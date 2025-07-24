İspanya ile Hürjet için yeni adım: Sözleşme imzalandı

İspanya ile savunma alanında stratejik bir gelişme daha yaşandı. Bugün Airbus ile HÜRJET için kritik bir anlaşmaya imza atıldı. Modern jet eğitim uçağı HÜRJET, eskiyen filoların yerini almaya hazırlanırken test uçuşlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Anlaşma kapsamında 30'dan fazla HÜRJET'in İspanya'ya teslim edilmesi planlanıyor. Bu hamle, Türkiye’nin havacılık sanayisinde geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

Hürjet Teknik Özellikleri:

Uzunluk: 13 metre

Kanat Açıklığı: 9.8 metre

Dikey Kuyruk Yüksekliği: 4.2 metre

Kanat Alanı: 24 m²

itiş Gücü: 19.200 lbf

Hürjet Performans Özellikleri:

Servis Tavanı: 13.716 metre

Tırmanış: 35.000 fpm

Menzil: 2.592 km

Maksimum Yük: 2.721 kg

Maksimum Hız: 1.4 Mach

Maksimum İrtifa: 45.000 ft

G-Limiti: +8g/ -3g

Silahlar: HGK-82, KGK, Teber LGK, L-Umtas, Minyatür bomba, Gökdoğan ve Bozdoğan (ilk milli hava füzeleri), AIM-9X

Podlar:

20 mm Pod

Targeting Pods

Travel Pods

Diğer Özellikler:

Baş üstü (Head-Up) Göstergesi HUD

Kaska Monteli Göstergesi

Tam Otarite Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi

Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü(F-35 veMMU için Asgari Alışma Zamanı)

Intra & Inter Veri Linki

Gece Görüş Uyumlu

Havada Yakıt İkmali

Zarf Koruma

Gömülü Taktik Eğitim ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri

Otonom Operasyonlar İçin Apu