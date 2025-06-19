Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

İşsiz kalan herkes alamıyor: İşsizlik maaşında bu detaya dikkat! Hak kaybı yaşamayın

İşsizlik maaşı alabilmek için yalnızca prim gün sayısı yeterli olmuyor işten çıkış nedeni de kritik öneme sahip. SGK'ya bildirilen çıkış kodu, işsizlik maaşı alınıp alınamayacağını doğrudan etkiliyor. Peki, işverenin hatalı veya kasıtlı olarak verdiği çıkış kodu sonradan düzeltilebilir mi? Kod değişikliği yapılırsa işsizlik maaşı alınabilir mi? İşte işsizlik ödeneğiyle ilgili merak edilen soruların cevapları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 11:50

2025 yılı itibarıyla işsizlik maaşı alabilmenin şartları ve kapsamı bir kez daha gündemde yerini aldı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın derlediği bilgilere göre, işsizlik maaşı almak için yalnızca prim gün sayısı yeterli olmuyor, işten çıkış nedeni de kritik önem taşıyor.

İşsiz kalan herkes alamıyor: İşsizlik maaşında bu detaya dikkat! Hak kaybı yaşamayın

EN AZ 600 GÜN PRİM ŞARTI

İşsizlik maaşından yararlanmak isteyen kişilerin, son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün kesintisiz çalışmış olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan kişiler, prim gün sayılarına göre farklı sürelerle ödenek alabiliyor:

  • 600-899 gün arası: 6 ay
  • 900-1079 gün arası: 8 ay
  • 1080 gün ve üzeri: 10 ay
İşsiz kalan herkes alamıyor: İşsizlik maaşında bu detaya dikkat! Hak kaybı yaşamayın

ÖDENECEK TUTAR NE KADAR?

İşsizlik maaşı, son dört ayda SGK’ya bildirilen brüt kazancın ortalaması üzerinden hesaplanıyor ve bu ortalamanın yüzde 40’ı kadar ödeme yapılıyor. Ancak ödenecek tutar, hiçbir şekilde brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. 2025 yılı için bu üst sınır 20.804,40 TL olarak belirlendi.

İşsiz kalan herkes alamıyor: İşsizlik maaşında bu detaya dikkat! Hak kaybı yaşamayın

İŞTEN ÇIKIŞ KODU BELİRLEYİCİ

İşsizlik ödeneği için yalnızca prim günü ve çalışma süresi yeterli değil. İşçinin, kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Bunu belirleyen unsur ise SGK’ya bildirilen işten çıkış kodu. Toplam 50 çıkış kodu bulunuyor; bunların sadece 19 tanesi işsizlik maaşına hak kazandırıyor. Geri kalan 31 kod ise maaş bağlanmasına engel.

İşsiz kalan herkes alamıyor: İşsizlik maaşında bu detaya dikkat! Hak kaybı yaşamayın

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

Aşağıdaki işten çıkış nedenleriyle ayrılanlar İŞKUR’dan işsizlik ödeneği alabilir:

  • 04: İşverenin haklı sebep göstermeden feshi
  • 05: Belirli süreli iş sözleşmesinin bitimi
  • 12: Askerlik nedeniyle ayrılanlar (dönüşte işsiz kalırlarsa)
  • 15: Toplu işçi çıkarma
  • 17, 18: İşyerinin kapanması veya işin sona ermesi
  • 23, 24, 25: Zorunlu, sağlık ya da işverenin etik dışı davranışı nedeniyle işçinin feshi
  • 27, 28: Zorunlu ya da sağlık gerekçesiyle işverenin feshi
  • 31, 32, 33, 34, 36, 40: Kanuni veya yapısal gerekçelerle fesih
İşsiz kalan herkes alamıyor: İşsizlik maaşında bu detaya dikkat! Hak kaybı yaşamayın

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALAMAZ?

Aşağıdaki nedenlerle işten ayrılanlara işsizlik maaşı bağlanmaz:

  • İstifa edenler (03), evlenen kadınlar (13), emekli olanlar (08, 09), vefat edenler (10, 11), ahlaki sebeplerle işten çıkarılanlar (29, 42-50)
  • İşyerine sarhoş gelmek, hırsızlık, görevi yapmamakta ısrar, hakaret, sataşma gibi nedenler

MAHKEME KARARIYLA ÖDENEK ALMAK MÜMKÜN

Bazı işverenler, kıdem tazminatı ya da işsizlik maaşı ödenmemesi için işçiyi haksız şekilde ödenek dışı kodla bildirebiliyor. Böyle bir durumda, işçi dava açıp haklılığını mahkeme kararıyla ispat ederse, İŞKUR’a bu kararı sunarak kodun düzeltilmesini ve geçmişe dönük işsizlik maaşı ödemesi almayı talep edebiliyor. Ancak bu durumda başvuruyu işçinin kendisinin yapması gerekiyor.

İşsiz kalan herkes alamıyor: İşsizlik maaşında bu detaya dikkat! Hak kaybı yaşamayın

30 GÜNLÜK BAŞVURU SÜRESİ ÖNEMLİ

İş akdinin feshinin işçiye bildirildiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurulması gerekiyor. Bu süre aşıldığında başvuru yapılabilir ancak gecikilen her gün toplam hak süresinden düşülür. Örneğin, 6 ay ödenek hakkı olan biri 10 gün geç başvurursa yalnızca 5 ay 20 gün maaş alabilir.

İşsizlik maaşı konusunda hak kaybı yaşamamak için işten ayrılış nedeninize, SGK’ya bildirilen çıkış kodunuza ve başvuru sürenize dikkat etmeniz büyük önem taşıyor. Detaylı bilgi için İŞKUR’un resmi kaynaklarından veya bir uzman danışmandan destek almanızda fayda var.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücret zammını tam isabet bilmişti: Özgür Erdursun ara zam için tahminini açıkladı
Tapu sahipleri için her şey sil baştan: Miras paylaşımında yeni dönem başladı!
Anket sonuçları açıklandı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu
ETİKETLER
#işsizlik
#sgk
#işsizlik maaşı
#SGK Uzmanı
#sosyal güvenlik kurumu (sgk)
#işsizlik ödeneği
#Sgk Hakları
#Işsizlik Ödemesi
#Işsizlik Başvuruları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.