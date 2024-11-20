İŞKUR’dan kamuda çalışma fırsatı! Ücret ve başvuru şartları açıklandı: 3 gün çalışarak o parayı kazanabilirsiniz

20 Kasım 2024 11:15 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 11:19

Kamuda çalışmak isteyenler için İŞKUR yeni bir fırsat sunuyor. İUP İşbaşı Uyum Programı kapsamında, haftada yalnızca 3 gün çalışarak aylık 12 bin TL gelir elde edebilirsiniz. Program, 140 günle sınırlı olsa da toplamda kazanç 116 bin TL’ye kadar çıkıyor. Peki İUP başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Ekim ayı açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı açıklandı! İşte en fazla işe yerleştirilen sektör ve meslek

Ekim ayı açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı açıklandı! İşte en fazla işe yerleştirilen sektör ve meslek

İŞKUR​, iş gücü piyasasında işsiz vatandaşları desteklemek amacıyla başlattığı İş Gücü Uyum Programı (İUP) ile 81 ilde 100 binden fazla katılımcıya ulaşmayı başardı. Program, katılımcılara kamuda geçici çalışma imkanı sunarken, günlük 833 TL ödeme sağlıyor. İstihdam​ Hizmetleri Dairesi Başkanı Özkan Bolat’ın açıklamalarına göre, bu program işsiz vatandaşlar için yeni fırsatlar oluşturmayı hedefliyor.

PROGRAMIN DETAYLARI

Katılımcılar, programın ilk dört haftasında haftada üç gün kamu kuruluşlarında çalışıyor, diğer iki günde ise iş sağlığı güvenliği, iş arama becerileri, iş ahlakı ve motivasyon gibi konularda eğitim alıyor.

Eğitim sonrasında yeşil dönüşüm, park ve bahçelerin korunması, ağaçlandırma, ortak kullanım alanlarının bakım ve temizliği gibi kamuya fayda sağlayan işlerde görev alıyorlar.

2 Kasım itibariyle günlük ödeme 833 TL’ye yükseltildi. Ayda toplamda 14 gün programa katılan bir kişi, yaklaşık 12 bin TL gelir elde edebiliyor.

Programın toplam süresi 140 gün olup, katılımcılar bu süre boyunca 116 bin 620 TL kazanabiliyor.

İUP BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Programa katılabilmek için aranan şartlar şunlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. İŞKUR’a kayıtlı olmak. En az bir aydır işsiz olmak. 18 yaşını doldurmuş olmak. Emekli, yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular ALO 170 hattı üzerinden ya da İŞKUR’un e-Şube platformu aracılığıyla yapılabiliyor.

e-Şube üzerinden başvuru için:

esube.iskur.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılıyor.

İUP başvuruları bölümüne gidilip ikamet edilen il seçiliyor.

Programa ait bilgiler incelendikten sonra taahhütname onaylanarak başvuru tamamlanıyor.

YENİ İŞ İLANLARI İÇİN TEK ADRES GELİYOR

Program hakkında bilgi veren vatandaşlar, bu fırsatın iş arayanlar için oldukça cazip olduğunu ifade ederek, "833 TL güzel bir rakam, mutlaka değerlendireceğim" şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, internet üzerindeki tüm iş ilanlarını tek bir platformda toplamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sayede iş arayan vatandaşların daha kolay erişim sağlaması hedefleniyor. İUP, hem istihdam olanakları hem de sağladığı maddi destekle iş gücü piyasasında önemli bir destek mekanizması olmayı sürdürüyor.