İslam Memiş'ten kritik açıklama! Ne gram ne yarım ne de tam altın: Rekor kazandıracak altın belli oldu

Altın piyasası yeniden zirvede. Gram altın 3.600 lirayı aşarak tarihi bir rekora ulaştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram, çeyrek, yarım ve tam altın hakkında önemli değerlendirmelerde bulunarak yatırımcılara kritik uyarılar yaptı.

Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı canlı yayın ptogramında altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi ve yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Memiş’in analizlerine göre, gram altın 2025 yılı içerisinde 4 bin 500 lira seviyelerine kadar çıkabilir.

GRAM ALTIN İÇİN 4.500 TL TAHMİNİ

Altın fiyatlarında yükseliş trendinin sürdüğünü belirten İslam Memiş, gram altın için 4 bin ila 4 bin 500 lira seviyelerini öngördüğünü ifade etti. Kısa vadede fiyat düzeltmeleri yaşanabileceğini vurgulayan Memiş, genel yönün yukarı olduğunu dile getirdi.



Ons altın tarafında da benzer bir yükseliş öngören İslam Memiş, 3 bin ila 3 bin 500 dolar seviyelerinin hedeflenebileceğini belirtti.

AJDA BİLEZİKTE BÜYÜK ARTIŞ

Altındaki hareketlilik, takı ve bilezik yatırımcılarını da yakından etkiliyor. Son dönemde popüler hale gelen "Ajda bilezik" üzerinden bir analiz yapan Memiş, sadece birkaç gün içinde ciddi bir fiyat artışı yaşandığını belirtti. Geçtiğimiz hafta 10 gramlık Ajda bilezik 31 bin 250 liradan işlem görürken, bugün 33 bin 650 liraya yükseldi. Bu da kısa sürede 2 bin 400 liralık bir değer artışına işaret ediyor.

"FİYATA DEĞİL, MİKTARA ODAKLANIN"

Altın yatırımı yapacaklara önemli bir uyarıda bulunan İslam Memiş, fiyat yerine miktara odaklanılması gerektiğini belirtti. "Al-sat makas aralığı bitti, buna çok dikkat etsinler. Yüksekten satıp düşükten alma modeli, Türkiye’de üç yıl önce sona erdi" diyerek yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

GÜMÜŞ, ALTINDAN DAHA FAZLA KAZANDIRDI

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte yatırımcılar alternatif yatırım araçlarına yönelmeye başladı. Memiş, bütçesi yeterli olmayan yatırımcılar için gümüşü önererek, gram gümüşün şu an 40 liranın üzerinde olduğunu ve son dönemde altına kıyasla daha yüksek kazanç sağladığını belirtti.