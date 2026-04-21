Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş’ten altın ve kredi için çarpıcı uyarı: Dananın kuyruğu kopacak!

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 15:14
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yarın açıklayacağı faiz kararı

Finans analisti İslam Memiş, bir televizyon programında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun yarın açıklayacağı faiz kararı, küresel piyasalardaki gelişmeler ve değerli metaller üzerine değerlendirmelerde bulundu. Memiş, piyasalarda genel beklentinin faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde olduğunu belirtti.
 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu

Memiş, Merkez Bankası kararına ilişkin beklentileri aktarırken "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu saat 14’te yarın faiz kararını açıklayacak. Piyasaların genel kanısı faiz oranlarında bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Eğer bir sürpriz karar almazsa Para Politikası Kurulu yarın faizleri sabit bırakması bekleniyor.”
 

mevduat faizlerindeki artış

MEVDUAT FAİZLERİ VE BANKALARDAN KREDİ TEKLİFİ

Finansal sistemde dikkat çeken gelişmelere de değinen Memiş, "Tabii eee mevduat faizlerindeki artışlar dikkat çekici. Yine bankaların müşterilerini arayıp kredi teklif etmesi, para teklif etmesi dikkat çekici. Burada özellikle daha önceki yıllarda, son 2 yıldır müşteriler bankaların kapısını zorluyordu. Şimdi bankalar müşterilerini arayarak kredi teklifinde bulunuyorlar" diyerek mevduat faizlerindeki artış ve bankaların kredi politikalarındaki değişime dikkat çekti.
 

ALTERNATİF FİNANS MODELLERİ VE KATILIM SİSTEMİ

Ev, araç veya iş yeri almak isteyenler için alternatif finansman yöntemlerine değinen Memiş, katılım finans sistemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.


 

yüksek faiz oranları

Memiş, "Burada da önemli bir gelişme yaşanıyor aslında son bir aydır dikkatleri bu tarafta ama çok yüksek faiz oranları ya yani zor, oldukça yüksek. Evet alternatifler var, onu da değerlendirmek gerekiyor" dedi.

katılım sistemi modeli

"Özellikle ev almak isteyenler, araç almak isteyenler, dükkan almak isteyenler ısrarla mevduat bankalarından kredi kullanmaktan değil de biraz daha katılım sistemi modelinde tercihlerini kullanabilirler. Buradaki maliyet resmi olarak %7 ama ekstra maliyetleri koyduğumuz zaman da %10 civarında bir maliyetle alabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.
 

PETROL VE JEOPOLİTİK RİSKLER

PETROL VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Küresel gelişmelerin piyasalara etkisini de değerlendiren Memiş, özellikle petrol fiyatları ve jeopolitik gerilimlere dikkat çekerek "Piyasalarda yine savaş gerilimi devam ediyor. Dün akşam saatlerinde yükselen emtia fiyatları bugün güne düşüşle başladı. Dün %3-4 civarında yüksek olan petrol fiyatları şu anda yatay bir seyirde. Yarın ya savaşa devam ya da tamam mesajı gelecek, piyasalarda yine beklemeye devam" dedi.
 

PİYASA YÜKSELMEK İÇİN BAHANE ARIYOR

PİYASA YÜKSELMEK İÇİN BAHANE ARIYOR

“Yani piyasalarda da şöyle bir mesaj aldık biz. Dün mesela haftanın ilk işlem günüydü. Hafta sonu günümüzde boğaz kapatıldı. Petrol %4 civarında yükseldi ama buna rağmen değerli metaller veya petrol karşısındaki varlıklar cılız düştü, çok sert bir düşüş görmedik. Artık piyasa düşüş şeylerini çok da benimsemiyor, bir hikaye arıyor yükselmek için, bir bahane arıyor. O yüzden bu bahaneyi belki bu haber akışlarıyla bulabilir" dedi.
 

9
ALTIN FİYATLARI İÇİN SENARYOLAR

Altın ve değerli metaller tarafında belirsizliğin sürdüğünü söyleyen Memiş, "Mart ayında o en kötüsü geride kaldı diye düşünüyorum. 4100 dolar seviyesi ile birlikte şu anda 4.778 dolar seviyesinde bir anlaşma haberi gelirse ons altın tarafında göreceğimiz seviye 5.200 dolar seviyesi. Eğer savaşa devam mesajı gelirse ilk önce 4.650, devamında 4.400 dolar seviyesi yine beklenmekte.”
 

PİYASA BİR BEKLEYİŞE GEÇTİ

PİYASA BİR BEKLEYİŞE GEÇTİ

Genel piyasa görünümünü değerlendiren Memiş, yatırımcıların yön bulmakta zorlandığını belirterek "Artık bu dananın kuyruğu kopacak gibi. Evet. Yani piyasalarda da şöyle bir mesaj aldık biz... Artık piyasa düşüşleri çok da benimsemiyor, bir hikaye arıyor yükselmek için, bir bahane arıyor.”
 

küresel gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisi

Programda ayrıca Para Politikası Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine ilişkin bazı değişiklik iddiaları da gündeme getirilirken, Memiş küresel gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisinin belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.