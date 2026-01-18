İslam Memiş'ten altın için '2.580 TL' uyarısı! 'Kırılma yaşanacak...'

Kategoriler
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “sert dalgalanmalar var” diyerek altın piyasasında temkinli olunması gerektiğini söyledi.
Uluslararası piyasalarda ons altının haftayı 4.581 dolar seviyesinden kapanış yaptığını hatırlatan Memiş, geçen hafta 4.640 dolara kadar yükselen fiyatların ardından yaklaşık 60 dolarlık (yaklaşık 2.580 TL) bir geri çekilme yaşandığını vurguladı.
Ons altında hem günlük hem haftalık bazda geniş bir bant aralığında dalgalanmanın sürdüğünü belirten Memiş, kişisel YouTube kanalındaki değerlendirmelerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek, şu öngörülerde bulundu:
2026'DA NELER YAŞANACAK?
"2026 yılında altın ve gümüşün değil borsa ve bitcoin'in konuşulacağı bir dönem beklediğimi sık sık ifade ettim.
Aynı düşüncem geçerli.
Altına kıyasla, gümüşe kıyasla farklı alternatif yani ucuz alternatif aramak isteyen yatırımcı için bence euro birinci sırada, dolar ikinci sırada.
En azından güvenli liman olarak kısa vadeli güvenli liman olarak değerlendiriyorum.
ALTINDAKİ GENİÇ BANT ARALIĞINA DİKKAT
Çünkü altın ve gümüş fiyatlarındaki sert dalgalanmalar devam ediyor.
Uluslararası piyasalarda ons altın 4581 dolar seviyesinden kapanış yaptı.
Ons altın geçen hafta pazartesi günü işte 4640 dolar seviyesine kadar yükselmişti.
Buradan tekrar geriledi. 60 dolarlık bir hareket gördük.
'BENİM İÇİN ALTIN PAHALI'
Hem günlük bazda hem haftalık bazda geniş band aralığında dalgalanmaya devam ediyor.
Yine bu yılın ilk yarısıyla alakalı 4800-4880 dolar seviyesi yine hedefimde olacak.
Ancak ben kişisel olarak 4.000 dolar seviyesin üzerinde ons altın alıyor muyum?
Almıyorum.
'BEKLEMEYE DEVAM EDİYORUM'
Yine beklemeye devam ediyorum.
Herhangi bir acelem yok.
O yüzden benim kendi tercihlerim beni bağladığı için ben kendime uygun gördüğüm pozisyonları beklemeye devam ediyorum.
Daha çok Bitcoin'le ilgiliyordum son bir aydır ve Bitcoin'le ilgilenmeye yine devam edeceğim.
GRAM ALTIN CEPHESİNDE NELER YAŞANIYOR?
Gram altın TL fiyatı 6532 lira seviyesinden haftayı tamamladı.
Fizik altından bahsediyoruz.
Gram altın TL fiyatı yine onsaltından destek aldı ve ons altındaki bu yükselişler gram altın TL fiyatını destekledi.
ONS ALTIN NEREYE GRAM ALTIN ORAYA
Geçen haftaya baktığımız zaman yine 6.547 lira seviyesi vardı.
Bir miktar geri çekildi ve bir haftalık sürece baktığımız zaman 100 lira civarında bir artış gördük.
Ons altın nereye? Gram altın oraya.
Mod bu şekilde devam ediyor.
Yine 6.500 lira seviyesin altında sarkmalar beklediğimi söyleyebilirim.
GÜMÜŞ
Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 89 dolar seviyesinden haftayı tamamladı.
Burada sert dalgalanmalar devam ediyor.
Özellikle ons altın tarafında ons gümüş tarafında 86-84 seviyesinde yukarıda da 92 dolar seviyesini gördük.
86-92 dolar aralığında sert bir şekilde dalgalanan ons fiyatı var karşımızda.
‘KIRILMA BEKLİYORUM’
Yine haftalık bazı %2.65 civarında bir değer kaybıyla haftayı tamamladı.
88 dolar seviyesi burada güçlü bir destek seviyesi.
Eğer 88 seviyesi aşağı yönü kırılırsa ki kırılmasını bekliyorum.
O zaman 88 dolar seviyesinin altında kademel olarak 80 dolar seviyesi var.
Burada ikinci önemli kritik destek seviyesi olacak.
GÜMÜŞ DE PAHALI
Gümüş şu anda benim paramla oldukça pahalı.
Gram tarafında da yine sert hareketler de ediyor.
Şimdi 124 lira seviyesinden haftayı tamamladı.
129 lira seviyesine kadar yükselmişti.
GÜMÜŞ YATIRIMCISI DİKKAT ETSİN
Bu geniş band aralığındaki dalgalanmanın sebebi ons altındaki dalgalanma.
O yüzden ons altın ons gümüş ve gram gümüş tarafında yaşanan sert dalgalanmalar altına kıyasla daha yoğun oluyor çünkü gümüş bir yatırım aracı olmaktan çıktı.
Bir manipülasyon piyasasında spekülatif bir hareketle birlikte spekülasyon aracı oldu gümüş.
CANLAR YANACAK
O yüzden dikkat edin orada bayağı canlar yakacaklar gümüşle alakalı bu yıl.
Gümüşe bence ilk kez giriş yapacaklara konuşuyorum tabii ki.
Çok dikkat etmeli.
O kar satışları yaşandıktan sonra ilk kez alım yapanlar yapacak.
Ama o treni kaçıranlar yine bir sonraki treni beklemeye devam edecekler.
Yine yukarıda 100 dolar direnci var.
Gram tarafta 150 lira direnci var.
Buraları takip etmeye devam edeceğiz.
Yılın ilk yarısı ile alakalı.
Ama şu anda oldukça yüksek.”