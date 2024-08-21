İslam Memiş ucuz altın için uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

21 Ağustos 2024 13:17 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 13:20

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Altın fiyatları ons altındaki rekorla gram başına 2 bin 730 dolar seviyelerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Yatırımcı birikimlerini değerlendirmek için kuyumcuların yolunu tuttu. Bazı yatırımcılar ise altın alışverişini internetten yapmayı tercih etti.

TGRT Haber ekranlarında altın piyasalarını değerlendiren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için tahminlerini paylaştı. İnternetten altın alışverişi yapmanın sakıncalı olduğunu alınan ürünlerin sahte çıkabileceğini ifade eden Memiş, maliyeti satış tuzağına düşülmemesi gerektiğini açıkladı. Memiş ucuz altın almak isteyen tüm yatırımcıları uyardı

ALTIN FİYATLARI YENİ REKORLAR GÖRECEK

İslam Memiş, altındaki sert yukarı yönlü hareketleri değerlendirerek gelecek aylar için beklentilerini açıkladığı ifadelerinde şunları kaydetti:

Gram altında 3 bin 3 bin 500 ons altında 2 bin 600 devamında 3.000 dolar seviyeleri öngörümü sürdürüyorum. Bütün yabancı uluslararası şirketler de benim öngörümü destekleyen raporlar yayınlamaya devam ediyorlar.

Gram altın şu anda 2.783 TL ons altın da 2.507 dolar seviyesinde. Dün 2.798 TL seviyesine kadar yükselen bir gram altın gördük. 2.531 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın gördük.

Burada tekrar kâr satışları olacaktır. 2.480 dolar destek seviyesini takip edeceğiz. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etsin. Ons nereye gram altın oraya. Düğün yapacaklar, Altın borcu olanlar, altın yatırımını düşünenler ons altındaki bu aşağı yönlü kâr satışları birer alım fırsatı olarak karşımıza çıkmaya devam edecektir.

Her ay yeni bir rekor tazeleyen bir altın piyasası göreceğiz ve eze eze yükselişlerine de devam edecek. Haziran ayında 2 bin 420 liraydı.

Temmuz ayında 2 bin 682 TL, dün de 2.798 TL seviyesini gördük.

Bakın nasıl eze yükselişlerine de devam ediyor. Eylül ayı itibariyle de 2.820/2.870 TL aralığını konuşacağız. Böylece altın yatırımcısının her yıl olduğu gibi yüzü gülmeye devam edecek. En çok kazandıran olmaya devam edecek.

UCUZ ALTIN OLMAZ

İslam Memiş dolandırıcıların “Biz üreticiyiz” diyerek dijital platformlarda ucuz altın adı altında satış yaptıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:

Kuyumculuk sektöründe bir kişi “Ben imalatçıyım ben ucuza satıyorum” diyorsa yalandır. Türkiye’de altının gram fiyatı standarttır. Bunun aşağısında kimse mal veremez. Verirse bile ya düşük ayardır ya da düşük ayardır."

İslam Memiş kuyumcuların bile dolandırıldığı bir ortam olduğuna dikkat çekti. Memiş mümkün olduğunca sosyal medyadan ya da güvenli olmayan internet sitelerinden altın alışverişi yapılmaması gerektiğini ifade ederek vatandaşları uyanık olmaları konusunda uyardı.