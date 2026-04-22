İslam Memiş altın için en kritik 3 tarihi açıkladı: En kötü senaryo geride kaldı

Altın fiyatları jeopolitik gelişmeler

Orta Doğu'da krizin bir türlü durulmaması piyasaları etkilemeye devam ediyor. Altın fiyatları jeopolitik gelişmelerle dalgalanılıyor.

Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir yayında ateşkes sürecinin piyasalara etkisini değerlendirirken, mevcut iyimserliğin büyük ölçüde ateşkesin korunmasına bağlı olduğunu vurguladı. 

DALGALI SEYİR DEVAM EDİYOR

Dün akşam saatlerinde yoğun bir haber akışı yaşandığını belirten Memiş, özellikle “masa dağıldı” yönündeki iddiaların piyasalarda sert hareketlere neden olduğunu söyledi. “Özellikle petrol fiyatı 101 dolara kadar yükselmişti, yüzde 6-7 civarında artışlar vardı” diyen Memiş, bugün itibarıyla ise geri çekilmeye dikkat çekti: “Bugüne baktığımızda ise yaklaşık yüzde 1,68 düşüş var. Yani bir gün zirve, bir gün düşüş; aynı dalgalı seyir devam ediyor.”
 

Değerli metaller altın, gümüş

Değerli metallerde de benzer bir oynaklık gözlemlendiğini ifade eden Memiş, “Dün akşam saatlerinde altın, gümüş ve diğer enstrümanlarda yüzde 2,5-3 civarında sert düşüşler gördük. Şu anda ise tam tersi yönde yine yüzde 2,5-3 civarında artışlar gözlemleniyor” dedi. 

uluslararası piyasalarda değerli metaller değer kaybediyor

Altında yaklaşık yüzde 1’lik bir artış olduğunu belirten Memiş, uluslararası piyasalar ile yerel piyasa arasındaki fiyat farkına da dikkat çekti: “Yine piyasa kapandıktan sonra uluslararası piyasalarda değerli metaller değer kaybediyor, ancak bizim piyasalar açıldığında daha yüksek fiyatlamalarla karşılaşıyoruz. Sanki savaşın devam etmesini isteyen taraflar, Ortadoğu ülkelerinin düşük fiyatlardan faydalanmasını engellemek için böyle bir taktik uyguluyor olabilir; buna dikkat etmekte fayda var.”
 

ALTIN İÇİN KRİTİK TUZAK

BORSA İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın saat 14.00’te açıklayacağı faiz kararına da değinen Memiş, “Bir değişiklik beklenmiyor, pas geçilmesi öngörülüyor” dedi. Borsa tarafında ise risklere işaret ederek, “Masanın dağılmasıyla birlikte kısa vadede 14.000 puan seviyesinin üzerinde bir sarkma olabilir. 13.800–14.200 puan aralığını takip etmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
 

ALTIN VE GÜMÜŞTE BU TARİHLERE DİKKAT!

Altın ve gümüşte kritik tarihlere de dikkat çeken Memiş, “Dün akşam yaptığım analizde üç önemli tarih öne çıktı: Mayıs, Haziran ve Ağustos’un son haftası. Teknik olarak bu dönemler önemli. Özellikle barış haberi gelme ihtimali bu tarihlerde daha kuvvetli görünüyor” dedi. Kısa vadede sert söylemler olsa da barış sürecinin korunacağı görüşünü dile getiren Memiş, “Mayıs ayında özellikle altın ve gümüşte hızlı toparlanmalar olabilir” ifadelerini kullandı.
 

ALTIN FİYATLARI

ALTIN İÇİN NET RAKAM VERDİ

Fiyat beklentilerini de paylaşan Memiş, “Mayıs ayı içerisinde ons altında 5.000 doların üzeri, gram altında ise 7.000 TL’nin üzeri görülebilir. Temmuz ve Ağustos aylarında, düğün sezonunun da etkisiyle gram altında 8.000 TL seviyesinin üzeri mümkün olabilir” dedi. 

KASIM AYI ALTIN FİYATI

Dış politikanın belirleyici olacağını vurgulayan Memiş, “Kasım ayı yaklaşırken Trump’ın dış politika söylemlerinin de daha yumuşak bir tona evrileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
 

ABD Merkez BankasI

ABD Merkez Bankası’nda beklenen başkan değişimine de değinen Memiş, “Mayıs ayında ABD Merkez Bankası’nda başkan değişimi bekleniyor. Yeni başkanın, savaş ortamında agresif faiz indirimleri yapan bir profil yerine daha sakin, daha dengeli bir politika izlemesi muhtemel. Bu da altın tarafındaki dalgalanmaların azalmasına katkı sağlayabilir” dedi.
 

EN KÖTÜ SENARYO GERİDE KALDI

Son olarak genel görünümü değerlendiren Memiş, “Benim değerlendirmeme göre Mart ayındaki en kötü senaryo geride kaldı. Ons altında 4.100 dolar, gümüşte 61 dolar seviyeleri dip olarak kaldı. Bundan sonraki süreçte Mayıs, Haziran ve Ağustos’un son haftası kritik dönemler olarak öne çıkıyor” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

