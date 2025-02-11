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 | İrem Çınar

İslam Memiş'ten gram altın yatırımcısına kritik uyarı! "Gaza gelenler 3 ay üzülebilir"

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Ons altın 2.950 dolara ulaşırken, gram altın 3.400 lirayı gördü. ABD Başkanı Donald Trump’ın alüminyum ve çelik için yüzde 25 gümrük vergisini onaylaması piyasaları hareketlendirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Nakite ihtiyacı olmayanlar beklemeye devam ediyor, ancak alım için gaza gelenler üzülebilir." uyarısında bulundu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar kuyumculara akın etti.

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İslam Memiş'ten gram altın yatırımcısına kritik uyarı! "Gaza gelenler 3 ay üzülebilir"
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 10:22

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ticaret savaşı endişelerinin etkisiyle rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. ABD’nin ticaret politikaları, enflasyonist baskılar ve dolarsızlaşma eğilimleri, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor.

ONS ALTIN REKOR KIRDI

Ons altın, Asya piyasalarında sabah saatlerinde 2.942,70 dolarla tarihi zirvesine ulaştıktan sonra bir miktar geri çekilerek 2.920 dolar seviyesinde dengelendi. Bu yükseliş, küresel piyasalardaki belirsizliklerin yanı sıra Çin’in altın piyasasına yönelik attığı önemli adımlarla da desteklendi.

GRAM ALTIN ZİRVEYE YAKLAŞIYOR

Yurt içinde ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın fiyatları da tarihi seviyelere ulaştı. 3.395 lirayı test eden gram altın, şu sıralar 3.378 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı serbest piyasada çeyrek altın 5.566 TL, Cumhuriyet altını ise 22.198 TL seviyesine yükseldi.

İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ons altının yıl sonunda 3.050-3.080 dolar seviyelerine, gram altının ise 4.000-4.500 lira aralığına ulaşabileceğini öngördü. Ancak kısa vadede dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, "Altın yatırımcısını 3 ay bekletecekler. Alım yapmak isteyenler bu süreçte zarar edebilir" uyarısında bulundu.

ÇİN’DEN ALTINI YÜKSELTECEK HAMLE

Altın piyasasına yönelik en önemli gelişmelerden biri Çin’den geldi. Pekin yönetimi, sigorta şirketlerinin altın satın almasına izin vererek piyasaya milyarlarca dolarlık potansiyel yatırımın önünü açtı. Uzmanlar, bu adımın altın rallisini daha da hızlandırabileceği görüşünde.

"ALAN ÇOK, SATAN YOK"

Altın fiyatlarının hızla yükselmesiyle birlikte vatandaşlar kuyumculara akın etti. Kapalıçarşı esnafı, altına olan talebin yoğun olduğunu belirterek, "Şu an satan yok, alan çok. Sevgililer Günü’ne kadar gram altının 3.550-3.600 liraya ulaşmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulunuyor.

 

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