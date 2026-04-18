İslam Memiş altın tahminini güncelledi! Piyasalar Hürmüz şokuyla uçuşa geçti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Finans analisti İslam Memiş, Hürmüz Boğazı açıklamaları sonrası piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaları 'büyük bir soygun' olarak nitelendirdi. Altın fiyatlarında 5 haneli rakamlar için tarih veren Memiş, yatırımcıları manipülasyona karşı uyardı: İşte gram altın, gümüş ve borsa için o kritik seviyeler...
Piyasalarda hafta boyunca yaşanan sert dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler, finans analisti İslam Memiş’in değerlendirmeleriyle yeniden gündeme taşındı. Memiş, özellikle Donald Trump tarafından yapılan Hürmüz Boğazı açıklamasının ardından piyasalarda yön değişiminin dikkat çekici olduğunu vurguladı.
Haftanın ilk işlem gününde boğazların abluka altına alınmasıyla satış baskısının hâkim olduğunu belirten Memiş, "Altın, gümüş, euro, borsalar baskı altındaydı. Yine petrol fiyatlarında 108 dolar seviyesine kadar yani %8 bir yükseliş vardı" dedi.
Hafta ortasında ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayacağına yönelik açıklamaların piyasada iyimserlik oluşturduğunu ifade eden Memiş, bu sürecin fiyatlandığını belirterek, “Sanki bir anlaşma haberi gelecekmiş gibi bir fiyatlama içerisindeydi ve hafta boyunca bu iyimserliğini korudu” dedi.
Haftanın son işlem gününde gelen “Hürmüz Boğazı açık kalacak” mesajının ardından petrol fiyatlarında sert geri çekilme yaşandığını vurgulayan Memiş, “Bugün %9 değer kaybetti ve 90 dolar seviyesine kadar geriledi” ifadelerini kullandı. Bu hareketleri sert sözlerle eleştiren Memiş, “Ne kadar büyük bir soygun olduğunu, ne kadar büyük bir manipülasyon olduğunu tekrar yakından takip etmeye devam ediyorsunuz” dedi.
Altın ve gümüş piyasalarına da değinen Memiş, ons altının 4875 dolar seviyesinde %2 primli olduğunu belirterek, gram altının da bu hareketi takip ettiğini söyledi: "Haliyle gram altın TL fiyatı ons altını takip ettiği için ons altın da gram altına destek vermeye devam ediyor. 740 lira seviyesine kadar fiziki altın yükseldi"
Gümüşün altına kıyasla daha güçlü bir performans sergilediğini belirten Memiş, “Altın-gümüş rasyosu 60 seviyesinin altına sarktı. %3,5 civarında bir hareket var. Haliyle gümüşün gram fiyatı şu anda 119 lira seviyesinde, %5 yükselişle haftayı tamamlıyor” dedi.
Euro/dolar paritesine ilişkin değerlendirmelerinde önceki görüşlerini koruduğunu vurgulayan Memiş, “1.16 seviyesinin altını ucuz, 1.15 seviyesinin altını bedava olarak söylüyordum. Yine aynı düşüncem geçerli” diyerek euro/TL’nin 53 lira seviyesinin üzerine çıktığını hatırlattı.
Borsa İstanbul’a da değinen Memiş, “Borsa İstanbul 100 endeksi 14.535 puan seviyesinde. %2,5 civarında primli” diyerek yükselişin haber akışıyla desteklendiğini ifade etti. Ancak yatırımcılara uyarıda bulunarak, “Kesin olarak bir anlaşma haberi duymadan piyasalardaki bu normal seyri görmemiz biraz zor gibi duruyor” dedi.
Kalıcı bir anlaşma durumunda hedef seviyeleri de paylaşan Memiş "Ons altın tarafında 5000-5200 dolar seviyesi… Ons gümüş tarafında 86 dolar kritik direnç seviyesi… Borsa İstanbul 100 endeksinde 16.000 puan seviyesini hedef konumuna alacak bir fiyatlama var" dedi.
Kripto para piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin’in 77.000 dolar seviyesinin üzerine çıktığını belirterek, “Altına kıyasla biraz daha primli, yılın ikinci yarısında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor” dedi.
Piyasalardaki hareketlerin kalıcı bir anlaşma olmadan tersine dönebileceğini vurgulayan Memiş, “Bu fiyat akışları tamamen bir anlaşma haberi gelmeden rüzgarı tekrar tersine çevirebilir niteliktedir” ifadelerini kullandı.
Yıl sonu beklentilerini de açıklayan Memiş, ana trendin değişmediğini belirterek "Ons altın tarafında 5800-6000 dolar seviyesi, gram altın tarafında anlaşma haberi gelirse önce 7000-7500 lira aralığı, yıl sonunda 5 haneli rakamları beklemeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Gümüş için yalnızca sınırlı bir revizyon yaptıklarını belirten Memiş, “Sadece gümüş ons tarafta 50 dolardan 60 dolara bir revize yaptık. Başka bir revizemiz olmadı” dedi.
Piyasalarda oynaklığın süreceğini ifade eden Memiş, “İkinci görüşmeden anlaşma haberi çıkmaz, üçüncü bir görüşme olur. Piyasalardaki bu sert dalgalanmalar devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.
Olası bir anlaşma durumunda bile piyasalarda tek yönlü bir yükseliş beklemediğini vurgulayan Memiş, “Piyasalar coşacak, uçacak mı? Bence hayır. Yine farklı bir hikayeyle karşımıza gelecekler” dedi.
Yatırımcı psikolojisine de dikkat çeken Memiş, kısa vadeli bakış açısını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Kısa vadede altın aldım düştü’ söylemleri finansal okuryazarlığı işaret etmiyor. Aldım hiç düşmeyecek veya sattım hiç yükselmeyecek gibi düşünceler doğru değil."
Belirsizliklerin devam edeceğini vurgulayan Memiş, “Bu düşüşler ve yükselişler yıl sonuna kadar devam edecek. Piyasalardaki manipülasyon fiyatlaması bilerek ve isteyerek devam ettiriliyor” dedi.
Memiş, "Borsa İstanbul 100 endeksinde 16.000 puan, Euro/dolar paritesinde 1.21, Ons altında 5200 dolar, Gram altında 7500 lira, Ons gümüşte 90 dolar ve üzeri, Bitcoin tarafında 80.000 dolar üzeri rakamlar sürpriz olmayacaktır" dedi.
Ancak anlaşma çıkmaması durumunda risklere dikkat çeken Memiş, "Borsada, euroda, altında ve gümüşte düşüşler kaçınılmaz olacaktır" diyerek temkinli duruş çağrısını yineledi.