İslam Memiş 'son 3 gün' dedi! Tek tek zam gelecek: "Ciddi bir türbülans yaşanabilir"

26 Aralık 2024 11:16 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:51

Altın fiyatları faiz kararı öncesi yükselişte seyrederken finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Yeni asgari ücreti yorumlayan analist, 2025 yılında yaşanacaklarla ilgili ipucu verdi. Geçen yıl 578 dolar olan asgari ücret bugün bugünkü dolar kuru üzerinden 627 dolara kadar yükseldi. Asgari ücretin enflasyona etkisini yüzde 2.1 olarak hesaplayan İslam Memiş, yeni yılda olacakları tek tek anlattı. Memiş, "Borsadan korkmayın. Kripto para piyasasına girmeyin" dedi.

İslam Memiş’ten çarpıcı ekonomi değerlendirmeler geldi. Asgari ücret 2025​ yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlendi. "Asgari ücretin enflasyon​ üzerinde kalması için de bundan sonra bizim odaklanacağız şey enflasyon rakamlarının düşmesi" diyen finans analisti İslam Memiş​, hem raflara hem çarşı pazara hem de cebimize yansıyacakları tek tek açıkladı. Memiş, "Vatandaşların 2025 yılında ciddi derecede alım sorunu yaşama ihtimalleri var" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 35 BEKLENTİM VARDI

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Uyarılarım vardı. Asgari ücret​ 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Kişisel öngörüm yüzde 35 civarındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerine bir ilave yapar ve 25 bin lira olabilir öngörüm vardı. Bu öngörüm gerçekleşmedi. Komisyon yüzde 30 olarak açıkladı. İşverene maliyeti 30 bin 620 lira 54 kuruş. Bu da dolar karşısındaki miktara baktığımız zaman geçen yıl 578 dolar olan asgari ücret bugün bugünkü dolar kuru üzerinden 627 dolara kadar yükselmiş oldu.

Enflasyon tarafında keskin bir düşüş beklentisi var 2025 yılına ilişkin. Asgari ücretin enflasyon üzerinde kalması için de bundan sonra

bizim odaklanacağız şey enflasyon rakamlarının düşmesi yani bundan sonra enflasyon rakamlarına odaklanacağız.

ENFLASYONUN ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALMASI GEREKİYOR

2025 yılı enflasyon oranının asgari ücretin aşağısında kalması gerekiyor ki hem raflara hem çarşı pazara hem de cebimize yansısın. Eğer enflasyonu tetikleyen bir etken ortaya çıkarsa, öngörülemeyen bir etken çıkarsa asgari ücret 2025 yılında bu sefer enflasyonun tekrar altında kalmış olur.

Asgari ücretin enflasyona etkisi yüzde 2.1 olarak etkisi var. Uzun vadede yüzde 3.6 etkisi var. Ancak enflasyon rakamları gerilediği zaman bu fark kapanmış olacak. Yani asgari ücretlilerin 2025 yılında ciddi derecede alım sorunu yaşama ihtimalleri var.

ASGARİ ÜCRET GEÇEN YIL 5 BİN TL ERİDİ

Geçen yıl asgari ücret 17 bin 2 lira açıklanmıştı. 1 yıllık süreç içerisinde 5.000 lira civarında bir alım gücü azaldı. Ama 2025 yılı küresel

ekonomiler için oldukça belirsiz bir yıl olacak. Özellikle geleceğe dair öngörüler çok az olacak.

20 Ocak tarihinde Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump koltuğuna oturacak, resmi olarak görevi devralacak ancak beraberinde Çin

Amerikan ticaret savaşından tutun da jeopolitik gerilimlere kadar birçok belirsizlikler var. Gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir türbülans yaşanabilir. Bu da bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri mutlaka etkileyecektir.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINDA İNDİRİM FİYATLANDI

Gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 150 baz puanlık faiz indirimini piyasalar fiyatladı. Benim de kişisel öngörüm faiz indirimi geleceği yönünde. Ocak ayında 150 baz puan bir faiz indirimi, Mart ve Nisan aylarında pas geçen bir Merkez Bankası karşımızda olabilir.

Bugünlerde yine yıl sonu olduğundan dolayı hesap kitap işleri biraz daha ağır basıyor. Asgari ücret ile ilgili bir açıklama gelince haliyle

artık bu raflara yansıyacak mı, maliyetlere yansıyacak mı noktasında birçok soru işaretleri var.

ZAMLAR RAFLARA YANSIYACAK

Birçok kalemde asgari ücret zammı mutlaka fiyatlara yansıyacaktır. Ama şunu da unutmamak lazım; Sadece bir ürünün maliyeti asgari ücret tarafından hesaplanmaması gerek. Birçok kalem var ki gider olarak hesaplaması gerek. Onları da göz önünde bulundurursanız iyi olur.

Borsa tarafında pozitif beklentimin devam ediyor. Borsadan korkmayın. Kripto para piyasasına girmeyi çok da mantıklı görmediğimi de ifade etmek isterim. 2025 yılında Kripto para piyasasında çok derin manipülasyonlar yaşanacak.

YAKIN SÜREÇTE SURİYE'YE OPERASYON VAR

Çok yakın bir zamanda birkaç gün içerisinde Suriye'de terör örgütlerine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir operasyonu olacak. Bölgede tamamen bunları def etmeden Türkiye Cumhuriyeti Devleti rahat etmeyecek ve birkaç gün içerisinde yeniden bir operasyon haberi alabilirsiniz. Piyasalar açısından tetikte olmakta fayda var."