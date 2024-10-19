İslam Memiş bugüne kadar borsaya girmemiş olanlara seslendi! "Borsadan korkmayın"

19 Ekim 2024 14:33 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 14:48

Borsa İstanbul endeksi yurt içinde artan mevduat faizleri, jeopolitik gerilimler ve yabancı satışlarının etkisiyle düşmeye devam ediyor. Orta ve uzun vadede borsa altından sonra en çok kazandıran yatırım piyasası olarak kabul ediliyor. Borsaya girmek isteyen, borsada hisse senedi şirketlere kurumsala giriş yapmak isteyen, risklerini dağıtmak isteyen yatırımcılar için borsa düşüşleri bir fırsat mı? Finans analisti İslam Memiş cevapladı.

Analistler borsada yaşanan düşüşün arkasındaki en büyük sebebin mevduat faizlerindeki yükseliş olduğunu aktarıyor. Diğer yandan bu hafta Borsa İstanbul’da 3. çeyrek bilançolarına start verildi. Piyasada 3. çeyrek bilançolarına yönelik zayıf beklentilerin de borsa üzerindeki baskıyı artırdı. Finans analisti İslam Memiş​, borsaya girmek isteyen yatırımcıya seslendi.

BİST 100 ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul​, yurt içinde artan mevduat faizleri​, jeopolitik gerilimler ve yabancı satışlarının etkisiyle düşüyor. 8,981 ve 9,169 direnç seviyeleri olarak takip edilirken yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.62 baz puan azalarak yüzde 37.67 seviyesine düştü. 2 yıllık tahvil faizi 40.47 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksin düşüşünde banka sektöründeki kayıp etkili oldu.

HAFTANIN KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELERİ

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler;

yüzde 11.31 ile Tekfen Holding

yüzde 10.53 ile Borusan Yat. Paz. oldu.

En çok kaybettirenler ise sırasıyla;

yüzde -9.72

yüzde -8.11 ile Akbank ve Şok Marketler Ticaret oldu.

En yüksek işlem hacmi;

30.82 milyar TL ile Türk Hava Yolları,

28.00 milyar TL ile İş Bankası (oldu.

BUGÜNE KADAR BORSAYA GİRMEMİŞ OLANLAR DİKKAT

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi cuma günü 2,32% düşüşle 8.793,61 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi 4,68%, holding endeksi 2,92% değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran 3,63% ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık olarak gerçekleşti.

Endeksi yorumlayan İslam Memiş şu açıklamaları yaptı;

"Borsa İstanbul 100 endeksinde dip seviyelerine yakın bir yerdeyiz 99.000 puan seviyesinin altındaki rakamları ben alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. 9200 puan seviyesi direnç seviyesi yukarı yönlü hareketlerde 9400 9600 puan seviyeleri sürpriz olmayacaktır.

Borsaya girmek isteyen, borsada hisse senedi şirketlere kurumsala giriş yapmak isteyen, risklerini dağıtmak isteyen mesela 1 milyonTL'si olan bir arkadaşımızın 5 farklı şirketten 20 20'şer bin liralık bir hisse satın almak isteyen bugüne kadar borsaya girmemiş veya borsaya giriş için fırsat kollayan ya da eline yeni TL geçmiş olan yatırımcısının giriş yapması gereken bir yer olduğunu şahsen

düşünüyorum.

Borsadan korkmayın. Evet düşüşler var, teknik düzeltmeler var ve bu teknik düzeltmeler olmadan yükselişler zaten sağlıklı olmaz. Orta ve uzun vadede borsa altından sonra en çok kazandıran yatırım piyasasıdır. Ona göre değerlendirmek lazım ama son 3 haftadır biz yol arkadaşlarımızla tarım emtiaları ile borsayı yan yana koyuyoruz ve tercih yapıyoruz.

TARIM EMTİALARI MI BORSA MI?

3 haftadır verdiğimiz cevap aynı. Cevabım tarım emtiaları. 2025 yılının hazırlığını yılın son çeyreğinde yaptığımızdan dolayı bence tarım imtiyazları noktasında tekrar bir farkındalığınızın olmasını şahsen düşünüyorum."