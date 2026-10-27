TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 11:12

İSO’da 2026-2030 döneminin meclis üyeleri belli oldu

İstanbul Sanayi Odası’nda yeni dönemde görev yapacak 367 meslek komitesi üyesi ve 155 meclis üyesi seçimle belirlendi. 5 bin 48 seçmenin oy kullandığı seçimlerin ardından gözler, oda yönetimini belirleyecek 4 Kasım’daki ikinci aşamaya çevrildi. Seçimli 17 komitenin 12’sini alan İSO Başkan Adayı Adnan Dalgakıran, 100’ün üstünde meclis üyesi ile 4 Kasım'daki başkanlık seçimine girecek.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
İSO’da 2026-2030 döneminin meclis üyeleri belli oldu
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 11:12

’nda (İSO) 2026-2030 döneminde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimler tamamlandı. Toplam 57 meslek komitesinde gerçekleştirilen seçimlerde 5 bin 48 seçmen oy kullandı. Sonuçlara göre 367 meslek komitesi üyesi belirlenirken, yeni dönemde İSO Meclisi’nde görev alacak 155 üye de belli oldu.

Bu dönemki seçimlerde birden fazla listenin yarıştığı meslek komitesi sayısındaki artış dikkat çekti. Önceki seçimlerde 9 komitede birden fazla liste yer alırken, bu sayı son seçimlerde 20’ye yükseldi. Böylece oda bünyesindeki temsil yapısının şekilleneceği ilk aşama tamamlandı.

İSO’da 2026-2030 döneminin meclis üyeleri belli oldu

İSO’NUN YENİ YÖNETİMİ 4 KASIM’DA BELİRLENECEK

Meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından seçim sürecinin ikinci aşamasına geçilecek. İSO’nun yeni yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, delegeleri ile meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı, 4 Kasım Çarşamba günü Odakule’de yapılacak seçimle belirlenecek.

Seçimli 17 komitenin 12’sini alan İSO Başkan Adayı Adnan Dalgakıran, 100’ün üstünde meclis üyesi ile 4 Kasım'daki başkanlık seçimine girecek.

ETİKETLER
#tobb
#istanbul sanayi odası
#İso
#Adnan Dalgakıran
#Odakule
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.