Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş'ten altın için '8000 TL' uyarısı... 'Bu iş burada bitmez!'

Mart 23, 2026 15:22
1
İslam Memiş'ten altın için '8000 TL' uyarısı... 'Bu iş burada bitmez!'

Altın fiyatları 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı sonrası yukarı ve aşağı yönlü derin dalgalanmalar yaşamaya devam ediyor.

Son düşüşlerden sonra vatandaş güvenli limanın kısa ve orta vadede nereye doğru hareket edeceğini merak ediyor.   

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında altının geleceğiyle ilgili öngörülerini paylaştı.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in analizlerinden öne çıkanlar şöyle: 

 

2
ons altın

"Sabah ons altın uluslararası piyasalarda 4.100 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu anda 4.400 dolar seviyesinde. 300 dolar civarında bir artış gördük. Ne kadar geniş bir bant aralığında dalgalandığına dikkat çekmek istiyorum bu anlamda.   

 

 

3
ALTINDA BU RAKAMLARI NORMALLEŞTİRDİLER  

Artık bunu normalleştirdiler. Gün içinde gram altın tarafında 500 lira ons altın tarafındaki 300 dolarlık bu oynamayı normalleştirdiler. Çünkü altın ve gümüşü bir spekülasyon aracı olarak değerlendiriyorlar.  

4
brent petrol

ALTINDA PARAYI KİMLER KAZANIYOR? 

Büyük balina seviyesinde al sat yapanlar burada ciddi anlamda para kazanmaya devam ediyorlar. Brent petrolün de benzer şekilde son dakika açıklamalar çerçevesinde geniş bir bant aralığında salınımı buna hizmet ediyor.  

5
altın

ALTIN FİYATLARINDA İSTİKRAR YOK  

Bu manipülasyon fiyatlamalarında bu belirsizlik ortamında küçük yatırımcının hamle yapmadan kenarda kenarda kendisini korumak amacıyla beklemesinin daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Piyasalarda bir istikrarsızlık var bir belirsizlik var.  

6
ALTINDA KÜÇÜK YATIRIMCI NE YAPMALI? 

Bir savaş ekonomi modeli var. Küçük yatırımcının elinde mal varsa sessizce kenarda beklemesi lazım. Eğer düğün yapacak olan vatandaşlarımız varsa altın borcu olan vatandaşlarımız varsa, altın alımı için fırsat kollayan vatandaşlarımız varsa bu düşük rakamları da avantaja çevirme ihtimali var.  

7
İslam Memiş altın

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN İÇİN 8000 TL UYARISI  

Bu yaz aylarında bu yıl sonuna kadar altın ve gümüş tarafında yükseliş yönlü beklentimizin halen devam ettiğini tekrar belirtmek isterim. Çünkü haftalık ya da aylık bazlı düşüşlere takılı kalmayalım. Uzun vadeli bir strateji belirliyoruz kendimize. Yaz aylarında yeni rekorlar üzerinde söyleşi de yapabiliriz sizinle. 8000 TL seviyesiyle bu iş bitmez.  

8
gram altın

 ALTIN İÇİN 2026 UYARISI 

Enflasyon bağırarak gelmeye devam ediyor. Yaz aylarında ben tüm enstrümanlarda yükseliş yönlü beklentimi koruduğumu söyleyebilirim.  Kısa vadeli bir zenginlik hayali kuruyorsanız. 2026 bunun için hiç uygun bir yıl değil. 2026 elinizdeki miktarı, malı koruma yılı. Al satla para kazanılabilecek bir yıl değil.        

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.