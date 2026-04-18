Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş altın tahminini güncelledi! Piyasalar Hürmüz şokuyla uçuşa geçti

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
18.04.2026
09:44
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
09:46
1
İslam Memiş, Hürmüz Boğazı

Finans analisti İslam Memiş, Hürmüz Boğazı açıklamaları sonrası piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaları 'büyük bir soygun' olarak nitelendirdi. Altın fiyatlarında 5 haneli rakamlar için tarih veren Memiş, yatırımcıları manipülasyona karşı uyardı: İşte gram altın, gümüş ve borsa için o kritik seviyeler...

2
finans analisti İslam Memiş

Piyasalarda hafta boyunca yaşanan sert dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler, finans analisti İslam Memiş’in değerlendirmeleriyle yeniden gündeme taşındı. Memiş, özellikle Donald Trump tarafından yapılan Hürmüz Boğazı açıklamasının ardından piyasalarda yön değişiminin dikkat çekici olduğunu vurguladı.
 

3
Altın, gümüş, euro, borsalar

Haftanın ilk işlem gününde boğazların abluka altına alınmasıyla satış baskısının hâkim olduğunu belirten Memiş, "Altın, gümüş, euro, borsalar baskı altındaydı. Yine petrol fiyatlarında 108 dolar seviyesine kadar yani %8 bir yükseliş vardı" dedi.
 

4
ABD ile İran arasında diplomatik temaslar

Hafta ortasında ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayacağına yönelik açıklamaların piyasada iyimserlik oluşturduğunu ifade eden Memiş, bu sürecin fiyatlandığını belirterek, “Sanki bir anlaşma haberi gelecekmiş gibi bir fiyatlama içerisindeydi ve hafta boyunca bu iyimserliğini korudu” dedi.
 

5
HAFTANIN SON GÜNÜ BOMBA PATLADI

Haftanın son işlem gününde gelen “Hürmüz Boğazı açık kalacak” mesajının ardından petrol fiyatlarında sert geri çekilme yaşandığını vurgulayan Memiş, “Bugün %9 değer kaybetti ve 90 dolar seviyesine kadar geriledi” ifadelerini kullandı. Bu hareketleri sert sözlerle eleştiren Memiş, “Ne kadar büyük bir soygun olduğunu, ne kadar büyük bir manipülasyon olduğunu tekrar yakından takip etmeye devam ediyorsunuz” dedi.
 

6
Altın ve gümüş piyasaları

Altın ve gümüş piyasalarına da değinen Memiş, ons altının 4875 dolar seviyesinde %2 primli olduğunu belirterek, gram altının da bu hareketi takip ettiğini söyledi: "Haliyle gram altın TL fiyatı ons altını takip ettiği için ons altın da gram altına destek vermeye devam ediyor. 740 lira seviyesine kadar fiziki altın yükseldi"
 

7
GÜMÜŞ GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Gümüşün altına kıyasla daha güçlü bir performans sergilediğini belirten Memiş, “Altın-gümüş rasyosu 60 seviyesinin altına sarktı. %3,5 civarında bir hareket var. Haliyle gümüşün gram fiyatı şu anda 119 lira seviyesinde, %5 yükselişle haftayı tamamlıyor” dedi.

 

8
Euro/dolar paritesi

Euro/dolar paritesine ilişkin değerlendirmelerinde önceki görüşlerini koruduğunu vurgulayan Memiş, “1.16 seviyesinin altını ucuz, 1.15 seviyesinin altını bedava olarak söylüyordum. Yine aynı düşüncem geçerli” diyerek euro/TL’nin 53 lira seviyesinin üzerine çıktığını hatırlattı.
 

9
KESİN ANLAŞMA BEKLENİYOR

Borsa İstanbul’a da değinen Memiş, “Borsa İstanbul 100 endeksi 14.535 puan seviyesinde. %2,5 civarında primli” diyerek yükselişin haber akışıyla desteklendiğini ifade etti. Ancak yatırımcılara uyarıda bulunarak, “Kesin olarak bir anlaşma haberi duymadan piyasalardaki bu normal seyri görmemiz biraz zor gibi duruyor” dedi.
 

10
Ons altın

Kalıcı bir anlaşma durumunda hedef seviyeleri de paylaşan Memiş "Ons altın tarafında 5000-5200 dolar seviyesi… Ons gümüş tarafında 86 dolar kritik direnç seviyesi… Borsa İstanbul 100 endeksinde 16.000 puan seviyesini hedef konumuna alacak bir fiyatlama var" dedi.
 

11
Kripto para piyasası

Kripto para piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin’in 77.000 dolar seviyesinin üzerine çıktığını belirterek, “Altına kıyasla biraz daha primli, yılın ikinci yarısında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor” dedi.

 

12
RÜZGAR TERSE DÖNEBİLİR

Piyasalardaki hareketlerin kalıcı bir anlaşma olmadan tersine dönebileceğini vurgulayan Memiş, “Bu fiyat akışları tamamen bir anlaşma haberi gelmeden rüzgarı tekrar tersine çevirebilir niteliktedir” ifadelerini kullandı.
 

13
YIL SONU TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Yıl sonu beklentilerini de açıklayan Memiş, ana trendin değişmediğini belirterek "Ons altın tarafında 5800-6000 dolar seviyesi, gram altın tarafında anlaşma haberi gelirse önce 7000-7500 lira aralığı, yıl sonunda 5 haneli rakamları beklemeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
 

14
ümüş ons tarafta

Gümüş için yalnızca sınırlı bir revizyon yaptıklarını belirten Memiş, “Sadece gümüş ons tarafta 50 dolardan 60 dolara bir revize yaptık. Başka bir revizemiz olmadı” dedi.
 

15
SERT DALGALANMA DEVAM EDECEK

Piyasalarda oynaklığın süreceğini ifade eden Memiş, “İkinci görüşmeden anlaşma haberi çıkmaz, üçüncü bir görüşme olur. Piyasalardaki bu sert dalgalanmalar devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.
 

16
PİYASA

TEK YÖNLÜ YÜKSELİŞ YOK

Olası bir anlaşma durumunda bile piyasalarda tek yönlü bir yükseliş beklemediğini vurgulayan Memiş, “Piyasalar coşacak, uçacak mı? Bence hayır. Yine farklı bir hikayeyle karşımıza gelecekler” dedi.
 

17
finansal okuryazarlıK

Yatırımcı psikolojisine de dikkat çeken Memiş, kısa vadeli bakış açısını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Kısa vadede altın aldım düştü’ söylemleri finansal okuryazarlığı işaret etmiyor. Aldım hiç düşmeyecek veya sattım hiç yükselmeyecek gibi düşünceler doğru değil."
 

18
Piyasalardaki manipülasyon fiyatlaması

Belirsizliklerin devam edeceğini vurgulayan Memiş, “Bu düşüşler ve yükselişler yıl sonuna kadar devam edecek. Piyasalardaki manipülasyon fiyatlaması bilerek ve isteyerek devam ettiriliyor” dedi.
 

19
altın fiyatları

PİYASALARDA KRİTİK RAKAMLAR

Memiş, "Borsa İstanbul 100 endeksinde 16.000 puan, Euro/dolar paritesinde 1.21,  Ons altında 5200 dolar, Gram altında 7500 lira, Ons gümüşte 90 dolar ve üzeri, Bitcoin tarafında 80.000 dolar üzeri rakamlar sürpriz olmayacaktır" dedi.

20
altın gümüş euro

Ancak anlaşma çıkmaması durumunda risklere dikkat çeken Memiş, "Borsada, euroda, altında ve gümüşte düşüşler kaçınılmaz olacaktır" diyerek temkinli duruş çağrısını yineledi.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.