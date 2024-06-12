İSPARK ücretlerine yüzde 35 zam! İBB Meclisi'nden geçti
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
12 Haziran 2024 18:28 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 18:50
Son dakika haberi... İBB Meclisi'nden İSPARK ücretlerine yüzde 35 zam geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nden İstanbul Otopark İşletmeleri (İSPARK) ücretlerine düzenleme yapıldı. Meclisten geçen karara göre ücretlere yüzde 35 zam yapıldı.
1 SAATLİK ÜCRET 70 LİRAYA ULAŞACAK
İSPARK ücret tarifelerine de yüzde 35'e varan zam içeren "Revize Ücret Tarifesi" oy çokluğu ile kabul edildi. Yeni tarifeyle 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya ulaşacak.
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Kaynak: tgrthaber.com