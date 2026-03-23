İslam Memiş'ten altın için '8000 TL' uyarısı... 'Bu iş burada bitmez!'

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı sonrası yukarı ve aşağı yönlü derin dalgalanmalar yaşamaya devam ediyor.
Son düşüşlerden sonra vatandaş güvenli limanın kısa ve orta vadede nereye doğru hareket edeceğini merak ediyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında altının geleceğiyle ilgili öngörülerini paylaştı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in analizlerinden öne çıkanlar şöyle:
"Sabah ons altın uluslararası piyasalarda 4.100 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu anda 4.400 dolar seviyesinde. 300 dolar civarında bir artış gördük. Ne kadar geniş bir bant aralığında dalgalandığına dikkat çekmek istiyorum bu anlamda.
ALTINDA BU RAKAMLARI NORMALLEŞTİRDİLER
Artık bunu normalleştirdiler. Gün içinde gram altın tarafında 500 lira ons altın tarafındaki 300 dolarlık bu oynamayı normalleştirdiler. Çünkü altın ve gümüşü bir spekülasyon aracı olarak değerlendiriyorlar.
ALTINDA PARAYI KİMLER KAZANIYOR?
Büyük balina seviyesinde al sat yapanlar burada ciddi anlamda para kazanmaya devam ediyorlar. Brent petrolün de benzer şekilde son dakika açıklamalar çerçevesinde geniş bir bant aralığında salınımı buna hizmet ediyor.
ALTIN FİYATLARINDA İSTİKRAR YOK
Bu manipülasyon fiyatlamalarında bu belirsizlik ortamında küçük yatırımcının hamle yapmadan kenarda kenarda kendisini korumak amacıyla beklemesinin daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Piyasalarda bir istikrarsızlık var bir belirsizlik var.
ALTINDA KÜÇÜK YATIRIMCI NE YAPMALI?
Bir savaş ekonomi modeli var. Küçük yatırımcının elinde mal varsa sessizce kenarda beklemesi lazım. Eğer düğün yapacak olan vatandaşlarımız varsa altın borcu olan vatandaşlarımız varsa, altın alımı için fırsat kollayan vatandaşlarımız varsa bu düşük rakamları da avantaja çevirme ihtimali var.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN İÇİN 8000 TL UYARISI
Bu yaz aylarında bu yıl sonuna kadar altın ve gümüş tarafında yükseliş yönlü beklentimizin halen devam ettiğini tekrar belirtmek isterim. Çünkü haftalık ya da aylık bazlı düşüşlere takılı kalmayalım. Uzun vadeli bir strateji belirliyoruz kendimize. Yaz aylarında yeni rekorlar üzerinde söyleşi de yapabiliriz sizinle. 8000 TL seviyesiyle bu iş bitmez.
ALTIN İÇİN 2026 UYARISI
Enflasyon bağırarak gelmeye devam ediyor. Yaz aylarında ben tüm enstrümanlarda yükseliş yönlü beklentimi koruduğumu söyleyebilirim. Kısa vadeli bir zenginlik hayali kuruyorsanız. 2026 bunun için hiç uygun bir yıl değil. 2026 elinizdeki miktarı, malı koruma yılı. Al satla para kazanılabilecek bir yıl değil.