaçlıyor.

İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere yeni istihdam fırsatları! Başvurular başladı: İşte proje detayları

PROJEDE NELER VAR?

Engelli vatandaşlara yönelik destekler

Kendi işini kurma hibe desteği

Mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları

Destek teknolojileri

İşe yerleştirme ve uyum desteği

Korumalı işyeri projeleri

Destekli istihdam uygulamaları

İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere yeni istihdam fırsatları! Başvurular başladı: İşte proje detayları

ESKİ HÜKÜMLÜLER İÇİN

Kendi işini kurma hibe desteği

İşverenlere yönelik teşvikler

Engelli ücret desteği

Engelli iş koçu veya danışmanı desteği

İş yeri düzenleme desteği

İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere yeni istihdam fırsatları! Başvurular başladı: İşte proje detayları

HİBE TUTARLARI NE KADAR?

Engelli bireyler için kendi işini kurma hibe desteği: 580 bin TL’ye kadar

Eski hükümlüler için: 435 bin TL’ye kadar

Korumalı işyeri desteği: 720 bin TL’ye kadar

İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere yeni istihdam fırsatları! Başvurular başladı: İşte proje detayları
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Sıkça Sorulan Sorular

İŞKUR nedir ne işe yarar?
lgili Kanunda Kurumun görevi "işçilere vasıflarına uygun işler bulmak ve işverenlere de işlerine uygun vasıfta işçi bulmak" yani iş ve işçi bulmaya aracılık olarak belirlenmiştir.
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#Ekonomi
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