İslam Memiş altın için bayram öncesi son kez uyardı: Bugün her şey değişebilir!

Finans analisti İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı son değerlendirmede bayram öncesi yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Küresel piyasalarda şu an için sakin bir görünüm olduğunu belirten Memiş, bu durumun yanıltıcı olabileceğini vurgulayarak, "Adeta fırtına öncesi sessizlik havası hakim" ifadelerini kullandı.
Bayram tatiline yaklaşılırken yatırımcıların pozisyonlarını nasıl yöneteceğinin kritik olduğuna dikkat çeken Memiş, piyasaların yoğun bir ekonomik ajandaya odaklandığını söyledi.
Borsa İstanbul’da endeksin 13.195 puan seviyesinde olduğunu ve yaklaşık yüzde 2’lik bir tepki alımı görüldüğünü belirten Memiş, kısa vadede 13.200 direncinin belirleyici olacağını ifade etti. Daha önceki görüşlerini yineleyen Memiş, “13.000 puanın altı orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım bölgesi olmaya devam ediyor” dedi.
Özellikle 12.900 ve altındaki seviyelerin kademeli alım için uygun olduğunu vurgulayan analist, yatırımcıların tek seferde değil parça parça işlem yapmasının daha sağlıklı olacağını belirtti.
Dolar/TL kurunun 44 lira seviyelerinde olduğunu hatırlatan Memiş, yıl sonu için 50 lira beklentisinin sürdüğünü söyledi. Kurda kademeli yükselişlerin sürpriz olmadığını ifade etti.
Euro/dolar paritesine ilişkin ise dikkat çekici değerlendirmelerde bulunan Memiş, 1.15 seviyesinin altını “çok ciddi bir alım fırsatı” olarak nitelendirdi. Paritenin 1.1465 seviyesine kadar gerilediğini hatırlatarak, bu seviyeleri “ucuz değil, adeta bedava” sözleriyle değerlendirdi. Orta vadede 1.20–1.22 beklentisinin sürdüğünü de ekledi.
Euro/TL tarafında da 51 lira seviyelerinin düşük olduğunu belirten Memiş, 62–63 bandı beklentisinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti.
Altın piyasasına değinen Memiş, ons altının 5.000 doların altına sarkarak 4.970 seviyelerini gördüğünü söyledi. Bu geri çekilmenin piyasalara önemli bir mesaj verdiğini belirterek, “Fed faiz indirirse yükseliş, aksi durumda kısa vadeli bir geri çekilme mümkün” dedi. Ancak düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşündüğünü ve 5.000 dolar altının alım fırsatı sunduğunu vurguladı.
Gram altın tarafında ise işçilik maliyetlerine dikkat çeken Memiş, “Şu an hem ons daha düşük hem de işçilik ucuz. Bu da gram altını daha cazip hale getiriyor” ifadelerini kullandı. Yaz aylarında işçiliklerin yeniden artabileceğini de ekledi.
Gümüş için de benzer bir tablo çizen Memiş, 80 dolar altındaki seviyelerin değerlendirilebileceğini ve kısa vadede 96 dolar hedefinin masada olduğunu söyledi.
Petrol fiyatlarında 95–115 dolar arasında geniş bir bant oluştuğunu belirten Memiş, bu tür oynak piyasalarda kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.
Bitcoin için ise 60–65 bin dolar aralığını daha önce ucuz olarak değerlendirdiğini hatırlatan analist, fiyatın 73 bin dolar civarında olduğunu ve kısa vadeli kar satışları görülebileceğini söyledi. Buna rağmen yılın ikinci yarısı için yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirtti.
Haftanın en kritik gelişmesinin ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı olacağını ifade eden Memiş, piyasaların büyük ölçüde faizlerin sabit kalmasını beklediğini dile getirdi. Ancak asıl belirleyici unsurun karar sonrası yapılacak açıklamalar olacağını vurguladı.
Memiş, mevcut piyasa koşullarında izlenmesi gereken temel stratejiler için "Kademeli işlem yapmak, tek seferde pozisyon almamak, kaldıraçtan uzak durmak ve panik yapmamak en önemli stratejiler olacaktır" dedi.