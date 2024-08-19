İslam Memiş bu hafta kazandıracak yatırım aracını açıkladı! "Yolu açık olsun"

19 Ağustos 2024 11:38 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:39

Finans analisti İslam Memiş, yatırımcılara altın değerinde bir öneride bulundu. Bu hafta kazandıracak yatırım aracını açıklayan Memiş, "Yolu açık olsun" dedi. Borsa, dolar, euro, ons altın, gram altın ve gümüş değerlendirmesi de yapan uzman, "Piyasalarda bu hafta volatilite yüksek olabilir." uyarısı yaptı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI OLACAK

İslam Memiş, doğru yatırımın ipuçlarını paylaştı.

TV100'de kaleme aldığı yazısında, borsa, dolar, euro, ons altın, gram altın, gümüş gibi yatırım araçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Memiş, "Bu hafta merkez bankalarının haftası olacak." dedi.

Volatilitenin yüksek olacağını bu yüzden kısa vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiğini aktardı.

Memiş, ayrıca bu hafta kazandıracak yatırım enstrümanını açıkladı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Memiş'in değerlendirmeleri şöyle;

"Bu hafta kısa vadeli işlemlerden uzak durmalıyız. TCMB faiz kararı, Fed tutanakları ve Jackson Hole toplantısı izlenmeli.

Merkez Bankası’nın Kasım ayına kadar faizi değiştirmeyeceğini düşünüyorum.

Kasım-Aralık aylarında 250-250 toplamda 500 baz puanlık faiz indirim bekleniyor.

POWELL JAKSON HOLE'DA KONUŞACAK

Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jakson Hole toplantısındaki konuşması takip edilecek.

Fed’in Eylül ayı itibariyle 2 kez faiz indirim beklentisini fiyatlanıyor.

ALTIN FİYATI YUKARI YÖNLÜ KIRILDI

Ons altın fiyatı 2 bin 480 dolar seviyesi yukarı yönlü hareketlendi.

Kâr satışlarıyla 2 bin 480 dolara düşebilir. 2 bin 470-2 bin 517 dolar aralığı takip edilecek.

Gram altın içinse, serbest piyasada 2.705 TL seviyelerinin iki kez test edildi. ağustos ayı beklentisi 2.730 TL. Yıl sonu tahmini ise 3.000-3.500 TL aralığında.

BORSA İSTANBUL BEKLENTİLERİ

Borsada 9 bin 750-10 bin 200 pıan aralığını takip edeceğim. 9 bin 400 puan seviyesiyle alakalı beklentim sürüyor.

EURO DOLAR FİYATI

Dolar/TL 33,68 lira, euro/TL 37,13 lira seviyesinden haftayı bitirdi.

Euro, dolara kıyasla daha pozitif ayrışabilir. Beklentim 1,12 olduğundan 1,10 seviyesinin altındaki seviyeler alım fırsatı olacak.