İslami Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu (IIRA), Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

17 Haziran 2024 15:40 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 15:39

Uzay yolculuğunda cinsiyet farkı! Kadınlar erkeklere göre daha dayanıklı çıktı

Uzay yolculuğunda cinsiyet farkı! Kadınlar erkeklere göre daha dayanıklı çıktı

İslami Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu (IIRA), Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden uzun ve kısa vadeli kredi notlarını BB+ /A3 olarak teyit etti.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak kaydedildi. Ayrıca IIRA, Türkiye'ye verilen notları desteklediğini ifade etti.

IIRA, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU TEYİT ETTİ

İslami Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu (IIRA), Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden uzun ve kısa vadeli kredi notlarını "BB+/A3" olarak teyit etti.

IIRA değerlendirmesinde, artan petrol fiyatları, yurt içi talebin TCMB beklentileri karşısında daha dirençli olması, kiralardaki yüzde 25'lik tavanın kaldırılma ihtimalini öne çıkardı

Ayrıca elektrik ve doğal gazda idari fiyat artışlarının yaşanmasının enflasyonun beklentilerin üzerinde kalmasına neden olabileceği öngörüldü.

SIKI MALİ DURUŞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Türk lirasının reel kur cinsinden değer kazanması ve sıkı mali duruşun ise enflasyonu iyileştirebileceği analiz edildi.

Ancak, "Önümüzdeki 18 ayda azalması beklense de enflasyon hala çok yüksek seviyede." görüşüne yer verildi.

Ekonominin yeniden dengelenmesi, cari açıktaki kayda değer düşüşü, alınan mali konsolidasyon girişimleri ve emsal devlet borçlarının GSYH düzeylerine göre çok daha düşük olmasının Türkiye'ye verilen notlarını destekledi.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ TEHLİKESİ

Değerlendirmede, rezervlerde son dönemde görülen kayda değer iyileşmeye rağmen, kısa vadeli dış borçların rezerv karşılama oranı düşük kalmasına dikkat çekildi.