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Ekonomi
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 | İrem Çınar

İspanya ile Hürjet için yeni adım: Sözleşme imzalandı

İspanya ile savunma iş birliğinde kritik bir adım daha atıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye’nin ilk yerli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET için İspanyol yetkililerle anlaşma imzalıyor.

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İspanya ile Hürjet için yeni adım: Sözleşme imzalandı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 10:43

ile savunma alanında stratejik bir gelişme daha yaşandı. Bugün Airbus ile için kritik bir anlaşmaya imza atıldı. Modern jet eğitim uçağı HÜRJET, eskiyen filoların yerini almaya hazırlanırken test uçuşlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Anlaşma kapsamında 30'dan fazla HÜRJET'in İspanya'ya teslim edilmesi planlanıyor. Bu hamle, Türkiye’nin havacılık sanayisinde geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

İspanya ile Hürjet için yeni adım: Sözleşme imzalandı

Hürjet Teknik Özellikleri:

Uzunluk: 13 metre
Kanat Açıklığı: 9.8 metre
Dikey Kuyruk Yüksekliği: 4.2 metre
Kanat Alanı: 24 m²
itiş Gücü: 19.200 lbf
Hürjet Performans Özellikleri:

Servis Tavanı: 13.716 metre
Tırmanış: 35.000 fpm
Menzil: 2.592 km
Maksimum Yük: 2.721 kg
Maksimum Hız: 1.4 Mach
Maksimum İrtifa: 45.000 ft
G-Limiti: +8g/ -3g
Silahlar: HGK-82, KGK, Teber LGK, L-Umtas, Minyatür bomba, Gökdoğan ve Bozdoğan (ilk milli hava füzeleri), AIM-9X
Podlar:

20 mm Pod
Targeting Pods
Travel Pods

İspanya ile Hürjet için yeni adım: Sözleşme imzalandı

Diğer Özellikler:

Baş üstü (Head-Up) Göstergesi HUD
Kaska Monteli Göstergesi
Tam Otarite Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü(F-35 veMMU için Asgari Alışma Zamanı)
Intra & Inter Veri Linki
Gece Görüş Uyumlu
Havada Yakıt İkmali
Zarf Koruma
Gömülü Taktik Eğitim ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
Otonom Operasyonlar İçin Apu

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ETİKETLER
#savunma sanayi
#havaçılık
#ispanya
#Hürjet
#Hürjet
#tusaş
#Airbus
#Jet Eğitim Uçağı
#Ekonomi
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