İŞKUR’un İUP maaş ödemeleri merakla bekleniyor! İşte kasım ayı için maaş takvimi

13 Kasım 2024 14:03 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 14:35

İUP maaş ödemeleri bekleniyor. İşsiz vatandaşların iş gücü piyasasına entegrasyonunu sağlayan TYP İşgücü Uyum Programı maaşlarının ödemesi geldi. İUP maaşı ödeme tarihi kasım 2024 için bugün gözler resmi açıklamalara çevrildi.

İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Kasım ayında İŞKUR'un İUP maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. Katılımcılara katılım sağladıkları günler için olarak 2024 yılında 666,75 TL cep harçlığı ödenecek.

KASIM AYI İUP MAAŞLARI YATACAK

İUP, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı eğitim sunarak mesleki gelişim fırsatı sağlamaya devam ediyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan bireyler, iş gücünde ihtiyaç duyulan niteliklerle donatılmış olarak iş fırsatlarına erişim sağlıyor.

İŞKUR’un İUP maaş ödemeleri merakla bekleniyor. Katılımcıların programa katılım sağladıkları günler için 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin kapsamında yüzde 5,5 oranında sosyal güvenlik prim giderleri ödenecek. Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak.

Program, 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İUP'lar yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanıyor.

Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı.

KASIM AYI İŞKUR MAAŞ TAKVİMİ

Kasım ayı için maaş takvimi için sorgulamalar hız kazandı. Ancak İUP kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi halinde önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.