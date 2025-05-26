Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İslam Memiş'ten bayram öncesi özel açıklama, 'Makas açılacak acele edin!'

2025 Kurban bayramı tatilini birleştirecek ve memleketine gidecek herkesin nakit ihtiyacı olduğu için TL'nin değer kazandığını ifade eden Memiş, serbest piyasada bayram öncesi makasın giderek açılacağını hatırlattı, gram altın için yeni yol haritası önerrdi, dolar/TL kuru içinse uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 10:56

Finans analisti İslam Memiş, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunup piyasaların mevcut durumunu değerlendirerek altın, döviz, kripto para ve konut piyasalarındaki gelişmeler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş'ten bayram öncesi özel açıklama, 'Makas açılacak acele edin!'

ALTIN FİYATLARI TRUMP'IN İKİ DUDAĞININ ARASINDA

Memiş'e göre, siyasi gelişmeler altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynuyor. Özellikle ABD'deki gelişmelere dikkat çeken analist, "Altın fiyatları Trump'ın iki dudağının arasında" ifadeleriyle belirsizliğe vurgu yaptı. Piyasalarda net bir yön bulunmadığını belirten Memiş, ons altının 3.500 dolar seviyesinden 3.200 dolara kadar gerilediğini hatırlattı.

İslam Memiş'ten bayram öncesi özel açıklama, 'Makas açılacak acele edin!'

Nisan ayında gram altın 4.350 TL, ons altın ise 3.500 dolar seviyelerinde işlem görmüştü. Ancak mayıs ayında bu seviyelere ulaşılamadı. Haziran ayında bu seviyelerin tekrar görülüp görülmeyeceği, yapılacak açıklamalara bağlı olacak. Teknik olarak altın fiyatlarında düzeltmelerin tamamlanmadığını belirten Memiş, ons altının 3.500 dolardan 3.100 dolara kadar gerilediğini, 2.800 dolar seviyesinin ise önemli bir boşluk seviyesi olduğunu ancak henüz test edilmediğini ifade etti.

İslam Memiş'ten bayram öncesi özel açıklama, 'Makas açılacak acele edin!'

GRAM ALTIN İÇİN YENİ YOL HARİTASI

Gram altın fiyatı 3800 TL seviyesinin teknik olarak boşluk bölgesi olduğunu belirten Memiş, bu seviyenin de henüz test edilmediğini söyledi. Gram altın 4.000 TL'nin altına sarkarsa, yatırımcılara yeni bir yol haritası çizileceğini vurguladı.

İslam Memiş'ten bayram öncesi özel açıklama, 'Makas açılacak acele edin!'

SERBEST PİYASA İÇİN MAKAS AÇILIYOR

Döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, geçen hafta yaptığı uyarıyı hatırlatarak, Dolar/TL kurunun resmi olarak 39 TL seviyesinde olduğunu, ancak serbest piyasada 38,96 TL’den işlem gördüğünü söyledi. Önceki dönemlerde serbest piyasanın daha pahalı olduğunu belirten analist, şu anda serbest piyasada fiyatların daha düşük seyretmesinin nedeninin bayram öncesi oluşan nakit ihtiyacı olduğunu açıkladı.

İslam Memiş'ten bayram öncesi özel açıklama, 'Makas açılacak acele edin!'

Gram altın serbest piyasada 4.280 TL seviyesinde bulunurken, makas aralığının 30 TL'ye kadar yükseldiğini ifade etti. Bu farkın da yine bayram telaşından kaynaklandığını vurgulayan Memiş, "Fiyatlar her bayram öncesi düşer, makas aralıkları açılır. Bu hafta da aynı tablo geçerli olacak. 5 Haziran’a kadar altın ve döviz, serbest piyasada daha ucuz kalabilir" dedi. Bayram öncesi artan TL ihtiyacının bu durumu tetiklediğini ifade etti.

İslam Memiş'ten bayram öncesi özel açıklama, 'Makas açılacak acele edin!'

OTOMOTİV VE KONUTTA HAREKETLİLİK ARTIYOR

İkinci el otomobil piyasasında da hareketlilik gözlendiğini belirten Memiş, "Her bayram öncesi döviz ve altın bozdurularak araç alımı yapılır. Bu bayram öncesinde de araç satışlarında artış yaşanıyor. Haziran ayında bu artışı daha net göreceğiz" dedi. Nakit ihtiyacının artması nedeniyle yatırımcıların paralarını likide çevirdiğini söyledi.

İslam Memiş'ten bayram öncesi özel açıklama, 'Makas açılacak acele edin!'

Bayram sonrası ise konut piyasasında ciddi bir canlanma beklediğini dile getiren Memiş, "Bayramda aile içinde istişare yapılır, ardından ev kiralayan ya da satın alan kişi sayısında artış olur. Düğün sezonunun başlaması, tayinlerin açıklanması gibi nedenlerle ev alımlarında artış bekliyorum. Bu da TL varlıklar üzerinde pozitif bir etki yaratabilir" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş'ten bayram öncesi özel açıklama, 'Makas açılacak acele edin!'

KREDİDE 'İLK'LERE ÖZEL MÜJDE OLABİLİR

Kredi piyasasına dair beklentilerini de paylaşan Memiş, genel anlamda büyük bir kredi kampanyası beklemediğini ancak ilk kez ev alacaklar ve yeni evlenecekler için "can simidi" niteliğinde özel bir kampanya düzenlenebileceğini söyledi. TOKİ öncülüğünde 2025’in son çeyreğinde bu yönde bir açıklama yapılabileceğini ve projelerin 2026 yılında satışa sunulabileceğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Çarşamba gününü bekleyin' İslam Memiş'ten yatırımcıya dikkat çeken uyarı
İşçi ve işveren uzlaşamadı! İsa Karakaş açıkladı: 'Bu sene yürürlüğe giremeyecek'
ETİKETLER
#Ekonomi
#gram altın
#altın fiyatı
#altın fiyat
#altın fiyatlar
#dolar/tl kuru
#altın fiyatlari
#Gram Altın Fiyatı
#Güncel Altın Fiyatları
#Bitcoin Fiyatı Tahmini
#Serbest Piyasa
#Serbest Piyasa İlkeleri
#1 Gram Altın
#Dolar/tl Kuru
#Altın Fiyatları Düşüşü
#Dolar/tl
#Altın Fiyatları Güncel
#Altın Fiyatları Bugünkü
#Altın Fiyatları Bugün
#Bitcoin Fiyatları
#Altın Fiyatları Bugün
#Dolar/tl Kuru
#İstanbul Serbest Piyasa
#Serbest Piyasa
#Bitcoin Zirvesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.