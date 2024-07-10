İslam Memiş altın fiyatları için 'yürek ister' diyerek son uyarısını yaptı! 'Oyalamaya devam edecekler'

10 Temmuz 2024 10:57 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:59

Powell’ın salı günü yaptığı açıklamaları küresel piyasaları hareketlendirdi. Bu önemli konuşmayı analiz eden İslam Memiş, piyasalara dair çok önemli uyarılarda bulundu.

Finans analisti İslam Memiş, dananın kuyruğunun kopacağını ifade etti. Borsa, dolar, euro ve gram altınla ilgili sık sık analiz paylaşan deneyimli uzman perşembe ve cuma günü için net açıklamalarda bulundu.

Powell’ın açıklamaları ile ABD enflasyon verilerine dikkat çeken Memiş, enflasyon verisi sonrasında sert dalgalanmalar olacağını vurguladı.

PİYASA MERKEZ BANKALARININ KONTROLÜNDE

Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine yönelik açıklamaları, küresel piyasalarda dalgalanmalar oluşturdu.

Powell konuşmasına “ABD Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kaldığını ancak son aylarda iyileşme kaydettiğini ve daha iyi verilerin merkez bankasının faiz indirimi durumunu güçlendireceğini” açıklamasında bulundu.

Yatırımcılar, Powell’ın açıklamalarını ve enflasyon verilerini yakından takip ederken Memiş, TV100'deki yazısında "Piyasa merkez bankalarının kontrolünde. Serbest piyasa fiyatlaması yok. Oyalamaya devam edecekler. Bu ortamda kısa vadeli pozisyon almak yürek ister." ifadesini kullandı.

SERBEST PİYASA FİYATLAMASI YOK

İslam Memiş FED'in atacağı adımlara yönelik istihdam piyasası ve ekonomiye yönelik risklerden endişe duyduğunu açıkladı.

FED'in politika hamlesinin faiz artışı olacağını düşünmediğini ifade etti.

OYALAMAYA DEVAM EDECEKLER

Finans analisti İslam Memiş özelikle altın için yarını işaret etti. Cuma günü açıklanacak enflasyon verisi sonrasında sert dalgalanmalar olacağını belirtti. Dananın kuyruğunun cuma günü kopacağını söyledi.

'Bu ortamda kısa vadeli pozisyon almak yürek ister' diyen İslam Memiş, 'Aşağı ya da yukarı yönlü sert kırılma kaçınılmaz' dedi.

İslam Memiş, ön kırılmalarında ons altın 2.360 dolar seviyesinde yer alırken aşağıda 2.280 dolar yukarıda 2.460 doların olduğunu açıkladı. Bu seviyelere göre tedbir alınması gerektiğini aktardı.