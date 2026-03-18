Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş altın için bayram öncesi son kez uyardı: Bugün her şey değişebilir!

Mart 18, 2026 10:39
1
Finans analisti İslam Memiş

Finans analisti İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı son değerlendirmede bayram öncesi yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Küresel piyasalarda şu an için sakin bir görünüm olduğunu belirten Memiş, bu durumun yanıltıcı olabileceğini vurgulayarak, "Adeta fırtına öncesi sessizlik havası hakim" ifadelerini kullandı.

2
altın fiyatı

Bayram tatiline yaklaşılırken yatırımcıların pozisyonlarını nasıl yöneteceğinin kritik olduğuna dikkat çeken Memiş, piyasaların yoğun bir ekonomik ajandaya odaklandığını söyledi.
 

3
BORSA İSTANBUL'DA FIRSAT

Borsa İstanbul’da endeksin 13.195 puan seviyesinde olduğunu ve yaklaşık yüzde 2’lik bir tepki alımı görüldüğünü belirten Memiş, kısa vadede 13.200 direncinin belirleyici olacağını ifade etti. Daha önceki görüşlerini yineleyen Memiş, “13.000 puanın altı orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım bölgesi olmaya devam ediyor” dedi.
 

4
BORSA

Özellikle 12.900 ve altındaki seviyelerin kademeli alım için uygun olduğunu vurgulayan analist, yatırımcıların tek seferde değil parça parça işlem yapmasının daha sağlıklı olacağını belirtti.
 

5
DOLAR VE EURO'SU OLANLAR DİKKAT

Dolar/TL kurunun 44 lira seviyelerinde olduğunu hatırlatan Memiş, yıl sonu için 50 lira beklentisinin sürdüğünü söyledi. Kurda kademeli yükselişlerin sürpriz olmadığını ifade etti.

 

6
dolar ve euro

Euro/dolar paritesine ilişkin ise dikkat çekici değerlendirmelerde bulunan Memiş, 1.15 seviyesinin altını “çok ciddi bir alım fırsatı” olarak nitelendirdi. Paritenin 1.1465 seviyesine kadar gerilediğini hatırlatarak, bu seviyeleri “ucuz değil, adeta bedava” sözleriyle değerlendirdi. Orta vadede 1.20–1.22 beklentisinin sürdüğünü de ekledi.
 

7
Euro/TL kaç lira

Euro/TL tarafında da 51 lira seviyelerinin düşük olduğunu belirten Memiş, 62–63 bandı beklentisinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti.
 

8
ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI

Altın piyasasına değinen Memiş, ons altının 5.000 doların altına sarkarak 4.970 seviyelerini gördüğünü söyledi. Bu geri çekilmenin piyasalara önemli bir mesaj verdiğini belirterek, “Fed faiz indirirse yükseliş, aksi durumda kısa vadeli bir geri çekilme mümkün” dedi. Ancak düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşündüğünü ve 5.000 dolar altının alım fırsatı sunduğunu vurguladı.
 

9
Gram altın

Gram altın tarafında ise işçilik maliyetlerine dikkat çeken Memiş, “Şu an hem ons daha düşük hem de işçilik ucuz. Bu da gram altını daha cazip hale getiriyor” ifadelerini kullandı. Yaz aylarında işçiliklerin yeniden artabileceğini de ekledi.
 

10
GÜMÜŞ

Gümüş için de benzer bir tablo çizen Memiş, 80 dolar altındaki seviyelerin değerlendirilebileceğini ve kısa vadede 96 dolar hedefinin masada olduğunu söyledi.
 

11
PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Petrol fiyatlarında 95–115 dolar arasında geniş bir bant oluştuğunu belirten Memiş, bu tür oynak piyasalarda kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.
 

12
BİTCOİN

Bitcoin için ise 60–65 bin dolar aralığını daha önce ucuz olarak değerlendirdiğini hatırlatan analist, fiyatın 73 bin dolar civarında olduğunu ve kısa vadeli kar satışları görülebileceğini söyledi. Buna rağmen yılın ikinci yarısı için yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirtti.
 

13
GÖZLER FED KARARINDA

Haftanın en kritik gelişmesinin ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı olacağını ifade eden Memiş, piyasaların büyük ölçüde faizlerin sabit kalmasını beklediğini dile getirdi. Ancak asıl belirleyici unsurun karar sonrası yapılacak açıklamalar olacağını vurguladı.
 

14
islam memiş altın

Memiş, mevcut piyasa koşullarında izlenmesi gereken temel stratejiler için "Kademeli işlem yapmak, tek seferde pozisyon almamak, kaldıraçtan uzak durmak ve panik yapmamak en önemli stratejiler olacaktır" dedi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.