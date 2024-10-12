İslam Memiş altın yatırımcısı için son alım fırsatını açıkladı! 'Bir daha bu fiyatları bulamazsınız'

12 Ekim 2024 21:31 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 21:47

Altındaki dalgalı seyir devam ediyor. Peş peşe rekor kıran altın fiyatları son günlerde düşüş trendine girdi. Yatırımcının altın konusunda kafası karışırken finans analisti İslam Memiş yardıma yetişti. Altın yatırımcısı için son alım fırsatını açıklayan Memiş, 'Bir daha bulamayabilirsiniz' diyerek uyardı.

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Finans analisti İslam Memiş, Amerika Merkez Bankası'nın (FED) bir sonraki toplantısında faiz indirimi​ beklentilerinin ons altın​ ve gram altın​ fiyatları üzerinde önemli etkileri olduğunu vurguladı. Memiş, FED’in 25 baz puanlık faiz indiriminin kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bu beklentilerin önceden satın alınmasıyla ons altının haftayı yükselişle tamamladığını ifade etti.

Memiş, ons altın tarafında 2.605 dolar seviyesinin kritik olduğunu ve yatırımcılara bu noktada %50 oranında alım yapma tavsiyesinde bulunduğunu belirtti. "Geçen hafta sosyal medya hesaplarımda ve videolarımda da belirttiğim gibi, 2.605 dolar seviyesinde kapanış olursa, aşağı yönlü hareketlerde 2.590 - 2.580 - 2.575 dolar bandında %25-%25 oranında alım yapılabilir" diyen Memiş, bu yılın alım pozisyonlarının bu şekilde kapatılabileceğini vurguladı.

ALTIN İÇİN SON ALIM FIRSATI

Kendi YouTube kanalında günlük finans değerlendirmelerini yapan İslam Memiş'in altın için sarf ettiği sözler şu şekilde:

Amerika Merkez Bankası (FED)'in bir sonraki toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Bu yüzden beklentiler önceden satın alındığı için ons altın haftayı yükselişle tamamladı. Geçen hafta ve videolarımda, sosyal medya hesaplarımda ons altın tarafında 2.605 dolar seviyesi, gram altın tarafında ise 3.015 lira seviyesi vardı. Özellikle alım yapılması noktasında %50 alım tavsiye ediyoruz.

ALTINDA BU YILIN FIRSATI...

Geçen hafta gümüş pozisyonlarımızı zaten tamamen kapatmıştık, altın tarafında ise ons altını bekliyorduk. Ons altın tarafında 2.605 dolar seviyesinde en azından bir kapanış yapılırsa, tekrar aşağı yönlü hareketlerde 2.590 - 2.580 - 2.575 bant aralıklarından %25-%25 alım yaparak bu yılın alım pozisyonlarını kapatırsınız.

'ALTINDA BU FİYATLARI BULAMAYABİLİRSİNİZ'

Hem videolarımda hem de sosyal medya hesaplarımda bu uyarılarda bulunmuştum. Gram altın tarafında ise 3.015 lira seviyesine kadar gerilediğini ifade etmiştim. Gram altın 3.100 lira seviyesindeydi, en azından 'Görmedim, duymadım, bilmiyorum' diyen arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Bu fiyatları bir daha bulamayabiliriz. Sosyal medya hesabımda paylaştığım gram altın tarafındaki fiyatlamaların, ons altının yukarı yönlü hareketlerinden destek aldığını hep beraber gördük.

Şu anda gram altın serbest piyasalarda 3.060 TL seviyesinde. 3.015 lira seviyesine kadar gerilemişti. En azından %50 alım yapan arkadaşlarımızın doğru bir karar verdiğini rakamlar bize göstermiş oldu.

Geçen hafta ons gümüş ve gram gümüş pozisyonlarımızı kapatmıştık. Rasyonel nedenlerden dolayı düşük bir rakam karşımızdaydı. Şu anda gümüşün ons fiyatı 3.054 dolar. %1.25 yükselişle haftayı tamamladı. Burada 32 ve devamında 32.50 direncini takip etmeyi sürdüreceğim.