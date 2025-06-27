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 | Bengü Sarıkuş

İsrail, o ülkede denize sıfır rezidanslar inşa edecek

İsrailli bir şirket, kendisinin arka bahçesi olarak nitelendirilen GKRY'de denize sıfır iki binanın 40 milyon avroluk bir yatırımla inşa edileceğini duyurdu. Rum basınında tepkiler büyüyor.

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İsrail, o ülkede denize sıfır rezidanslar inşa edecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 15:37

İsrailli bir şirketin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka kentinde denize sıfır 2 rezidans inşa etmek üzere izin aldığı bildirildi. Rum basınında çıkan haberlere göre, GKRY Çevre Kurumu, Larnaka sahil şeridine İsrailliler tarafından 68 metrelik, iki rezidans inşa edilmesiyle ilgili çevre araştırmasını şartlı olarak onayladı.

İsrail, o ülkede denize sıfır rezidanslar inşa edecek

İngilizce yayınlanan Cyprus Mail gazetesi, ilgili haberinde, söz konusu rezidansların 15 katlı olmasının beklendiğini belirterek, inşaatın Alon Natan Rechter isimli İsrailli tarafından yönetilen Solvin Ltd adlı İsrail şirketi tarafından yapılacağı bilgisine yer verdi. Haberde, Larnaka'da denize sıfır yapılacak iki binanın 40 milyon avroluk bir yatırımla inşa edileceği aktarılarak, GKRY Çevre Kurumunun inşaatlara şartlı izin verdiği savunuldu.

İsrail, o ülkede denize sıfır rezidanslar inşa edecek

GKRY, İSRAİL'İN ARKA BAHÇESİ

Rum basını, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından GKRY'ye gelen İsraillilerin burada yoğun mülk almalarını eleştiren haberler yapıyor. İsraillilerin GKRY'deki Larnaka ve Limasol kentlerinde gettolar kurduklarını savunan Rum basınında, GKRY'nin İsrail'in arka bahçesi haline geldiğini öne süren onlarca makale ve haber yayımlandı.

İsrail, o ülkede denize sıfır rezidanslar inşa edecek

"İSRAİL BİZİ İŞGAL EDİYOR"

Ana muhalefet partisi Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Başkanı (Genel Sekreter) Stefanos Stefanu, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada, İsraillilerin GKRY'de kontrolsüz şekilde topraklar satın aldığını vurgulayarak, "Ülkemiz elden gidiyor. İsrail bizi işgal ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, o ülkede denize sıfır rezidanslar inşa edecek

Stefanu, İsraillilerin, Güney Kıbrıs'taki mülk ve iş yeri alımlarını organize şekilde yürüttüklerini ifade ederek, İsrail vatandaşlarının, siyonist okulları ve sinagoglar kurarak, kapalı alanlar (gettolar) yaratma olgusunun gelişimi içinde olduklarını söylemişti. Rum basını ve ana muhalefetten gelen "İsrail" eleştirilerinin arasında GKRY'nin Solvin Ltd'ye inşaat izni vermesi tepkilere neden oldu.

ETİKETLER
#İsrail
#güney kıbrıs
#Arapça
#Aras Kargo
#Bir dakika bekleyin
#gkrly
#gkry
#çevre
#inşaat
#Larnaka
#Ekonomi
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