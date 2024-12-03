İslam Memiş'in planı ortaya çıktı! "Yıl bitmeden altın ve dolarda son operasyona hazırız"

03 Aralık 2024 13:40 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:39

Dolar ve altın fiyatı hareketli seyrederken yatırımcılar 2024 yılının son ayında kar etmek için yatırım araçlarının performanslarını yakından takip ediyor. Altın talebinin azalması, TL talebinin artması, gayrimenkule dönüş için nakit ihtiyacının artması, Trump’ın tehdidiyle dolar pozisyonu alınması, enflasyon beklentileri ile gram altın fiyatındaki düşüşleri yatırımcının rotasını belirlemeye devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş, haftanın ikinci gününde yatırım ipuçlarını ve dolar, altın, borsa, euro ve gram altında beklentileri paylaştı.

Hem yurt dışı hem yurt içi piyasalarda hareketlilik devam ediyor. FED'in faiz politikası​ noktasında ipuçlarını izleyen yatırımcıların gözü aynı zamanda yurt içindeki gelişmelere odaklandı. Kasım ayı enflasyon verisi beklentilerden yukarı geldi. Yatırımcılar ise artan enflasyonist ortamda birikimlerini korumaya veya üstüne katmaya çalışıyor. Finans analisti İslam Memiş​, bu hafta özelinde ve 2025 yılına dair dolar​, euro, altın, ve borsa beklentilerini paylaştı. "Düşüşleri de bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz" diyen uzman 2025 yılı için yeni bir yatırım operasyonuna dikkat çekti.

EURO DOLAR PARİTESİ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞMELER VAR

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Bu haftanın özelinde Merkez Bankası başkanlarının konuşmaları var, açıklamaları var. Özelikle Amerika Merkez Bankası FED​

Başkanı Powell'ın açıklamaları küresel piyasalar için oldukça önemli olacak. Çünkü Donald Trump​ tekrar seçildi ve Trump'ın seçilmesinden sonra Powell'ın açıklamaları bundan sonra FED'in faiz politikası noktasında ipuçlarını bize verecek.

CUMA GÜNÜNE ÇOK DİKKAT ETMENİZ GEREKİYOR

Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin açıklamaları var. Yine Avrupa'da bu hafta perşembe günü Avrupa bölgesi büyüme rakamları açıklanacak. Piyasalar için ve euro dolar paritesi için önemli bir gelişme olacak.

Diğer yandan Cuma günü küresel piyasaların en önemli verisi tarım dışı istihdam verisi var. Amerika'da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi küresel piyasalar için çok önemli olacak.

Hem dolar endeksi hem emtia fiyatları hem küresel borsalar için sert bir dalgalanma olacak. Yani biz haftaya şu anda iyimser bir açılış yaptık ama kapanışı da çok sert dalgalanmaya yani belirsiz bir kapanışta tamamlayabiliriz. Özellikle cuma gününe çok dikkat etmeniz gerekiyor.

Şimdi enstrümanları tek tek yorumlayalım;

BORSADA HER DÜŞÜŞ BİR ALIM FIRSATI

Borsa İstanbul 100 endeksi 9652 puan seviyesinden haftayı tamamlamıştı malum geçen hafta da izah ettiğim gibi geçen haftaki öngörüm de bir değişiklik yok. Ben 10.000 puan seviyesini yine Borsa İstanbul 100 endeksinde beklemeye devam ediyorum. Aşağıda 9500 puan seviyesi destek seviyesi, yukarıda 10.000 puan seviyesi var. 9500 - 10.000 puan aralığında tekrar oyalanmak isteyen bir endeks karşımızda olabilir.Eğer 9500 puan seviyesinin altında sarkarsa 2 destek seviyemiz 9480 puan seviyesi olacaktır.

Ama benim kısa vadede görünüm pozitif yönde olduğu için Borsa İstanbul 100 endeksinde tekrar 9900 devamında 10.000 puan seviyesinin bir hedef konumunda olduğunu söyleyebilirim. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak görebilirim. 9500 puan seviyesinin altında sarkmaları pek beklemiyorum.

DÖVİZ KURU SERBEST PİYASALARDA DAHA UCUZ

Dolar kuru şu anda 34 lira 72 kuruş seviyesinde. Dolar hem yurt içi piyasalarda hem yurt dışı piyasalarda bu değer artışlarına devam ediyor ancak döviz kurları ile alakalı önemli bir şey söylemek istiyorum. 34 lira 72 kuruş seviyesinde olan dolar kuru serbest piyasalarda 34 lira 64 kuruş seviyesinde. Burada serbest piyasalarda daha ucuz bir döviz kuru var. Dövize ihtiyacı olan arkadaşlarımız varsa serbest piyasalardaki dövizcilerden, Kapalıçarşı piyasasından daha ucuz bir kur ile döviz alabilirler.

Ekran ile serbest piyasalar arasındaki makasın daralmasını şu nedenlere bağlayabilirsiniz: Yıl sonu nedeniyle;

Pozisyon kapatmalar (açığa işlem yapanlar, yıllık konsinye hesap kapatmalar)

Gayrimenkule dönüş için nakit ihtiyacının artması

Trump’ın tehdidiyle dolar pozisyonu alınması

Altın talebinin azalması, TL talebinin artması

Buna dikkat etmemiz lazım.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ EKONOMİK SAVAŞ GETİRECEK

Yine Amerika'nın yeni başkanı Trump, BRICS üyeleri ile alakalı bir tehdit uyarısında bulundu. "Eğer dolardan uzaklaşırsanız, eğer dolarla

ticaret yapmayı bırakırsanız vergiye hazır olun" diye. Bu yeni vergi tarifesi ile birlikte küresel piyasalarda bir gerginlik başladı. Dolar uluslararası piyasalarda tekrar değer kazandı. Trump 20 Ocak'ta koltuğuna oturacak ama oturmadan dünyaları şimdi dolarla tehdit etmeye başladı. Yine Trump'ın dolar tehdidiyle ülkelere çeki düzen vermesi, dizayn etmesi ile küresel piyasalarda 20 Ocak itibariyle ciddi bir savaşın tekrar başlayacağını bize gösteriyor. Yani ekonomik bir savaşın başlayacağını söyleyebiliriz. Muhtemelen bu tehditler de yıl boyunca devam edecek.

BIRCS üyeleri Trump'a veya Amerikan ekonomisine veya dolara karşı nasıl bir cevap verecek çok önemli. Bu tehditlerin arkasında nasıl

gelişmeler olacak, dolar hem yurt dışı piyasalarda hem yurt dışı piyasalarda nasıl bir ivme kazanacak, önümüzdeki günlerde daha net bir

şekilde görmüş olacağız ama dolar tehdidi özellikle 3. Dünya Savaşı'nın başlaması açısından çok önemli çünkü doları terk eden ülkeler veya dünyadaki ülkeler doları terk ettiği andan itibaren gerçek bir savaştan bahsedebiliriz.

FİNANSAL DÜZEN DOLAR ÜZERİNE KURULDU

Bütün emtialar dolar üzerine kuruldu ve doları terk eden ülkeler başlayınca o 2030 yılında beklediğimiz büyük resetleme ile birlikte dünya ekonomileri yeni bir savaş süreci içine girecek. Özellikle dijital paralara geçiş dönemi bizi bekliyor. Dijital dolar, dijital yuan, dijital TL gelecek.

DİJİTAL PARALARA HAZIRLIKLI OLUN

Bütün ülke merkez bankaları zaten dijital paralarını açıkladı. Artık bu dijital paralarla birlikte dolardan uzaklaşan bir dünya ekonomisi ile dünyayı tehdit eden bir Trump'la artık karşı karşıya olacak. Önümüzdeki 2 ay boyunca doların euroya kıyasla, doların diğer enstrümanlara kıyasla biraz daha değeri artabilir. Emtia fiyatlarına kıyasla, euroya kıyasla, sterlinle kıyasla veya bitcoine kıyasla doların ezici bir yükseliş trendi önümüzdeki 2 ay boyunca başlayabilir.

DOLARLA TİCARET YAPAN HERKESİ UYARIYORUM

Bunu neden söylüyorum?

Dolarla ticaret yapan, dolara ihtiyacı olan veya dolar üzerinden mal alan arkadaşlarımıza 11 aydır sık sık ifade ettiğim gibi dolarda

düşüşler beklemiyorum. Döviz kurlarında genel itibariyle düşüş beklemiyorum. Baskılanan bir kur var dolar tarafında. Hızlı yukarı yönlü ataklar görebiliriz. Herkes ona göre tedbirini almalı.

EURO MU DOLAR MI?

Bazı arkadaşlarımız var. Döviz seviyor, altın biriktirmeyi sevmiyor. Borsa sevmiyor. Kripto para piyasasını sevmiyor. Sadece döviz biriktirmeyi seviyor. Dolar mı Euro mu, sorusunu çok sık soruyor. Cevabını kesinlikle euro olarak veririm.

ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN YENİ BİR OPERASYON YAPABİLİRİZ

Jeopolitik gerilimler artarsa ay sonuna doğru ons altında 2.700 dolar seviyesinin üzerinde yılı tamamlama ihtimalimiz var. Yol arkadaşlarımızla birlikte 2580 2680 dolar aralığında oyalanan bir trende odaklandık. Biz olası bir risk görürsek altın ve gümüş fiyatlarında yılın son operasyonunu yapabiliriz. Nedir bu operasyon? 2025 yılının hazırlığını yaparız tek bir hamlede. Tekrar yukarıdan çıkıp aşağıda beklemek gibi, dolarda beklemek gibi bir hamle yapabiliriz. Aşağıda riskler oluşmaya başladı. Yıl bitmeden altın ve gümüş tarafında son bir operasyon yapabiliriz.

GRAM ALTIN FİYATI İÇİN SOĞUK KANLI OLUN

Gram altın da haftaya düşüşle başladı. Şu anda 3028 lira gram altın fiyatı. 3043 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Altın gerilediği için haliyle gram altında geriliyor ancak bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim;

Bu aralık ayı içerisinde ons altın tarafında her ne kadar baskılanma görsek de ons altın tarafında her ne kadar satış baskısı görsek de aynı baskıyı aynı hızı gram altın tarafında beklemeyin arkadaşlar. Çünkü dolar TL kuru güçlü duruşunu korumaya devam ettiği için hatta kur tarafında yukarı yönlü ataklar beklediğim için gram altın tarafında aynı performansları beklememek lazım.

Gram altındaki düşüşler, geri çekilmeler ons altına kıyasla daha cılız kalabilir. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcıya yine soğuk

kalınlıkla beklemesini tavsiye ediyoruz. Özellikle düşüşleri de bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz.

Gram altın tarafında takip edeceğim bant aralığı 2980 - 3080 lira. Nasıl ki ons altın tarafında 2580 2680 dolar aralığını takip ediyorum gram altın tarafında da bu aralıkları takip etmeyi sürdüreceğiz.