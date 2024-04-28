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28 Nisan 2024 15:42 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 15:44

İslam Kalkınma Bankası toplantıları başlıyor! Bakan Şimşek Suudi Arabistan'a gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankasının kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantılara katılacak.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Anadolu Ajansı
İslam Kalkınma Bankası toplantıları başlıyor! Bakan Şimşek Suudi Arabistan&#039;a gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti.

Bakan Şimşek, kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan İslam Kalkınma Bankası'nın toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.

Toplantılara, bankaya üye 57 ülkenin bakanları, direktörleri ve üst düzey temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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