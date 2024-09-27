İslam Memiş altın satışı için tek şartı açıkladı! Takas detayı dikkat çekti

27 Eylül 2024 11:43 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 12:17

Altın fiyatları hafta başından bu yana yakaladığı yükseliş trendine haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı piyasasında 3 bin liranın üzerinde seyrediyor. FED’in parasal gevşeme döngüsüne girmesi ve sürekli artan jeopolitik gelişmeler ons altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yükselen altın fiyatları karşısında akıllara gelen “Altın almalı mı, satmalı mı?” sorusuna cevap verdi. Memiş, altın satmak geçerli olacak tek nedeni açıkladı.

Ons altın​ küresel piyasalarda beklenen ABD çekirdek enflasyon verisine hazırlanırken rekor seviyelerden işlem görüyor. 2 bin 670 dolar bandına kadar yükselen ons altın karşısında gram altın​ fiyatları 3 bin liranın üzerine kadar çıktı. ABD Merkez Bankası FED’in kasım ayında yeniden faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Çin ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve Orta Doğu’dan kaynaklı riskler altını desteklemeyi sürdürüyor. Bu gelişmelere bağlı olarak çeyrek altın fiyatları da 5 liranın üzerine çıktı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yükselen altın fiyatları karşısında yatırımcının atması gereken adımları anlattı.

ONS ALTIN İÇİN 2 HİKAYE

Haber Global’de yer alan habere göre, İslam Memiş, ons altının arkasında iki farklı hikâye yer aldığı ifade ederek şunlar kaydetti: başta Amerika Merkez Bankası FED'in ve diğer Merkez bankalarının faiz indirme süreci. İki Ortadoğu'daki savaş. Bu hikâye güçlü bir şekilde aldı ons altını 200 dolar götürdü. Ancak bu 200 dolarlık yükselişten sonra mutlaka teknik olarak bir düzeltmeye ihtiyaç var.

GRAM ALTIN YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK

Gram altın için beklentilerini de paylaşan Memiş, şunları kaydetti: Gram altın yine ons altını takip etmeye devam ediyor. Şu anda gram altın 3 bin 3060 lira seviyesinde. Gram altın yurt içi piyasalarda yani fiziki altın tarafında 3 bin 63 lira seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekora imza attı.

Gram altında bu yıl sonuyla alakalı beklentimiz 3 bin-3 bin 500 lira aralığı olduğu için artık bundan sonra yılın son çeyreğinde 3 bin 100- 3 bin 200- 3 bin 300 böyle kademeli yükselişler devam edecek.

DÜZELTME GELECEK

“Ons altın tarafında bir teknik düzeltmeyle birlikte gram altın da mutlaka ons altına dayalı bir etkileşim gösterecektir” ifadelerini kullanan Memiş, “Ons altında beklediğim bu kar satışları gram altın tarafında ons altın kadar hissedilmeyebilir. Çünkü dolar kuru güçlü duruşunu korumaya devam ettiği için altın tarafındaki gram altın tarafındaki geri çekilmeler, ons altına kıyasla biraz daha cılız kalabilir” açıklamasını yaptı.

ALTIN ALANMALI MI, SATMALI MI?

Memiş açıklamalarına şöyle devam etti: O yüzden elinde altın var fiyatlar da yükseldi, ben bunu satmalı mıyım? Kesinlikle hayır. Alım satımdan bahsetmiyoruz takas olan bir araçtan bahsediyoruz. Ev alırsın, araba alırsın karşısında eyvallah. Ama onun haricinde kesinlikle satma diye bir şey söz konusu değil.

2025 yılı ile alakalı 4 bin 500 lira seviyesini mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ons altını takip edeceksin. Ons altın nereye gram altın oraya. Bu birincisi, ikincisi elinde varlıklarını mutlaka tutmaya devam edeceksin.