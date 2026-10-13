İslam Memiş canlı yayında açıkladı: Altın 2026'yı nerede kapatacak?

Finans Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın piyasasındaki son dönemece ve küresel risklere dikkat çekti. "Altında sert hareket kapıda mı?", "Ons ve gram altında düşüş sürecek mi, yoksa yeni bir rekor mu geliyor?" soruları cevap ararken; Memiş, ABD enflasyon verilerinden iç piyasadaki işçilik maliyetlerine, Fed'in faiz politikasından yıl sonu beklentilerine kadar pek çok kritik başlığı değerlendirdi.

Peki İslam Memiş'in işaret ettiği o kritik direnç ve hedef rakamlar neler? İşte söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'ten dikkat çekici analizler...