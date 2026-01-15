Menü Kapat
İslam Memiş altın ve gümüşteki gizli tehlikeyi açıkladı! Sakın bu tuzağa düşmeyin

Ocak 15, 2026 11:23
1
islam memiş altın gümüş

Altın ve gümüşteki ralli ne zamana kadar sürecek? Bu iki metalde alım fırsatı kovalayan yatırımcıların aklındaki ilk soru bu!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş katıldığı canlı yayında altın ve gümüş yatırımcısına uyarılar yaptı. 

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, düzeltme için de ipuçları verdi. 

İşte Memiş'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar: 

 

 

2
İslam Memiş altın ve gümüşteki gizli tehlikeyi açıkladı! Sakın bu tuzağa düşmeyin

“Altında söz sahibi Amerika iken gümüşle söz sahibi artık Çin oldu.

Ama spekülasyon fiyatlama var burada dikkat etmek lazım.

Dikkat ederseniz geçen yıldan beri hep gümüşü savunuyoruz ve son 5 yıldır da yatırımcılara gümüş tarafını işaret etmeye devam ediyoruz.
 

3
İslam Memiş altın ve gümüşteki gizli tehlikeyi açıkladı! Sakın bu tuzağa düşmeyin

DÜN UÇTU BUGÜN ÇAKILDI

Orta ve uzun vadede yine değer artışları devam edecek ama son 1 aylık performansı baktığınız zaman sağlıklı bir fiyatlamadan geçmiyor.

Dün 94 dolar seviyesinde olan gümüş fiyatları yüzde yedi buçuk civarında yükselmişti ama bugüne baktığımız zaman da yüzde beş bir gerileme var şu anda.
 

4
islam memiş gümüş

KISA VADE AL-SATTA ZARAR ETTİRME POTANSİYELİ YÜKSEK 

Bir gün bakıyorsunuz yüzde yedi artış var bir gün sonra yüzde beş düşüş var.

Uzun vadede önü açık yani gidecek daha çok yolu var.

Ama dediğim gibi bir aylık performansa baktığımız zaman...

Ciddi anlamda can yakıyor.
 

5
islam memiş altın s1

S1'DEKİ DÜŞÜŞÜ ÖRNEK VERDİ 

Darphane'nin altın sertifikası vardı S1.

Gram altın ile arasında %100 bir fark vardı.

Önce  %85'e geriledi daha sonra %65'e geriledi.

Düne baktığımız zaman da %24'e kadar bu fark geriledi.

 

6
İslam Memiş altın ve gümüşteki gizli tehlikeyi açıkladı! Sakın bu tuzağa düşmeyin

NORMALLEŞME DİYE OKUMAK LAZIM 

Dolayısıyla burada hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez, serbest sahibi yapmaz.

Burada bir normalleşme var.

Düşüş yok aslında.

Bunu bu şekilde okumak lazım.

 

7
İslam Memiş altın ve gümüşteki gizli tehlikeyi açıkladı! Sakın bu tuzağa düşmeyin

ALIM ZAMANI BUGÜN DEĞİL!

Şimdi gümüş tarafında gördük biz son bir aydır bu agresif ayrışmayı.

Orada da bir normalleşme olmalı.

O zaman tekrar diyeceğiz ki geçtiğimiz ayda bir spekülasyon fiyatlaması içerisinde olan bir gümüş piyasası vardı.

Artık normalleşti.

Uzun vadeli yatırımcılar buradan artık düşünebilir diyeceğiz zamanı geldi.

Ama o gün bugün değil.
 

8
İslam Memiş altın

KRİTİK UYARI! ALTIN VE GÜMÜŞTE DÜZELTME YAŞANMASI LAZIM 

Son iki haftadır altın ve gümüş tarafında bir düzeltme görmedik.

Bu düzeltmelerin yaşanması lazım.

24 saat içinde Amerika, İran'a müdahale edecek diye haber akışları geldi.

Pazartesi günden itibaren yine agresif yükselişler gördük.

 

9
islam memiş

TRUMP ETKİSİ 

Trump kalktı, güzel başladı güne.

"Fed Başkanı'nı görevden almayacağım"  dedi.

Bir. İki dedi ki, ben yine İran'da toplu ilanlar olmayacak falan dedi.

Böyle bir açıklama yaptı.

Hani müdahale etmeyeceğinin sinyalini verdi.

Dolayısıyla da bugün %5'teki satışlar veya petrol fiyatlarındaki gevşemeler kaçınılmaz oldu.


 

10
İslam Memiş altın ve gümüşteki gizli tehlikeyi açıkladı! Sakın bu tuzağa düşmeyin

2026 AL UNUT ZAMANI 

Ama dediğim gibi bak, 2026 yılı genel itibariyle bir manipülasyon yılı.

O yüzden piyasayı rahat bırakmayacaklar.

Yatırımcıların yapması gereken tek bir şey var.

Al, unut, uzun vadeli yatırımcı ol.

Bu kadar.


 

11
İslam Memiş

ZENGİN OLMA HAYALİ KURMAYIN SİSTEM KAZANACAK 

Yani piyasada da ben alırım, satarım, zengin olurum, böyle bir hayal olan varsa...

Boşuna hayal kurmayın.

Sistem kazanacak.

Onlar değil.

Yani bu yıl zaten finansal piyasalar da kazanma yılı değil.

Yatırımcılar arasında hemen alalım satalım düşüncesi olacak ama alsat piyasasını değil dünya küresel piyasalarda maalesef bitirdiler."

