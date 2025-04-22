Isparta’ya yeni elektrikli araç üretim tesisi geliyor: Protokol imzalandı

Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi ile Çin ortaklı Liya Elektrikli ve Motorlu Araçlar Şirketi, elektrikli araç üretimi için protokol imzaladı. 800 milyon TL yatırım ile 250 kişilik istihdam hedefleniyor.

Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB), önemli bir yatırıma daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çin ortaklı Liya Elektrikli ve Motorlu Araçlar Şirketi ile yapılan ön tahsis protokolü kapsamında, elektrikli araç üretim tesisi kurulması planlanıyor. Protokol, Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Afif Marulcu ve şirket ortakları Hakkı Yaman, Jutao Li ve Gu Meng Meng’in katılımıyla imzalandı.



ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİNE DEV YATIRIM

Yapılacak olan yatırım, iki ve üç tekerlekli elektrikli araçların yanı sıra şehir içi kullanıma uygun dört kişilik elektrikli otomobilleri de kapsıyor. Yaklaşık 800 milyon TL’lik bütçeyle hayata geçirilecek proje kapsamında fabrikanın tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte ilk etapta 250 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

YERLİ ÜRETİM HEDEFİ: YÜZDE 85’E KADAR YERLİLİK

Üretilecek araçların başlangıçta %41 yerlilik oranıyla üretileceği belirtilirken, bu oranın ilerleyen yıllarda %80-85 seviyelerine çıkarılması planlanıyor. Ürünler sadece Türkiye pazarıyla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda yurt dışına da ihraç edilecek.



ISPARTA İÇİN BÜYÜK KAZANIM

İmza töreninde konuşan Vali Abdullah Erin, bu yatırımın Isparta açısından stratejik bir adım olduğunun altını çizdi. Sanayileşmenin önemine dikkat çeken Vali Erin, “Sanayi, olmazsa olmaz sektörlerden biridir. Stratejik yatırımlara öncelik vermemiz gerektiğini sürekli ifade ediyoruz” diyerek, bu yatırımın bölgeye sağlayacağı katkıyı vurguladı.

YENİ ALANLAR SANAYİYE KAZANDIRILIYOR

Isparta'daki mevcut organize sanayi bölgelerinde yatırım yapmayı bekleyen 200'ün üzerinde sanayicinin olduğunu belirten Vali Erin, bu talepleri karşılamak için yoğun bir çaba gösterdiklerini söyledi. Bu kapsamda üçüncü etapta 700 dönümlük bir alanın hazırlandığını, dördüncü etap için ise Atabey bölgesinde 1500 dönümlük bir alanın sanayiye kazandırılacağını açıkladı.



LİYA’YA ATABEY’DE YER TAHSİSİ

Vali Erin, Liya Elektrikli ve Motorlu Araçlar Şirketi’ne Atabey bölgesinde 500 dönüme kadar arazi tahsis edilebileceğini ifade etti. Bu adım, yatırımın daha geniş çaplı

büyümesine olanak tanıyacak.

ISPARTA’DA SANAYİYE YATIRIM SEFERBERLİĞİ

Yatırım kararının Isparta için büyük bir kazanım olduğunun altını çizen Vali Erin, “Bu yatırımla birlikte şehrimize 800 milyon ile 1 milyar TL arasında sermaye girişi olacak. 250’nin üzerinde yeni istihdam alanı oluşacak” diyerek, bu gelişmenin bölge ekonomisine olan katkısını net bir şekilde ortaya koydu. Ayrıca, tüm ilgili kurumlarla iş birliği içinde yeni sanayi alanlarının açılması için seferberlik ilan ettiklerini sözlerine ekledi.