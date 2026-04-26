Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş'ten altın ve konut için 'pazartesi' uyarısı! 'Muhteşem, herkesin faydalanması lazım...'

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.04.2026
11:16
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 11:16
1
İslam Memiş altın

ABD ve İran arasındaki İslamabad'da yapmayı planlanan görüşme iptal edilince brent petrol artarken barış umutlarında ve altın fiyatlarında gerileme görüldü.  

Finansal analist İslam Memiş, nisan ayının sonuna gelindiğinde dalgalı bir seyir izleyen altın için hem içinde bulunduğumuz ayla ilgili hem de mayıs ayıyla ilgili öngörülerini paylaştı.

 Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in öngörüleri şöyle:  

2
merkez bankası faiz kararı altın

 "Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların beklentisi doğrultusund 37'de sabit bıraktı. Bekle gör politikasını uyguladı. Bana göre doğru bir hamleydi. Teknik olarak şu anda savaşın nereye evrileceği, enerji maliyetlerinin tekrar ne kadar sürüp sürmeyeceği belirsiz. O yüzden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası diğer merkez bankaları da böyle yapacak diye düşünüyorum. 

3
ABD İRAN SAVAŞI PİYASAYI NASIL ETKİLER? 

Ben çok kötümser değilim. Kısa vadeli bir anlaşma ama orta ve uzun vadede tekrar İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırma ihtimali çok kuvvetli ve 2 yıl önce para oyunları kitabında da yazmıştım. 2026 yılında İran rejimi değişebilir. Bunun çeşitli dış diplomasideki sebepleri var. Ama kısa vadeli bir ateşkes veya bir anlaşma gelmesi halinde benim için sürpriz olmaz. 

4
PETROL GERİLERSE ALTIN YÜKSELİR 

ABD-İran meselesinde güncelde birbirinden değişik, ters orantılı haber akışları gelmeye devam ediyor. Ve dolayısıyla da bu haber akışları gelmeye devam ettikçe petrol-altın ilişkisine ben dikkat çekmek isterim. Petrol fiyatları yükseldikçe altın fiyatları geriler. Petrol fiyatları geriledikçe altın fiyatları yükselir. Böyle bir korelasyon var aralarında. Önceden altın-bitcoin bağı vardı. Altın-bitcoin bağı koptu. 

5
altın

2026'DA PARAYLA PARA KAZANMA YILI DEĞİL 

Artık altın-petrol bağı başladı. Artık altın yatırımcısı petrolü, petrol yatırımcısı altını takip edecek ve iki MT arasında doldur boşalt yapabilirler. Yani psikoloji Psikolojiyi iyi yönetenlerin mutlu olacağı, huzurlu olacağı bir dönemdeyiz. Kesinlikle 2026 yıl manipülasyon yılı, 2026 yılında parayla para kazanma dönemi değildir. 2026 yılında parasını koruyabilen kazançlı çıkmıştır ve 2026 yılının sonuna kadar bu piyasayı bu şekilde manipülasyon yaparak devam ettirecekler. 

6
2026 altın fiyatları

MAYIS AYI İÇİN KÖTÜMSER DEĞİLİM 

2026 yılında yatırımcısının iki önemli şeye ihtiyacı var. Ocak ayından beri söylüyorum. Güçlü bir psikoloji, sabır, uzun vadeli bir strateji ve iyi bir finans olarak okuryazarlık. Nisan ayını tamamlıyoruz. Nisan ayında piyasalarda neler oldu hocam? Özellikle altın petrol arasındaki ilişki, gelen haber akışları, özellikle piyasalarda yaşanan ciddi manipülasyon sürecini gördük. Nisan ayı bütün dünya ülkelerinin, dünya ekonomilerinin, yatırımcıların, şirketlerin, küçük yatırımcıların belirsizliklere karşı nasıl hamle yapacağının, yapması gerektiğini öğreten bir ay oldu. Ama mayıs ayı ile ilgili çok kötümser değilim. 

7
emlak konut

EMLAKTA HAREKETLİ BİR DÖNEME GİRİLDİ  

0.89 oranıyla yarısı bizden kampanyası 1.20 oranıyla ilk kez ev alacaklara yeni bir kredi tanımlanıyor ve yasalaştıktan sonra bu açıklanacak. Bu süreçte ciddi bir taleple karşı karşıya kalan ve emlak sektörünü destekleyen, hareketlendiren bir süreç süreç karşımızda olacak. 

8
emlak konut kampanya

YARISI BİZDEN MUHTEŞEM BİR KAMPANYA 

Ancak özellikle bu süreçte yarısı bizden kampanyasından faydalanan bütün daire sahipleri, işte bina sakinleri hep müteahhitlerle şu anda istişare halinde. Çoğunlaşmalar hızlı bir şekilde yapılıyor. Mutlaka noterden sözleşme yapan bina sakinleri, mülk sahipleri noterdeki sözleşmelerine inşaat tamamlama sigorta şartını mutlaka yaptırması lazım. Sıkıntılar olabilir. Bu sıkıntılar ortaya çıktıktan sonra mağduriyet yaşanabilir. Çünkü devletin vermiş olduğu yarısı bizden kampanyası Muhteşem bir kampanya. 

9
HERKESİN FAYDALANMASI LAZIM 

Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle ciddi kampanyalar yok. Deprem yasasıyla birlikte yaşanan bu kampanyalar, bu süreçler çok kıymetli süreçlerdir. Bütün eski binası olan herkesin bu fırsattan yararlanması lazım. Ama dediğim gibi noterden sözleşme yaparken müteahhit bence inşaat tamamlama sigortasını mutlaka yaptırın. Dairelerinizin mutlaka metrekarelerini o sözleşmelerde net bir şekilde yazdırın. Evet, size diyebilir ki 1 + 1 daire veriyoruz. 2 + 1 daire veriyoruz. Tamam.  

10
İslam Memiş altın

'DİKKATLİ SÖZLEŞME HUKUKİ DESTEK' 

Burada problem yok. Ama kaç metrekare 50 metrekare değil de 30 metrekare verir. Mesela 80 metrekare değil 70 metrekare verir. Dolayısıyla bu metrekarelerin de net bir şekilde yasal düzenlemelerin olması lazım. Bir hukukçudan mutlaka destek almak gerekiyor."

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.