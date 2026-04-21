İslam Memiş’ten altın ve kredi için çarpıcı uyarı: Dananın kuyruğu kopacak!

Finans analisti İslam Memiş, bir televizyon programında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun yarın açıklayacağı faiz kararı, küresel piyasalardaki gelişmeler ve değerli metaller üzerine değerlendirmelerde bulundu. Memiş, piyasalarda genel beklentinin faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde olduğunu belirtti.
Memiş, Merkez Bankası kararına ilişkin beklentileri aktarırken "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu saat 14’te yarın faiz kararını açıklayacak. Piyasaların genel kanısı faiz oranlarında bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Eğer bir sürpriz karar almazsa Para Politikası Kurulu yarın faizleri sabit bırakması bekleniyor.”
Finansal sistemde dikkat çeken gelişmelere de değinen Memiş, "Tabii eee mevduat faizlerindeki artışlar dikkat çekici. Yine bankaların müşterilerini arayıp kredi teklif etmesi, para teklif etmesi dikkat çekici. Burada özellikle daha önceki yıllarda, son 2 yıldır müşteriler bankaların kapısını zorluyordu. Şimdi bankalar müşterilerini arayarak kredi teklifinde bulunuyorlar" diyerek mevduat faizlerindeki artış ve bankaların kredi politikalarındaki değişime dikkat çekti.
Ev, araç veya iş yeri almak isteyenler için alternatif finansman yöntemlerine değinen Memiş, katılım finans sistemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Memiş, "Burada da önemli bir gelişme yaşanıyor aslında son bir aydır dikkatleri bu tarafta ama çok yüksek faiz oranları ya yani zor, oldukça yüksek. Evet alternatifler var, onu da değerlendirmek gerekiyor" dedi.
"Özellikle ev almak isteyenler, araç almak isteyenler, dükkan almak isteyenler ısrarla mevduat bankalarından kredi kullanmaktan değil de biraz daha katılım sistemi modelinde tercihlerini kullanabilirler. Buradaki maliyet resmi olarak %7 ama ekstra maliyetleri koyduğumuz zaman da %10 civarında bir maliyetle alabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.
Küresel gelişmelerin piyasalara etkisini de değerlendiren Memiş, özellikle petrol fiyatları ve jeopolitik gerilimlere dikkat çekerek "Piyasalarda yine savaş gerilimi devam ediyor. Dün akşam saatlerinde yükselen emtia fiyatları bugün güne düşüşle başladı. Dün %3-4 civarında yüksek olan petrol fiyatları şu anda yatay bir seyirde. Yarın ya savaşa devam ya da tamam mesajı gelecek, piyasalarda yine beklemeye devam" dedi.
“Yani piyasalarda da şöyle bir mesaj aldık biz. Dün mesela haftanın ilk işlem günüydü. Hafta sonu günümüzde boğaz kapatıldı. Petrol %4 civarında yükseldi ama buna rağmen değerli metaller veya petrol karşısındaki varlıklar cılız düştü, çok sert bir düşüş görmedik. Artık piyasa düşüş şeylerini çok da benimsemiyor, bir hikaye arıyor yükselmek için, bir bahane arıyor. O yüzden bu bahaneyi belki bu haber akışlarıyla bulabilir" dedi.
Altın ve değerli metaller tarafında belirsizliğin sürdüğünü söyleyen Memiş, "Mart ayında o en kötüsü geride kaldı diye düşünüyorum. 4100 dolar seviyesi ile birlikte şu anda 4.778 dolar seviyesinde bir anlaşma haberi gelirse ons altın tarafında göreceğimiz seviye 5.200 dolar seviyesi. Eğer savaşa devam mesajı gelirse ilk önce 4.650, devamında 4.400 dolar seviyesi yine beklenmekte.”
Genel piyasa görünümünü değerlendiren Memiş, yatırımcıların yön bulmakta zorlandığını belirterek "Artık bu dananın kuyruğu kopacak gibi. Evet. Yani piyasalarda da şöyle bir mesaj aldık biz... Artık piyasa düşüşleri çok da benimsemiyor, bir hikaye arıyor yükselmek için, bir bahane arıyor.”
Programda ayrıca Para Politikası Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine ilişkin bazı değişiklik iddiaları da gündeme getirilirken, Memiş küresel gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisinin belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.