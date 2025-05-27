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 | Bengü Sarıkuş

İSO 500 açıkladı! İşte sanayinin devleri listesi!

İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı İSO 500 listesi açıklandı. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması'na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma ünvanını korudu.

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İSO 500 açıkladı! İşte sanayinin devleri listesi!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 11:20

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırmasına göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 651 milyar 643 milyon lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını korudu. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

İSO 500 açıkladı! İşte sanayinin devleri listesi!

Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 651 milyar 643 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford Otomotiv 356 milyar lirayla yine ikinci sıranın sahibi oldu.

Star Rafineri AŞ 201 milyar 650 milyon lirayla üçüncü olurken, önceki yıl 5'inci sırada bulunan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ 169 milyar lirayla 4'üncülüğe yükseldi.

Toyota'yı 166,6 milyar lirayla İstanbul Altın Rafinerisi AŞ, 159,4 milyar lirayla Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları AŞ, 133,3 milyar lirayla Arçelik izledi.

2023 yılına ilişkin araştırmada 12'nci sırada yer alan İskenderun Demir ve Çelik AŞ, geçen yıl 110 milyar liralık üretimden satışla 8'inciliğe yükseldi.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 103,7 milyar lirayla 9'uncu, Hyundai Motor Türkiye Otomotiv AŞ ise 103 milyar lirayla 10'uncu oldu. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının listede 1, Hyundai Motor Türkiye Otomotiv AŞ'nin ise 3 basamak yükseldiği görüldü.

İSO 500 açıkladı! İşte sanayinin devleri listesi!


LİSTE FİRMALARININ SATIŞLARI YÜKSELDİ

Araştırmaya göre ISO 500'de üretimden satışlar 2023 yılında yüzde 42,1 oranında artarak 4 trilyon 485 milyar liradan 6 trilyon 375 milyar liraya çıktı.

Bahçıvan açıklamasında ayrıca "Üretimden satışlarda büyüme bir önceki yıl yüzde 119 iken, 2023 yılında yüzde 42,1'e gerilemesinin nedenlerine baktığımızda yavaşlayan küresel talep, 6 Şubat'ta ardi ardına yaşadığımız deprem felaketleri ve seçimler sonrasında ekonomi politikalarında yaşanan değişimin belirleyici rol oynadığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

EN YÜKSEK PAY 'ANA METALLER'DE

ISO 500'ün sektörel dağılımında 2023'te üretimden satışlara göre en yüksek paya sahip olan sektör yüzde 22,5 ile "ana metaller ve makine imalatı sanayi" olurken bu sektörün payı geçen yıla göre 0,9 puan azalmış durumda görünüyor.

İSO 500 açıkladı! İşte sanayinin devleri listesi!

Yüzde 19,7 ile ikinci sırada yer alan "kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri" sektörünün payı ise geçen yılın 3,6 puan altında kaldı.

Üçüncü sırada ise geçen yıla göre payını 3,7 puan artırarak yüzde 17,7'ye çıkaran "kara, deniz taşıtları ve yan sanayii" bulunuyor.

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#iso 500
#sanayi devleri
#türkiye sanayi
#Ekonomi
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