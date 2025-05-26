İslam Memiş'ten bayram öncesi özel açıklama, 'Makas açılacak acele edin!'

2025 Kurban bayramı tatilini birleştirecek ve memleketine gidecek herkesin nakit ihtiyacı olduğu için TL'nin değer kazandığını ifade eden Memiş, serbest piyasada bayram öncesi makasın giderek açılacağını hatırlattı, gram altın için yeni yol haritası önerrdi, dolar/TL kuru içinse uyardı.

Finans analisti İslam Memiş, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunup piyasaların mevcut durumunu değerlendirerek altın, döviz, kripto para ve konut piyasalarındaki gelişmeler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ALTIN FİYATLARI TRUMP'IN İKİ DUDAĞININ ARASINDA

Memiş'e göre, siyasi gelişmeler altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynuyor. Özellikle ABD'deki gelişmelere dikkat çeken analist, "Altın fiyatları Trump'ın iki dudağının arasında" ifadeleriyle belirsizliğe vurgu yaptı. Piyasalarda net bir yön bulunmadığını belirten Memiş, ons altının 3.500 dolar seviyesinden 3.200 dolara kadar gerilediğini hatırlattı.

Nisan ayında gram altın 4.350 TL, ons altın ise 3.500 dolar seviyelerinde işlem görmüştü. Ancak mayıs ayında bu seviyelere ulaşılamadı. Haziran ayında bu seviyelerin tekrar görülüp görülmeyeceği, yapılacak açıklamalara bağlı olacak. Teknik olarak altın fiyatlarında düzeltmelerin tamamlanmadığını belirten Memiş, ons altının 3.500 dolardan 3.100 dolara kadar gerilediğini, 2.800 dolar seviyesinin ise önemli bir boşluk seviyesi olduğunu ancak henüz test edilmediğini ifade etti.

GRAM ALTIN İÇİN YENİ YOL HARİTASI

Gram altın fiyatı 3800 TL seviyesinin teknik olarak boşluk bölgesi olduğunu belirten Memiş, bu seviyenin de henüz test edilmediğini söyledi. Gram altın 4.000 TL'nin altına sarkarsa, yatırımcılara yeni bir yol haritası çizileceğini vurguladı.

SERBEST PİYASA İÇİN MAKAS AÇILIYOR

Döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, geçen hafta yaptığı uyarıyı hatırlatarak, Dolar/TL kurunun resmi olarak 39 TL seviyesinde olduğunu, ancak serbest piyasada 38,96 TL’den işlem gördüğünü söyledi. Önceki dönemlerde serbest piyasanın daha pahalı olduğunu belirten analist, şu anda serbest piyasada fiyatların daha düşük seyretmesinin nedeninin bayram öncesi oluşan nakit ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Gram altın serbest piyasada 4.280 TL seviyesinde bulunurken, makas aralığının 30 TL'ye kadar yükseldiğini ifade etti. Bu farkın da yine bayram telaşından kaynaklandığını vurgulayan Memiş, "Fiyatlar her bayram öncesi düşer, makas aralıkları açılır. Bu hafta da aynı tablo geçerli olacak. 5 Haziran’a kadar altın ve döviz, serbest piyasada daha ucuz kalabilir" dedi. Bayram öncesi artan TL ihtiyacının bu durumu tetiklediğini ifade etti.

OTOMOTİV VE KONUTTA HAREKETLİLİK ARTIYOR

İkinci el otomobil piyasasında da hareketlilik gözlendiğini belirten Memiş, "Her bayram öncesi döviz ve altın bozdurularak araç alımı yapılır. Bu bayram öncesinde de araç satışlarında artış yaşanıyor. Haziran ayında bu artışı daha net göreceğiz" dedi. Nakit ihtiyacının artması nedeniyle yatırımcıların paralarını likide çevirdiğini söyledi.

Bayram sonrası ise konut piyasasında ciddi bir canlanma beklediğini dile getiren Memiş, "Bayramda aile içinde istişare yapılır, ardından ev kiralayan ya da satın alan kişi sayısında artış olur. Düğün sezonunun başlaması, tayinlerin açıklanması gibi nedenlerle ev alımlarında artış bekliyorum. Bu da TL varlıklar üzerinde pozitif bir etki yaratabilir" ifadelerini kullandı.

KREDİDE 'İLK'LERE ÖZEL MÜJDE OLABİLİR

Kredi piyasasına dair beklentilerini de paylaşan Memiş, genel anlamda büyük bir kredi kampanyası beklemediğini ancak ilk kez ev alacaklar ve yeni evlenecekler için "can simidi" niteliğinde özel bir kampanya düzenlenebileceğini söyledi. TOKİ öncülüğünde 2025’in son çeyreğinde bu yönde bir açıklama yapılabileceğini ve projelerin 2026 yılında satışa sunulabileceğini belirtti.