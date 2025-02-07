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 | Kübra Çelepi

İslam Memiş açıkladı: Kapalıçarşı'da büyük temizlik başladı! Altın ve dolardan sonra da borsaya gelecek

Devlet düğmeye bastı. Altın ve döviz tarafında temizlik başladı. Altın ve dövizde gizli oyunlar bozuluyor. Sırada ise borsa var. Kara para operasyonu için yatırımcıları uyaran İslam Memiş, olacakları tek tek anlattı.

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İslam Memiş açıkladı: Kapalıçarşı'da büyük temizlik başladı! Altın ve dolardan sonra da borsaya gelecek
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 11:38

Piyasalar rahatlıyor. Sahtekarlara büyük darbe devletten geldi. Devlet kara para ağına darbe üstüne darbe indiriyor. Altın ve dolar tarafında temizliğin başladığını ifade eden finans analisti İslam Memiş, "Devlet 12 ilde eş zamanlı operasyon başlattı ve bu operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. 21 kişi kaçtı aranıyor" dedi. Manipülasyon piyasası için uyaran uzman "Paranızı tak tak alacaklar" diyerek yapılması gerekeni anlattı. İşte o büyük operasyonun detayları.

ALTIN VE DÖVİZDE GİZLİ OYUNLAR BOZULUYOR

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Bilenler iyi bilir 2023 yılının Mart ve Nisan aylarında seçim dönemiydi. Piyasalarda ciddi bir kargaşa vardı. Döviz tarafında makas aralıkları açıktı, altın tarafında makas aralıkları açıktı. Gizli tüccarların operasyonları vardı bu dönemde. O zaman onlara çok sert çıkmıştım, yatırımcıları uyarmıştım bunlara dikkat edin diye. Hatta çok sert çıkışmıştım, hesabı günün birinde devlete
vereceksiniz, diye.

Almayın, yapmayın, etmeyin diye çok söyledim. Seçimden sonra fiyatlarda sert bir düşüş yaşandı ve o gün söz dinlemeyenler kaybetti. Uyarıları dikkate almayanlar bu operasyonların yemine gelenler hep böyle fotoğraflar veriyorlardı.

ALTIN KAÇAKÇILIĞINA BÜYÜK DARBE

Geçen yıl malum biliyorsunuz yılın son çeyreğinde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'la görüşmüştüm. A'dan Z'ye her şeyi anlatmıştım. Bu operasyonun mutlaka yapılması gerektiğini belirtmiştim.

Nihayetinde kapalı çarşıda bu hafta ciddi bir operasyon ve kara para operasyonunu vardı. Devlet 12 ilde eş zamanlı operasyon başlattı ve bu operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. 21 kişi kaçtı aranıyor. Onlara kaçış yok ama bu sürecin devamı gelecek. Bunu neden anlattım. Daha çok özel detayları var ama günü gelince bahsedeceğim.

Malum son 2 yıldır altın ithalat kota yasağı var. Bu ithalat kota yasağından dolayı da kaçakçılığın önü
açıldı. Herkes kaçakçılığa başladı. Bazı rafineleri işçilik koydu. Bu rafineleri çeyrek altına 100 lira işçilik koyuyorlar, Cumhuriyet altınında 500 lira hatta Cumhuriyet altında biz geçen yıl 1000 lira işçilik gördük. O yüzden o zaman uyardım kesme altın alın diye.

Külçe altınları sektör alır, Darphane Genel Müdürlüğü'ne verir o külçe altınları. Darphane Genel Müdürlüğü işler,  çeyrek, yarım, tam altın  ve Cumhuriyet altınına veya Reşat altına çevirir. Ondan sonra işçiliğini aldıktan sonra o tüccara o malları teslim eder. Devlet burada sahtekarlık yapanları temizlemeye başladı. Piyasa rahatlıyor.

BORSA YATIRIMCISINI ÜZEN ÜZÜLECEK

Yaklaşık bir ay önce borsa tarafından korkmayın, bu tarafa da sıra gelecek borsa yatırımcısını üzen üzülecek demiştim. Bu taraf da temizlendikten sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Devlet şimdi biraz daha bu tarafa yönünü çevirdi. Bildiğin operasyonu şu anda başlattı ve her gün yavaş yavaş temizleniyor. Herkes hak ettiği layık olduğu bütün muameleyi görecek, görmeye de devam edecek.

BÜYÜK ALTIN TRANSFERİ BAŞLADI

Altın fiyatlarında yaşanan agresif yükselişlerle birlikte finansal okuryazarlığı olmayan cahiller yine konuşmaya başladı. Altın uçtu diye. Amerikan başkanı Donald Trump çıktı ticaret savaşlarını resmen başlattı. Bu savaşı başlatır başlatmaz Kanada'ya % 25 Meksika'ya % 25 Çin de dahil vergi getirdi. Avrupa Birliği ülkelerinde de tekrar yapacağını açıkladı. Ticaret savaşları ve gümrük vergileri ile alakalı böyle bir savaş başlayınca piyasalar allak bullak oldu.

Sonuç itibariyle bu ticaret savaşları başlayınca piyasalarda gergin bir açılış oldu. Ticaret savaşları başlayınca dünyadaki bütün yatırımcılar dünyada altın olan bütün şirketler altını yöneten JP Morgan gibi şirketler veya ülkeler İngiltere'den Londra'dan altınlarını fiziki olarak transfer ediyorlar. Nereye? Amerika'ya. Tam miktarını söyleyeyim size 13 milyon ons yani 38 milyar dolardan bahsediyorum. Hatta bugün gelen bir habere göre 400.000 adet külçe altınlar şu anda transfer ediliyor. Transfer haftası ve şu anda İngiltere'de Londra'da bankalarda kuyruklar var.

38 MİLYAR DOLARLIK TRANSFER SÜRECİ

Ons altın o bizim kırmızı çizgimiz olan 2720 dolar seviyesini kırdı. 2870 dolar seviyesine kadar gitti. Gram altın tarafın 4000 4500 lira aralığını göreceğiz. Bu rakamları duyacaksınız şimdi duymaya başladınız mı daha yılın 2 ayındayız.

Şu anda bu transfer süreci 13 milyon onsluk 38 milyar dolarlık bu transfer süreci hala devam ettiği için sahtekarlar kendine bir manipülasyon piyasası oluşturdular. Trump ve etrafındakiler şu anda milleti bu manipülasyon fiyatlamasıyla soyuyorlar. Bunu sadece altın tarafında yapmıyorlar ilk önce bitcoin tarafında  yaptılar. Milleti soydular ve soymaya devam edecekler. Sıra altın tarafına geldi ondan sonra sırada borsa tarafına gelecek. Ama ekmek yedirmeyeceğiz.

ELİNDE NAKİT VE DOLAR OLAN ÇOK ŞANSLI

Altın ve gümüş fiyatlarındaki yaşanan sert düşüşler devam ediyor. Altın ve gümüş alacaklar hazır olun bu hafta sizin haftanız. Özellikle elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcılara kişisel öngörümüz kesinlikle satmam elimdeki malı kesinlikle kaptırma. O yüzden elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcısı bu fiyattan satmayı bırak ekstra bir parası varsa maliyet yapabiliyorsa veya alım yapabiliyorsa en şanslı yatırımcı benim nazarımda.

Yine elinde TL bulunduran veya dolar bulunduran yatırımcısı da hem ons altın tarafında hem gram altın tarafında muhteşem bir fırsat yakaladı. Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan bu düşüşler özellikle nakiti olanlar için alım fırsatı kollayanlar için güzel bir fırsat.

Sepet yapın. Tek bir varlığa yatırım yapmayın. Uzun vadeli yatırımcı olun. Manipülasyon piyasası var adamı. Bunları yapmayanın cebinden tak tak tak alırlar paranızı."

 

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