İslam Memiş'ten ev ve araba alacaklara 'banka' uyarısı: Bu telefonu mutlaka açın!

Altın ve gümüşte yükselişler sürerken, piyasaların yakından takip ettiği Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten bu kez sadece yatırımcıyı değil, ev ve araba almayı planlayanları da ilgilendiren kritik uyarılar geldi. 

Memiş, 2026’yla birlikte bankacılık sisteminde dengelerin tersine döneceğini belirterek, özellikle şubat ayından sonra kredi musluklarının yeniden açılabileceğine dikkat çekti.  

İslam Memiş'in söylediklerinden öne çıkanlar şöyle...

İslam Memiş'ten ev ve araba alacaklara 'banka' uyarısı: Bu telefonu mutlaka açın!

BANKALAR SAHAYA İNECEK 

Şubat 2026 itibarıyla finansal dengelerin değişeceğini belirten Memiş, bugüne kadar kredinin peşinden koşan müşterilerin yerini, müşteri kazanmak için sahaya inen bankaların alacağını ifade etti.

 

KONUT VE OTOMOBİL FIRSATLARI OLABİLİR 

Enflasyondaki düşüşle birlikte krediye erişimin belirgin şekilde kolaylaşacağını vurgulayan Memiş, bu sürecin özellikle konut ve otomobil planı olanlar için yeni bir fırsat dönemi başlatacağını dile getirdi.

İslam Memiş'ten ev ve araba alacaklara 'banka' uyarısı: Bu telefonu mutlaka açın!

Kişisel Youtube kanalı üzerinde konuşan İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerinde finans piyasalarında şubat ayı itibarıyla yeni bir sürecin başladığını söyledi. Memiş, bu tarihten sonra para ve kredi dengelerinde belirgin bir değişim yaşanacağını ifade etti.

Memiş, 2026’nın tek bir dönem gibi okunmaması gerektiğini belirterek, yılın ilk yarısı ile ikinci yarısının farklı dinamiklere sahip olacağını dile getirdi. İlk yarıda temkinli sürecin, ikinci yarıda ise daha rahatlatıcı bir tablonun öne çıkacağını kaydetti.

 

6
Enflasyondaki gerilemenin kredi piyasasını doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Memiş, yılın ikinci yarısından itibaren kredi kanallarının yeniden genişlemesini beklediğini söyledi.

Memiş, Hazine’nin piyasadaki ağırlığını azaltmasının bankaları daha aktif hale getireceğini belirterek, bu süreçte bankalar ile vatandaşların doğrudan karşı karşıya kalacağını ifade etti.

 

7
BANKALARDAN ARAMALARA HAZIR OLUN 

Yeni dönemde bankaların kredi kullandırma konusunda daha istekli olacağını dile getiren Memiş, bankaların müşterilere doğrudan ulaşarak teklif sunan bir yapıya geçeceğini söyledi.

Bugüne kadar kredi alabilmek için bankaların kapısını aşındıran vatandaşların yerine, uygun koşullarla müşteri kazanmaya çalışan bankaların olacağını belirten Memiş, dengelerin tersine döndüğünü vurguladı.

8
Memiş, bu süreçte nakit ihtiyacı olanlar, konut veya araç almayı planlayanlar açısından finansmana ulaşmanın daha hızlı ve kolay olacağını ifade etti.

Altın, gümüş, döviz ve borsadaki yükselişlere dikkat çeken Memiş, bu hareketlerin fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini, uzun vadede getirilerin sınırlı kalabileceğini söyledi.

9
ARAÇ VE KONUT ÖNE ÇIKABİLİR 

Memiş, 2026’nın ikinci yarısında yatırım tercihlerinin değişeceğini belirterek, konut, araç ve benzeri gerçek varlıkların yeniden ön plana çıkacağını ifade etti.

