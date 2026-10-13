İslam Memiş canlı yayında açıkladı: Altın 2026'yı nerede kapatacak?

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İstanbul
Finans Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın piyasasındaki son dönemece ve küresel risklere dikkat çekti. "Altında sert hareket kapıda mı?", "Ons ve gram altında düşüş sürecek mi, yoksa yeni bir rekor mu geliyor?" soruları cevap ararken; Memiş, ABD enflasyon verilerinden iç piyasadaki işçilik maliyetlerine, Fed'in faiz politikasından yıl sonu beklentilerine kadar pek çok kritik başlığı değerlendirdi.
Peki İslam Memiş'in işaret ettiği o kritik direnç ve hedef rakamlar neler? İşte söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'ten dikkat çekici analizler...
"DOLAR ENDEKSİ 92 SEVİYESİNE KADAR GERİLEYEBİLİR"
"Şimdi dolar endeksi 102 seviyesinde seyrediyor. Muhtemelen bir 104 seviyesini test edecek gibi duruyor yıl sonuna kadar. Burada problem yok, yani teknik olarak rakamsal değerler üzerinde bir miktar daha değer artışlarını bekleyebiliriz. Ama doların çok güçlü olması, Amerikan tahvil faizlerinin çok yükselmesi ciddi anlamda Amerika ve Fed için risk. Ben muhtemelen birkaç ay içinde Amerikan tahvil faizlerinin getireceği riskle birlikte doların uluslararası piyasalarda değer kayıplarını şart koşacağını şahsen bekliyorum. Bugün 102 seviyesinde olan dolar endeksi 92 seviyesine kadar gerileyebilir. O yüzden doları kesinlikle bir yatırım aracı olarak görmüyoruz."
"ONS ALTINDA EN KÖTÜ GERİDE KALDI"
"Ons altın tarafında yükselişi başlatacak seviye Haziran ayındaki 3 bin 950 dolar seviyesiydi, yani en kötü geride kaldı. Burada yine 4 bin 300 dolar seviyesi kritik bir direnç seviyesi. Yarın bugün Trump çıkabilir, 'Amerika-İran arasındaki görüşmelerle devam ediyoruz, saldırmayacağız' diyebilir. Veya Rusya-Ukrayna tarafında bir ateşkes haberi gelebilir. Böyle haberler geldiği zaman altın olumlu yönde desteklenir. Ama altını en büyük destekleyen faktör, orta ve uzun vadede kalıcı bir enflasyon riski olacağı düşüncesidir."
"TÜRKİYE'DE İŞÇİLİK FARKLARI REKOR KIRDI"
"Bu yıl içinde altın tarafında çok farklı hikayeler gördük. Mart ayında 1 kilogram külçe altın 12 bin 500 dolar işçilikteyken yaz aylarında eksi bin dolara kadar geriledi. Bu ne demek oluyor? Mart ayında dünyada en pahalı altın Türkiye'deydi. Ama yaz aylarında dünyadaki en ucuz altın bu sefer Türkiye'de oldu. Yaz aylarında düğün sezonunda kimse altın almıyordu, talep olmayınca eksi bin dolar işçilikler vardı. Bugün baktığımız zaman 450-500 dolar tekrar işçilikler geri geldi. Yükseliş trendi gördüğümüz zaman talepten dolayı o işçilikler tekrar yükselebilir."
"ABD ENFLASYON VERİSİ VE FED FAİZ BEKLENTİSİ"
"Amerika'da açıklanacak enflasyon verisi Fed'in faiz politikasında etkili olmaya devam ediyor. Muhtemelen Fed tarafının pas geçme ihtimali kuvvetli. Böyle bir ortamda ons altın şu anda 4 bin 185 dolar, muhtemelen 4 bin 300 dolar denemesini yapabilir. Veri beklentiler doğrultusunda gelirse 4 bin 220 dolar seviyesi görülebilir. Ama beklentinin dışında yüksek bir enflasyon gelirse tekrar 4 bin 170 - 4 bin 165 dolar seviyesi destek konumunda çalışabilir. Fed'in faiz artırma olasılığı Aralık ayına ötelendi ve piyasa bu beklenti karşısında fiyatlamayı yaptığı için sürpriz bir gelişme şahsen beklemiyorum."
"YIL SONU ALTIN HEDEFLERİ VE RİSKLER"
"Yıl geneli için beklentimizin %90'ı gerçekleşti. Şimdi kritik direnç seviyesi 4 bin 600 dolar seviyesi ve yıl sonu burayı hedeflemeye devam ediyoruz. İyimser bir haber akışı gelirse, petrol fiyatlarında gerileme görürsek 4 bin 600 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. Ama ateşkes bitmezse, tekrar savaş manipülasyonu olursa 4 bin 200 - 4 bin 300 dolar aralığında yılı tamamlarız diye tahmin ediyorum."
"IMF VE KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ REVİZELERİ"
"IMF ve uluslararası kuruluşlar bugünkü koşullara göre rapor hazırlıyorlar ama gelecekte ne olur bilemiyoruz. Cuma akşamı büyük bir ihtimalle Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P'nin kredi görünüm notuyla alakalı bir açıklaması olacak. Büyüme tahminlerinin aşağı yönde revize edilmesi sadece Türkiye'ye has değil; savaş, enerji krizi ve belirsizlik gibi nedenlerle bütün dünyada risk artmış durumda."