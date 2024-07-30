İSO İkinci 500 listesi geldi! İşte 2023 yılının 10 büyük sanayi kuruluşu

30 Temmuz 2024 10:33 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:43

İSO İkinci 500 listesi belli oldu. İstanbul Sanayi Odası, Haziran ayında açıkladığı “İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023” araştırmasının ardından, daha küçük ve orta ölçekli kuruluşları kapsayan “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023” (İSO İkinci 500) araştırmasının sonuçlarını duyurdu. İşte İSO İkinci 500 listesinin ilk 10 kuruluşu.

2023 YILININ 10 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU

İSO 2023’ün ikinci yarısına başlayan ekonomideki politika değişiminin ilk yansımalarını sunan sonuçlarını şöyle duyurdu;

İSO İkinci 500’ün üretimden satışları 2023’te ivme kaybederek enflasyonun altında bir büyüme kaydederken, bu şirketlerin ihracatının da bir önceki yıla göre yüzde 6,5 daralması dikkat çekti.

Sanayi istihdamının nispeten durağan seyrettiği bir yılda İSO İkinci 500’ün ücretli çalışan sayısındaki yüzde 9,1’lik artış öne çıktı.