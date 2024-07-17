İslam Memiş altın fiyatı için son uyarısını yaptı! Umut parasıyla değil bulut parasıyla yatırım yapın

17 Temmuz 2024 10:01 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 10:03

Altın, dolar ve kripto para alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: Piyasalarda bu hafta tuzaklar var

Altın, dolar ve kripto para alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: Piyasalarda bu hafta tuzaklar var

İslam Memiş gümüş ve altın fiyatı için uyardı! "Hesabında 10 bin TL olan..."

İslam Memiş gümüş ve altın fiyatı için uyardı! "Hesabında 10 bin TL olan..."

İslam Memiş altın fiyatları için 'yürek ister' diyerek son uyarısını yaptı! 'Oyalamaya devam edecekler'

İslam Memiş altın fiyatları için 'yürek ister' diyerek son uyarısını yaptı! 'Oyalamaya devam edecekler'

Altın fiyatları haftanın üçüncü gününde yükseliş hareketini devam ettirirken gram altın fiyatları anlık grafiğini değiştirmeye devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatı hareketlerini, dolar yatırımını ve Borsa İstanbul'un gidişatını yorumladı. Memiş, ons altın ve gram altın için yılın geri kalanına ilişkin tahminlerini sıraladı.

GRAM ALTIN FİYATINDA AĞUSTOS TAHMİNİ

Finans analisti İslam Memiş, TGRT Haber TV'ye ağustos ayında gram altın için çarpıcı tahminlerde bulundu. Altın fiyatlarının yükselişini değerlendiren İslam Memiş, ağustos ayında gram altında zirve beklentisini paylaştı.

İslam Memiş'in altın fiyatı için yatırımcısına verdiği ipuçları şöyle;

"Gram altın 2620 lirada. Yükseliş devam ediyor. Bu hafta kritik bir hafta. Perşembe ve cuma günü ABD'de enflasyon verilerini izleyeceğiz.

ALTIN ALMAYI İHMAL ETMİŞLER ZARAR ETTİ

Haziran ayında düşüşte olan altın, temmuzda yükseliş yürüyüşünde. Bundan sonraki beklentimiz her ay yeni bir rekor gelmesi.

Haziranda 2420 liradaydı, bugün itibarıyla 2600 lirayı test etti gram altın.

Önümüzdeki ay 2700 lira, devamında 2900 yıl sonunda 3000-3500 lira beklentimiz var gram altında. Elinde altın bulunduranlar nakde ihtiyacı yoksa bozmak için acele etmemeli.

Düğün yapacaklar veya altına yatırım yapmayı düşünüp elinde parası olanlar hala altın almadıysa ciddi oranda zarar etti. Ama geç değil hala yatırım için kar etme şansınız var.

DOLAR ENDEKSİ İLE DOLAR TL'Yİ AYIRT ETMELİYİZ

Bana hala 'dolara yatırım yapmalı mıyız' diye soruyorlar her zaman söylüyorum. Dolar bir yatırım aracı değil ödeme aracıdır. Dolara yatırım yapılmaz.

Bundan sonraki süreçte dolar endeksinde üst seviyeler görebiliriz ancak dolar TL ile dolar endeksi ayrımını iyi yapmamız gerek. Dolar TL'nin farklı dinamikleri bulunuyor.

En çok kazandıran yatırım araçları sıralamasına baktığımızda altın ilk sırada gelirken ardından borsa, euro ve son olarak dolar geliyor.

KÜÇÜK YATIRIMCININ ARTIK BORSADA KAZANMASI ZOR

Borsa endeksi 11 bin puan üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bundan sonra artık profesyonel yatırımcı daha çok kazanacak. Vatandaş daha doğrusu küçük yatırımcı faiz gibi borsada da sürekli ben kazanacağım diyorsa bu yanlış bir tutum. Hamlelere dikkat etmek gerek.

Büyük yatırımcı artık daha profesyonel ilerleyip daha çok kazanacak. Küçük yatırımcı bu noktada büyük beklentilere girmesin

Her zaman yatırımcılara söylüyorum. Umut parasıyla değil bulut parasıyla yatırım yapmalısınız."