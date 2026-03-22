İslam Memiş gram altın için kesin rakam verdi! Kuyumcudan altın alacaklar için kritik uyarı

Mart 22, 2026 09:53
altın fiyatları

Altın fiyatları çakılmaya devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş, bayram sürecinde yayımladığı YouTube değerlendirmesinde piyasalardaki sert dalgalanmaların süreceği uyarısını yineledi. Memiş, 2026 yılına ilişkin önceki öngörülerini koruduğunu belirterek yatırımcıların özellikle psikoloji yönetimine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

kısa vadeli al-sat işlemleri

Memiş, yıl sonuna kadar hemen her ay tüm yatırım araçlarında sert hareketler görülebileceğini ifade etti. Bu nedenle yatırımcılara kısa vadeli al-sat işlemlerinden uzak durma çağrısı yaparak "Yatırımcının yapması gereken tek bir şey varsa o da uzun vadeli plan yapmak. Kredili ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durmak" dedi.
 

ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN DÜŞÜYOR?

ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN DÜŞÜYOR?

Memiş’e göre son dönemde altın ve gümüş fiyatlarındaki gerilemenin arkasında üç temel unsur bulunuyor: Körfez ülkelerinin nakit ihtiyacı nedeniyle satış yapması, faiz indirimi beklentilerinin ortadan kalkması ve kaldıraçlı işlemlerde teminat tamamlama zorunluluğu.

ons altın

"Bu etkenlerden dolayı altın ve gümüş fiyatları sert geriledi" diyen Memiş, ons altında yaklaşık %3,5’lik düşüş yaşandığını, gram altının ise haftayı 6.980 TL seviyesinde kapattığını hatırlattı.
 

Fiziki altın

Fiziki altın tarafında ise farklı bir dinamik olduğuna dikkat çekerek
"Makas aralıkları açılıyor ve işçilik geri geliyor. Ons düşse bile fiziki piyasada aynı etki görülmeyebilir" DEDİ.

 

gram altın

Kısa vadeli düşüşlere rağmen uzun vadeli beklentisinin değişmediğini belirten Memiş, gram altın için "Benim ana trend beklentim değişmedi. Gram altında yıllık bazda 10.000 TL seviyesini beklemeye devam ediyorum" şeklinde konuştu.
 

altın fiyatları

Bu düşüşlerin özellikle düğün yapacaklar, altın borcu olanlar veya yeni nakdi bulunanlar için fırsat sunduğunu ifade etti:
“Benim için ana trend yukarı olduğu için her düşüş bir alım fırsatıdır.”
 

Petrol 200 dolara giderse altın ve gümüş düşer

Petrol fiyatlarının piyasalardaki yön açısından kritik olduğunu vurgulayan Memiş, iki senaryoya dikkat çekti:

“Savaş biterse petrol düşer, altın ve gümüş yükselir”

“Petrol 200 dolara giderse altın ve gümüş düşer”

Bu nedenle yatırımcıların petrol fiyatlarını yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.
 

Gümüş fiyatı

Gümüşte daha sert hareketler görüldüğünü belirten Memiş, kısa vadede fırsat olsa da uzun vadede sabır gerektiğini dile getirerek, "Gümüş hızlı kazandırır ama hızlı da kaybettirir. 2026 yılında lider yatırım aracı gümüş değil" dedi.
 

bitcoin ve borsa

Öte yandan 2026 yılı için borsa ve kripto varlıklara daha olumlu baktığını ifade ederek "2026 yılı benim için borsanın ve Bitcoin’in yılı" şeklinde konuştu.

 

HENÜZ ALTIN VURUŞ DEĞİL

HENÜZ ALTIN VURUŞ DEĞİL

Memiş, mevcut düşüşlerin büyük fırsat olarak gördüğü seviyeler olmadığını söyleyip "Bu düşüşler benim beklediğim ‘altın vuruş’ değil. Şu an yaşananlar ara düzeltmeler ve zorunlu satışlar" dedi.
 

ons altın

Uzun vadede ons altında 5.800–6.000 dolar hedefini koruduğunu belirten Memiş,  "Bu düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Aksine, nakdi olanlar için fırsat olarak değerlendiriyorum" şeklinde konuştu.

