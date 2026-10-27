İSO’da 2026-2030 döneminin meclis üyeleri belli oldu

İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) 2026-2030 döneminde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimler tamamlandı. Toplam 57 meslek komitesinde gerçekleştirilen seçimlerde 5 bin 48 seçmen oy kullandı. Sonuçlara göre 367 meslek komitesi üyesi belirlenirken, yeni dönemde İSO Meclisi’nde görev alacak 155 üye de belli oldu.

Bu dönemki seçimlerde birden fazla listenin yarıştığı meslek komitesi sayısındaki artış dikkat çekti. Önceki seçimlerde 9 komitede birden fazla liste yer alırken, bu sayı son seçimlerde 20’ye yükseldi. Böylece oda bünyesindeki temsil yapısının şekilleneceği ilk aşama tamamlandı.

İSO’NUN YENİ YÖNETİMİ 4 KASIM’DA BELİRLENECEK

Meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından seçim sürecinin ikinci aşamasına geçilecek. İSO’nun yeni yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, TOBB delegeleri ile meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı, 4 Kasım Çarşamba günü Odakule’de yapılacak seçimle belirlenecek.

Seçimli 17 komitenin 12’sini alan İSO Başkan Adayı Adnan Dalgakıran, 100’ün üstünde meclis üyesi ile 4 Kasım'daki başkanlık seçimine girecek.