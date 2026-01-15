İslam Memiş altın ve gümüşteki gizli tehlikeyi açıkladı! Sakın bu tuzağa düşmeyin

Kategoriler
Altın ve gümüşteki ralli ne zamana kadar sürecek? Bu iki metalde alım fırsatı kovalayan yatırımcıların aklındaki ilk soru bu!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş katıldığı canlı yayında altın ve gümüş yatırımcısına uyarılar yaptı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, düzeltme için de ipuçları verdi.
İşte Memiş'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar:
“Altında söz sahibi Amerika iken gümüşle söz sahibi artık Çin oldu.
Ama spekülasyon fiyatlama var burada dikkat etmek lazım.
Dikkat ederseniz geçen yıldan beri hep gümüşü savunuyoruz ve son 5 yıldır da yatırımcılara gümüş tarafını işaret etmeye devam ediyoruz.
DÜN UÇTU BUGÜN ÇAKILDI
Orta ve uzun vadede yine değer artışları devam edecek ama son 1 aylık performansı baktığınız zaman sağlıklı bir fiyatlamadan geçmiyor.
Dün 94 dolar seviyesinde olan gümüş fiyatları yüzde yedi buçuk civarında yükselmişti ama bugüne baktığımız zaman da yüzde beş bir gerileme var şu anda.
KISA VADE AL-SATTA ZARAR ETTİRME POTANSİYELİ YÜKSEK
Bir gün bakıyorsunuz yüzde yedi artış var bir gün sonra yüzde beş düşüş var.
Uzun vadede önü açık yani gidecek daha çok yolu var.
Ama dediğim gibi bir aylık performansa baktığımız zaman...
Ciddi anlamda can yakıyor.
S1'DEKİ DÜŞÜŞÜ ÖRNEK VERDİ
Darphane'nin altın sertifikası vardı S1.
Gram altın ile arasında %100 bir fark vardı.
Önce %85'e geriledi daha sonra %65'e geriledi.
Düne baktığımız zaman da %24'e kadar bu fark geriledi.
NORMALLEŞME DİYE OKUMAK LAZIM
Dolayısıyla burada hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez, serbest sahibi yapmaz.
Burada bir normalleşme var.
Düşüş yok aslında.
Bunu bu şekilde okumak lazım.
ALIM ZAMANI BUGÜN DEĞİL!
Şimdi gümüş tarafında gördük biz son bir aydır bu agresif ayrışmayı.
Orada da bir normalleşme olmalı.
O zaman tekrar diyeceğiz ki geçtiğimiz ayda bir spekülasyon fiyatlaması içerisinde olan bir gümüş piyasası vardı.
Artık normalleşti.
Uzun vadeli yatırımcılar buradan artık düşünebilir diyeceğiz zamanı geldi.
Ama o gün bugün değil.
KRİTİK UYARI! ALTIN VE GÜMÜŞTE DÜZELTME YAŞANMASI LAZIM
Son iki haftadır altın ve gümüş tarafında bir düzeltme görmedik.
Bu düzeltmelerin yaşanması lazım.
24 saat içinde Amerika, İran'a müdahale edecek diye haber akışları geldi.
Pazartesi günden itibaren yine agresif yükselişler gördük.
TRUMP ETKİSİ
Trump kalktı, güzel başladı güne.
"Fed Başkanı'nı görevden almayacağım" dedi.
Bir. İki dedi ki, ben yine İran'da toplu ilanlar olmayacak falan dedi.
Böyle bir açıklama yaptı.
Hani müdahale etmeyeceğinin sinyalini verdi.
Dolayısıyla da bugün %5'teki satışlar veya petrol fiyatlarındaki gevşemeler kaçınılmaz oldu.
2026 AL UNUT ZAMANI
Ama dediğim gibi bak, 2026 yılı genel itibariyle bir manipülasyon yılı.
O yüzden piyasayı rahat bırakmayacaklar.
Yatırımcıların yapması gereken tek bir şey var.
Al, unut, uzun vadeli yatırımcı ol.
Bu kadar.
ZENGİN OLMA HAYALİ KURMAYIN SİSTEM KAZANACAK
Yani piyasada da ben alırım, satarım, zengin olurum, böyle bir hayal olan varsa...
Boşuna hayal kurmayın.
Sistem kazanacak.
Onlar değil.
Yani bu yıl zaten finansal piyasalar da kazanma yılı değil.
Yatırımcılar arasında hemen alalım satalım düşüncesi olacak ama alsat piyasasını değil dünya küresel piyasalarda maalesef bitirdiler."