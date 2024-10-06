İslam Memiş açıkladı: "2025'te dünyada en çok emtia konuşulacak" | İşte doğru emtia yatırım rehberi

06 Ekim 2024 11:57 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 12:43

Emtia fiyatları yeniden parladı. Çoğu yatırımcı muhtemelen portföylerine emtia eklemenin yolunu hiç düşünmemişti. Ancak son zamanlarda uzmanlar borsa yerine emtiayı işaret etti. Bu yıl birçok emtiada görülen etkileyici yükselişler yatırımcıların dikkatini çekti. Piyasada birçok emtia türü bulunuyor. Peki, Emtia hisse senedinin faydaları neler? Doğru emtia yatırım nasıl yapılmalı? Ayrıntılar haberimizde.

Bazı stratejistler emtiaların önlerinde hala uzun ve yukarı doğru bir koşu olduğunu ve portföylerde yer almayı hak ettiklerini ifade etti. Emtia hisse senetlerinin üç temel faydası enflasyona karşı korunma, yatırım portföyünüzü çeşitlendirme ve potansiyel olarak temettü ödemesidir. Ancak birçok yatırımcı emtia yatırımına yabancı. İşte uzun vadeli büyüme potansiyeli olan hisse senetlerine odaklanarak aynı derecede (hatta daha fazla) fayda sağlamak için doğru emtia yatırım rehberi.

EMTİA PARA KAZANDIRIR MI?

Emtia piyasası üzerinden kısa sürede yüksek kârlı kazançlar elde etmek mümkün olabilir. Piyasa fiyatları, ürüne göre hem arz-talep dengesi hem de dönemin ekonomik ve politik şartlarına göre değişebilir.

Finans analisti İslam Memiş, geçtiğimiz günlerde borsa yerine emtiaları işaret ederek şu açıklamayı yaptı;

"Jeopolitik gerilimler özellikle tarım tarafında arz ve talep tarafında ciddi anlamda sorunlara neden olacak. İkincisi küresel ısınma, kuraklık. Malum dere ve göller kurudu. Dünyanın en büyük belası kuraklık ve iklim değişikliği. Dolayısıyla bu tarım emtiaların belini ciddi anlamda kıracak bir gelişme olacak ve tarım emtiaların fiyatını ciddi anlam da artıracak. Tarım emtiaları 2025 yılında dünyada en çok konuşulan bir emtia olacak."

Peki, uzmanların önerdiği yatırım aracı olan emtiaları içinde neler bulunuyor?

EMTİA HİSSELERİ NELERDİR?

Emtia grubu, maden, mineral, enerji, tarım, hayvancılık ve diğer sektör ürünlerinden oluşur. Petrol, doğalgaz, altın, gümüş, demir, bakır, alüminyum, platin, paladyum, şeker, mısır, pamuk, buğday, kahve ve daha bir çok hammadde emtia piyasalarında işlem görür.

TARIM EMTİALARI NEREDEN ALINIR?

Tarımsal emtialar buğday, mısır, pamuk, kakao ve soya fasulyesi gibi ürünlere verilen isimdir. Günümüzde yatırım aracı olarak kullanılan tarım emtiaları borsalar, forex şirketleri ve VIOP hesaplarından alınabilir.

Emtia Fonu, petrolden mısıra, bakırdan gümüşe kadar geniş bir yatırım evreni dahilinde çeşitlendirilmiş ve dengeli bir emtia sepetine yatırım yapmanızı sağlar.

BOĞA SÜPER DÖNGÜSÜNÜN DÖRDÜNCÜ YILINDAYIZ

Bazı stratejistler emtiaların önlerinde hala uzun ve yukarı doğru bir koşu olduğunu ve portföyünüzde yer almayı hak ettiklerini söylüyor. Bunun sebebi emtia fiyatlarının büyük ölçüde insan doğası tarafından yönetilen uzun döngülerde iniş çıkış eğiliminde olması.

Emtia üreticileri fiyatlar yükseldiğinde üretimi artırıyor, ta ki sonunda piyasalar doyana veya en azından o kadar iyi stoklanmış hale gelene kadar ki karlar zarar görmeye başlıyor. Üreticilerin fazladan bir dönüm mısır ekmekle veya fazladan bir varil petrol üretmekle ilgilenmediği bir noktaya geliyor.

Üreticiler daha sonra tüm bu aşırı arz tükenene kadar geri adım atıyor. Emtialar bir kez daha kıtlık içinde olunca fiyatlar tekrar yükselmeye başlıyor ve döngü tekrar ediyor. Bu boğa ve ayı döngüleri ortalama olarak yaklaşık 10 ila 15 yıl sürüyor. Uzmanlara göre, şu anda, Mart 2020'de başlayan bir boğa süper döngüsünün dördüncü yılındayız.

EMTİA FİYATLARI NEYDEN ETKİLENİR?

Kısa vadeli gelişmeler de emtia fiyatlarını etkiler; örneğin sert hava koşulları, tedarik zinciri aksaklıkları, jeopolitik gerginlikler veya enflasyondaki artışlar. Bu nedenle, bir süper döngünün uzun vadeli eğilimi içinde emtialar dalgalı olabilir.

Genellikle dolar üzerinden fiyatlandırılan emtialar, tipik olarak doların ters yönünde hareket eder.

Emtialar için olumlu bir görünüme işaret eden birkaç faktör bulunuyor. Bunlar arasında yeşil enerji ve yapay zeka gibi ekonominin emtia yoğun alanlarındaki güçlü büyüme, daha uzun süre yüksek kalan ABD enflasyonu ve doların sonunda zayıflaması beklentileri yer alıyor.

Emtialar normal hisse senetleri ve tahvillerden çeşitlendirme sunar. En iyi örnek 2022 yılıdır. Bu yıl enflasyon yükselirken her büyük varlık sınıfı negatifti, emtialar hariç.

Stratejistler, emtialara genel olarak ne kadar ayıracağınız risk toleransınıza bağlıdır, ancak çeşitlendirme faydalarını elde etmek için muhtemelen %5 ila %10'a ihtiyacınız olacağını söylüyor.

EMTİA HİSSE SENETLERİNİN TÜRLERİ

Piyasada birçok emtia türü bulunmaktadır. İşte birkaç örnek:

Altın

Yağ

Et

Gümüş

Buğday

Soya fasulyesi

Bakır

Yulaf

Pamuk

Pirinç

EMTİA HİSSE SENEDİNİN FAYDALARI

Emtia hisse senetlerinin üç temel faydası enflasyona karşı korunma, yatırım portföyünüzü çeşitlendirme ve potansiyel olarak temettü ödemesidir.

Emtia hisse senedi fiyatları, emtia fiyatları arttığında arttığından, emtia hisse senetleri enflasyonun etkileriyle mücadele etmek için iyi bir şekilde çalışabilir. Bu özellikle emekliliğe yaklaşıyorsanız, tahviller , Hazine bonoları veya para piyasası fonları gibi emekliliğe değer başka yatırımlarınız varsa ve yatırım portföyünüzün değerini korumak istiyorsanız geçerlidir.

EMTİA STOK RİSKLERİ

Emtia hisselerinin en büyük dezavantajlarından biri, politik ve iklim olaylarına oldukça bağımlı olmaları ve bunun sonucunda değişken olabilmeleridir. Örneğin, aşırı hava koşulları mahsuller ve hayvancılık için riskler oluşturur ve uluslararası ilişkiler petrol fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

GENİŞ BİR SEPET YAPIN

belirli bir emtiaya odaklanmadan önce, daha geniş bir yaklaşımın sizin için daha uygun olup olmadığını düşünün. Emtia kompleksinin bazı kısımları herhangi bir zamanda diğerlerinden daha çekici olsa da, yatırımcıların öne çıkanları seçme konusunda strese girmesine gerek yok.

Geniş bir sepet oluşturun. Bunun nedeni, boğa süper döngüsünde yükselen bir gelgitin tüm tekneleri kaldırma eğiliminde olması. ister boğa ister ayı olsun, bir süper döngüde emtiaların yaklaşık %90'ı aynı yönde hareket eder.