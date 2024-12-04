İslam Memiş asgari ücret tahminini açıkladı! Zam oranı vererek yorumladı

04 Aralık 2024 07:26 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 08:16

2025 asgari ücret zammı için bekleyiş sürerken milyonlar gözünü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun alacağı karara çevirdi. Ekonomist İslam Memiş ise Kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirerek 2025 yılı asgari ücret için bir zam tahmininde bulunurken oran verdi. İşte detaylar...

Asgari ücret için geri sayım başladı: İşçi ve işveren bir araya geliyor! İşte tahmin edilen rakamlar...

Asgari ücret için geri sayım başladı: İşçi ve işveren bir araya geliyor! İşte tahmin edilen rakamlar...

TÜİK tarafından dün açıklanan kasım ayı enflasyon​ verilerini değerlendiren İslam Memiş​, “Enflasyon, tahminlerin biraz üstüne çıktı. Yüzde 2,24’lük artışla yıllık enflasyon yüzde 47,09’a ulaştı. Gıda​ fiyatlarındaki artış ve kur riskleri de tabloyu zorlaştırıyor. Enflasyonla mücadele ciddi şekilde sürüyor. Ancak olumlu bir sonuç almak için biraz daha beklemek gerekecek gibi gözüküyor" dedi.

"YÜZDE 24-25 ZAM ÖNGÖRÜYORUM"

2025 asgari ücret artışı tahminini paylaşan İslam Memiş, işçi, işveren ve hükümet arasındaki görüş ayrılıklarına işaret etti. Hem işçi hem işveren tarafında taleplerin farklı olduğunu ifade eden Memiş "İşveren, maliyetlerden; işçi ise geçim sıkıntısından şikayetçi. Bu denklemi çözmek kolay bir iş değil. Ancak kişisel öngörüm, yüzde 24-25 bandında bir asgari ücret zammının yapılacağı yönünde" ifaedelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret artışı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Ocak 2025’teki kararına bağlı olarak kesinleşecek. Tüm gözler, 10 Aralık’ta düzenlenecek ilk toplantıya çevrildi.