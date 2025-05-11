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 | Bengü Sarıkuş

İslam Memiş, Bitcoin için rakam verdi! Son 24 saatte fırladı!

Kripto para borsası dünyadaki siyasi gelişmelerle dalgalanmaya devam ediyor. Kısa vadede kazanç için cazip görülen Bitcoin fiyatları son 24 saatte rekor artışla 104.644 dolara yükseldi.

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İslam Memiş, Bitcoin için rakam verdi! Son 24 saatte fırladı!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 16:23

Finans analisti İslam Memiş, kısa vadede kazanç elde etmek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu sanal para borsası konusunda öngörüde bulundu. Memiş, bitcoin için Ocak ayında yaptığı analizde 140 bin dolara çıkacağını belirttiğini ve hala bu görüşünün arkasında olduğunu ifade etti.

Oldukça hareketli günlerden geçen kripto para piyasasında şu an lider sanal para Bitcoin yaklaşık 104.644 dolara yükseldi. Son 24 saatte yüzde 0,91 kadar değer artışı gösterdi.

Memiş, X hesabından yaptığı paylaşımda Ocak ayı başında Bitcoin fiyatının 120- 140 bin dolar seviyesine çıkacağını söylediğini belirtiyor. Öngörüsünün arkasında olan Memiş'in beklentisi devam ediyor.

İslam Memiş, Bitcoin için rakam verdi! Son 24 saatte fırladı!
İslam Memiş, Bitcoin için rakam verdi! Son 24 saatte fırladı!

Son dönemde Bitcoin, ABD ile Birleşik Krallık arasında imzalanan ticaret anlaşması ve ABD'nin stratejik Bitcoin rezervi kurma planları gibi gelişmelerle birlikte değer kazandı. Bitcoin'in toplam değeri 1,73 trilyon dolar civarında ve bu da tüm kripto piyasasının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor.

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