İşsizlik Fonu'nu büyüklüğü 290 milyar lirayı aştı! 25 yılda 91 milyar 385,7 milyon TL ödeme yapıldı

10 Eylül 2024 15:44 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:56

İŞKUR verilerine göre İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğü ağustos ayında 18,2 milyar liralık arttı. Fon büyüklüğü 290,7 milyar lirayı aşarken Mart 2002 tarihinden bugüne kadar 10 milyon 937 bin 444 kişi ödenek almaya hak kazandığı öğrenildi.

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İşsizlik Sigortası Fonu, İsteği dışında işsiz kalan sigortalıların uğradıkları gelir kaybını telafi etmeleri için 1999 yılında kuruldu. Fondan 25 yıldır milyonlarca kişi yararlandı. İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğünün ağustos ayında 18,2 milyar liralık artarak 290,7 milyar liraya ulaştığı ifade edildi.

FON BÜYÜKLÜĞÜ EYLÜL'DE 287 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

İŞKUR verilerinden elde edilen verilere göre, temmuz sonu itibarıyla fonun büyüklüğü 272 milyar 571 milyon 149 bin TL oldu. Fonun menkul kıymet ve nakit varlığı, ağustos sonunda 290 milyar 733 milyon 870 bin TL seviyesine kadar çıktı.

9 Eylül tarihi verilerinde fon varlığının 287 milyar 205 milyon 503 bin TL olduğu görüldü. Fon varlığının yüzde 65,89'u tahvilde, yüzde 31,24'ü mevduatta ve yüzde 2,88'inin Takasbank Para Piyasasında değerlendirildiği görüldü.

91 MİLYAR TL'LİK ÖDEME

İşsizlik ödeneğine Mart 2002 tarihinden bugüne kadar toplam 20 milyon 152 bin 203 kişi başvurdu. Başvurular sonrasında fondan 10 milyon 937 bin 444 kişi ödenek almaya hak kazandı. Hak eden kişilere toplam 91 milyar 385,7 milyon TL ödeme yapıldı.

2024 Ağustos dönemi için önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 417 bin 933 kişiye 3 milyar 457,5 milyon TL ödendi.