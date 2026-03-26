İslam Memiş'ten altın için bomba uyarı: Kuyumcudan altın alacaklar yandı

Mart 26, 2026 11:00
Altın fiyatları

Altın fiyatları bir yükselip bir düşerek yatırımcının ilgisini cezbetmeye devam ediyor. Dünyadaki jeopolitik gelişmelerden etkilenen altın fiyatları savaş fiyatlamasını ne zaman bitirecek? 

Finans analisti İslam Memiş

Finans analisti İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Altın piyasasında yaşanan gelişmelere dikkat çeken Memiş, hem küresel hem de yurtiçi dinamiklerin etkisiyle sert dalgalanmaların sürdüğünü vurguladı.
 

Altın yokluğu

Memiş, "Yine Türkiye'nin gündeminde altın var. Altın yokluğu var, altın kuyrukları var. Piyasalarda yaşanan manipülasyon fiyatlaması var, belirsizlikler var. Yine dünyanın gözü kulağı Ortadoğu’da, İran’da. Trump’ın açıklamaları var; ‘5 gün ara verdim’ dedi" ifadelerini kullandı.
 

BORSA

"Borsa tarafında çok da aceleci değilim. Yine 12.000–13.000 puan seviyesiyle alakalı öngörüm geçerliliğini koruyor" diyen ve endeksin yeniden 12.400 puanı test edebileceğini ifade eden Memiş, yatırım stratejisini şu sözlerle anlattı:
 

ALTIN İÇİN KADEMELİ ALIM

ALTIN İÇİN KADEMELİ ALIM

"12.900 puan seviyesinin altında kademeli alım yapmak, 12.400–12.900 puan aralığında kademeli alım yapmak önemli"

Yukarı yönlü hedeflerin ise 13.400–13.680 puan aralığı olduğunu belirtti.
 

Resmi kurda dolar

Memiş, şu değerlendirmede bulundu:

"Resmi kurda dolar/TL 44,35 seviyesinde. Serbest piyasada ise 44,92 seviyesinde. Yani serbest piyasada dolar daha yüksek. Merkez Bankası ya faiz artıracak ya da kuru biraz daha serbest bırakacak"
 

Dolar/TL

Dolar/TL için beklentisini de açıklayan Memiş, "Beklentimiz 50 lira seviyesi olduğu için yükselişleri sürpriz görmüyoruz" dedi.
 

Euro

Euro tarafında ise alım yönlü görüşünü koruduğunu belirten uzman isim, "Euro hala ucuz. Hedefimiz 1,21 olduğu için euro tarafında alım yönlü kararımız devam ediyor" şeklinde konuştu.
 

Ons altın fiyatı

Ons altın fiyatının 4.567 dolar seviyesine yükseldiğini belirten Memiş, son düşüşlerin geçici olduğunu savundu:

“Bu sert satışlar manipülasyon fiyatlamasıdır. Hürmüz Boğazı, enerji krizi, nakit ihtiyacı gibi nedenlerle satışlar geliyor.”
 

altın fiyatları

Kısa vadede 4.100–4.600 dolar bandının takip edileceğini ifade eden Memiş, yıl sonu hedefini ise "Bu yıl için 5.880–6.000 dolar hedefimde değişiklik yok" diyerek açıkladı.
 

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI

Yurtiçinde gram altının 6.902 TL seviyesinde olduğunu belirten Memiş, ons altın yükselmesine rağmen gram altının aynı tepkiyi vermediğini söyleyerek "Bunun nedeni işçilik ve makas farkları" dedi.
 

fiziki altın

Memiş, “Bugün bir çeyrek altına 1.000 liradan fazla işçilik isteniyor… Bu yüzden ben bugün fiziki altın almam. Bankadan alırım ya da Darphane sertifikası alırım. Bankadan alır, 5–6 ay beklerim. 8.000 lira üzeri geldiğinde satarım, sonra fizikiye geçerim" dedi.
 

GÜMÜŞ İÇİN ALIM BİTTİ

GÜMÜŞ İÇİN ALIM BİTTİ

Gümüşte fırsatların değerlendirildiğini belirten Memiş, "Gram gümüş 87 liraya kadar geriledi, ons 61 doları gördü. Belki bir tur daha düşüş olur ama piyasayla inatlaşılmaz… 10 dolar farkın önemi yok. Gümüşte alım işini biz bitirdik. Bu hafta içinde tamamlamak lazım. Tekrar yükseliş bekliyoruz. 2026’nın şampiyonu gümüş değil, altın. 2026 yılı manipülasyon yılı" DEDİ.
 

Paketli gram altın

Piyasaların küresel gelişmelere odaklandığını belirten Memiş, "Piyasa Trump’ın açıklamalarına tam inanmıyor. Gergin bekleyiş var. Ama fırsatlar da var. Paketli gram altın almak için kuyruğa girilmez. Çeyrek, yarım altın şu an işçilik nedeniyle alınmaz. Banka ve sertifika tercih edilir"
 

