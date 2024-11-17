İslam Memiş bu sefer 'bedava' dedi! 'Muhteşem bir fırsat kapıda' diyerek uyardı

17 Kasım 2024 16:14 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 16:30

Elinde altın ya da gümüş bulunduran yatırımcıya kritik uyarı finans analisti İslam Memiş'ten geldi. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşe değinen İslam Memiş, aralık ayında özellikle altın ve gümüş fiyatlarında tekrar bir yükseliş trendi başlayacağını vurguladı. Bu fiyattan altın satanlara seslenen deneyimli uzman, "Bu fiyattan satmayı bırakın" dedi.

Altın ve gümüş satıp dolar ve bitcoin alıyorlar! İslam Memiş cevapladı: Altınım var satayım mı?

Altın ve gümüş satıp dolar ve bitcoin alıyorlar! İslam Memiş cevapladı: Altınım var satayım mı?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcısını tedirgin etmeye devam ediyor. Donald Trump​'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferi altın tarafından iyi karşılanmadı. Yükselen dolar fiyatı altın fiyatlarını baskıladı. Trump'ın zaferi aynı zamanda ABD dolarının bir dizi önemli yabancı para birimine karşı değerini de artırdı.

ALTIN FİYATININ YÜKSELİŞ KOŞUSU SON BULDU

Altının fiyatı 2024'ün büyük bölümünde hiç bitmeyen bir fiyat artışındaydı. Yılı ons başına sadece 2.063,73 dolardan başlayan kıymetli metal, Ekim ayı sonlarında 2.700 dolar sınırını aştı. Birçok uzman, yıl sonu için 3.000 doları aşabileceğini tahmin etti. Ancak bu fiyat koşusu Kasım ayı başlarında sona erdi ve altın şu anda 2.600 doların altına geriledi.

Altın fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıların stratejilerini yeniden şekillendirdi. Kimi panikleyip satış pozisyonuna geçti. Altın fiyatları konusunda ekonomist İslam Memiş’ten yatırımcılara yeni tavsiyeler geldi.

İSLAM MEMİŞ​'TEN TEHLİKELİ AYI UYARISI

İslam Memiş, Aralık​ ayını işaret ederek şöyle konuştu;

"Altın ve gümüş alacaklar hazır olun bu hafta sizin haftanız. Düşüş trendi devam ediyor.

Özellikle elinde altın ya da gümüş bulunduran yatırımcılara kişisel öngörüm ben bu fiyatlardan kesinlikle altın satmak istemem. Aralık ayında özellikle altın ve gümüş fiyatlarında tekrar bir yükseliş trendi başlayacağını söylüyorum.

Bu düşüşün kalıcı olmadığını üzerine basa basa söylemek istiyorum. Elinde altın ya da gümüş bulunduran yatırımcı bu fiyattan satmayı bıraksın.

Eğer ekstra bir parası varsa maliyet yapabiliyorsa alım yapabiliyorsa en şanslı yatırımcı benim nazarımda. Elinde TL ya da dolar bulunduran yatırımcı da hem ons hem de gram altın tarafında muhteşem bir fırsat yakaladı.

Altın ve gümüş fiyatları benim paramla ucuz değil. Bedava. Bu cümleyi rahatlıkla kullanabiliyorum."