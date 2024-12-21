İslam Memiş'ten altın ve dolar yatırımcılarına çağrı: Korkmayın, plan yapın! "Piyasa kurtlara teslim"

21 Aralık 2024 11:34 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 11:38

Altın ve dolar fiyatı için gelecek hafta büyük fırsatlar kapıda. Finans uzmanı İslam Memiş, yılın son haftalarına yaklaşırken altın, dolar ve euro üzerindeki öngürülerini paylaştı. Memiş, gram altın için 'alım fırsatı dönemi' dedi. Yatırımcılara kritik seviyeleri açıkladı.

İslam Memiş altın ve dolar için son uyarısını yaptı: Bu haftayı son hafta olarak görüyorum! İşte 2024'ün son tüyosu

İslam Memiş altın ve dolar için son uyarısını yaptı: Bu haftayı son hafta olarak görüyorum! İşte 2024'ün son tüyosu

Altın ve dolar yatırımcılarına kritik uyarı İslam Memiş'ten geldi. İslam Memiş, altın ve gümüşte yaşanan son düşüşlerin yatırımcılar için bir fırsat sunduğunu belirterek, dolar ve euro için de uyarı yaptı. "Dünyadaki bütün yatırımcılar büyük yatırımcılar, küçük yatırımcılar çatır çatır para kazanıyor" diyen deneyimli uzman doğru yatırım için püf noktaları paylaştı.

BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİNDE ALIM ZAMANI

İslam Memiş'in açıklamarı şöyle;

"Borsa İstanbul 100 endeksi şu an itibariyle 9750 puan seviyesinde. Takip edeceğimiz destek seviyesi 9900. Şu anda 9750 puan seviyesine iğne attı. Burada gezilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul 100 endeksinde alım zamanı bana göre geldi. Özellikle yine 2025 yılının içeriğinde 11.800 devamında 12.000 puan seviyesi ile alakalı beklentim devam etmekte. Borsaya giriş yapacak olan arkadaşlarımızın burayı değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.

Önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Merkez Bankası yılın son faiz kararında bir faiz indirimi

yapacak mı yapmayacak mı önümüzdeki hafta belli olacak ancak faizlerdeki gerileme sürecinin başlaması ile birlikte tekrar borsada yukarı yönlü hareketlerin devam etme olasılığını güçlü gördüğümü söyleyebilirim. O yüzden yüzden bu hafta borsa alım yönünde yatırımcısına iyi alım fırsatları verdi.

TL'YE OLAN İHTİYAÇ ARTTI

Dolar kuru 35 lira 19 kuruş seviyesinde. Yine yukarı yönlü ataklar devam ediyor. Serbest piyasalarla resmi kur arasında yine farklılık oluştu. Serbest piyasalarda 35 lira 14 kuruş seviyesinde olan bir dolar kuru var yani serbest piyasalarda daha ucuz ancak serbest

piyasalarda makas aralığı açıldı. Dolar kuru serbest piyasalarda ve resmi kur tarafında yükselişinde devam ediyor. Resmi kur tarafında biraz daha pahalı, serbest piyasalarda biraz daha ucuz ama serbest piyasalarda makas aralığı açık. Çünkü TL'ye olan teveccüh TL'ye olan ihtiyaç biraz daha artıyor.

DOLARIN YÖNÜ YUKARIYA

Özellikle bu hafta hem döviz tarafında hem altın tarafında, fiziki tarafta varlıkların TL'ye dönüştürüldüğü bir süreç oldu. Genelde ev ve araba almak için nakide dönenler çok oldu ve TL'ye olan teveccüh çok olduğu için burada makas aralığı da açılmış oldu. Piyasanın da dolar satmaya ihtiyacı olduğundan dolayı bu makas aralığının açık olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Yine yukarı yönlü hareketlerde yükseliş öngörümüz devam ediyor.

EURODAN ÇIKIŞ İÇİN UYGUN BİR ZEMİN YOK

Dolara kıyasla daha ucuz kalan bir euro fiyatı var karşımızda. Elinde dolar bulunduran yatırımcısı bu hafta euroya geçiş için iyi bir fırsat

yakaladı. Eğer nakide ihtiyacı olan yatırımcılar varsa yine dolar TL kurundan destek alan 36 lira 59 kuruş seviyesine olan bir euro TL kuru var ama nakide ihtiyacı olmayan bir yatırımcı varsa ben eurodan çıkış için uygun bir zemin olduğunu şahsen düşünmüyorum.

ON ALTIN FİYATINDA BEKLENTİLER GERÇEKLEŞTİ

Ons altın tekrar 2602 dolar seviyesine kadar yükseldi bu hafta. Çok sert hareketler yaptı ons altın. Malum bu haftanın özelinde FED'in faiz kararından sonra 2580 dolar destek seviyesini takip edecektik. Bu hafta bu beklentimiz gerçekleşmiş oldu. 2583 dolar seviyesine kadar geriledi. Tekrar hızlıca 2580 dolar seviyesinde alıcılar hızlıca geliyor. Tekrar 2600 dolar seviyesinin üzerine kendine atmaya

çalışıyor. Kısa vadede 2580 - 2620 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz.

PİYASALAR KURTLARA KUMARCILARA KALDI

Noel tatilinden dolayı yatırımcılar artık tatile çıktı. Piyasa oyunculara kaldı. Günlük, haftalık dalgalanmalarla manipülasyonlarla birlikte sert alım ve satım yapıyorlar. O yüzden kısa vadeli işlemlerden uzak durmak lazım. Özellikle bu 2 haftalık süreç içerisinde kısa vadede işlem yapan arkadaş arkadaşlarımızın ciddi anlamda zarar etme olasılığı güçlü. O yüzden piyasa kumarcılara kaldı. Artık kumarcılar önümüzdeki 2 hafta boyunca alım satım yapmaya devam edecekler.

BENİM İÇİN ALIM ZAMANI GELDİ

Gram altın TL'de 2980 - 3080 lira aralığını takip edeceğimizi ifade etmiştik. 2980 lira seviyesine kadar geriledi. Şu anda 3002 lira seviyesinde. Geçen hafta 3070 lira seviyesine kadar yükselen gram altın vardı. Hatta kuyumcularda 3080 lira seviyesine kadar yükselen gram altın şu anda 3002 lira.

Yılın son alımları. Bunları değerlendirin. Tekrar altın almaya devam edin. Eline yeni TL geçmiş, eline dolar geçmiş olan yatırımcılar, hem

ons bazında hem gram bazında iyi fırsatlar yakaladı. Dolar karşısındaki bütün varlıklar bu hafta muhteşem alım fırsatları verdi ve yıllık pozisyon kapatmak için de güzel fırsatlar yakaladı.

Ona göre birikimlerinize, yatırımlarınıza yön verin. Mutlaka sepet kültürünü uygulayın. Biz yıllardır bu uygulamadan vazgeçmiyoruz. Bütün varlıklarımızı her zaman çeşitlendiriyoruz. Borsa da var, dolar da var, euro da var, altın da var, gümüş de var, hepsi var ve ani dalgalanmalardan çok keyifli bir şekilde çok güler yüzlü bir şekilde de bütün operasyonları başarılı bir şekilde yapabiliyoruz.

Bunun sırrı tek bir yatırım aracına yatırım yapıp aylarca beklememek. Dünyadaki bütün yatırımcılar büyük yatırımcılar, küçük yatırımcılar çatır çatır para kazanıyorken burada birikimlerini çeşitlendirmek finansal okur yazarlığı arttırmak bence çok önemli bir nimet.

KRİPTO PARA YATIRIMCISI TERS KÖŞE OLACAK

2025 yılında çok sert bir şekilde dalgalanacak bir kripto para piyasasına hazır olun. Bu sert dalgalanmaların nedeni oradaki kripto para piyasasındaki oyuncuların ters köşede kalması ve onlardan kazanılan parayla Amerika kendi borçlarını kapatacak. Trump iyi bir tüccar. O yüzden ben yemedim al sen ye demeyecek size bu borçları ödetecek. O yüzden 2025 yılında kripto para piyasasındaki yatırımcılarımızın oldukça dikkat etmesi lazım. 120.000 dolar seviyesini görebilirsiniz. 140.000 dolar seviyesini görebilirsiniz. Olmayacak dediğiniz her şey olabilir ama geçen hafta 108.000 dolar seviyesinde şu anda 93.000 dolar seviyesinin altına sarkan bir Bitcoin yatırımcısının psikolojisini şu anda düşünmek lazım."